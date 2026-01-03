Cine ar putea să conducă Venezuela, după capturarea lui Maduro. Se bucură de larg sprijin popular

03-01-2026 | 16:58
nicolas maduro
AFP

Maria Corina Machado, lideră a opoziţiei din Venezuela şi câştigătoare a Premiului Nobel pentru Pace în 2025, este privită ca una dintre principalele figuri care ar putea prelua conducerea ţării după prăbuşirea regimului preşedintelui Nicolas Maduro.

Machado, blocată de autorităţile de la Caracas să candideze în alegerile prezidenţiale din 2024 şi forţată să trăiască în clandestinitate din cauza ameninţărilor şi represiunii, a devenit un simbol al opoziţiei după ce a sprijinit candidatul alternativei democratice, Edmundo González, recunoscut de Statele Unite drept lider legitim al Venezuelei, transmite New York Post

Potrivit şefului grupului Economic Inclusion, Jorge Jraissati, Machado şi González ar putea conduce un guvern de tranziţie, susţinut de aproximativ 70 % dintre venezueleni, în contextul în care regimurile politice se schimbă după evenimentele recente din Caracas.

„Ei au sprijinul a 70% dintre venezueleni”, a declarat Jorge Jraissati, președintele Grupului pentru Incluziune Economică, pentru Fox News Digital. „Ei ar conduce această perioadă de tranziție.”

ghiseu, coada
Statul e online, cetățenii la ghișeu. Doar unul din șase români a folosit serviciile digitale oferite de autorități în 2025

Machado şi-a exprimat recunoştinţa faţă de fostul preşedinte american Donald Trump pentru susţinerea democraţiei în Venezuela, în timp ce actualitatea politică evoluează rapid după anunţul capturării lui Maduro de către forţele americane.

Cine este Maria Corina Machado. Trump 

Maria Corina Machado, 58 de ani, a fost distinsă cu Premiul Nobel pentru Pace 2025 pentru lupta sa neobosită în favoarea drepturilor democratice şi pentru promovarea unei tranziţii paşnice de la dictatură la democraţie în Venezuela.

Deşi a câştigat alegerile primare ale opoziţiei şi avea un sprijin larg înainte de alegerile din 2024, guvernul condus de Maduro a interzis participarea ei la scrutin, forţând-o să conducă opoziţia din umbră. 

Familia Maduro, banată de la putere. Trump „vrea libertate pentru popor"

Statele Unite nu vor permite niciunei personalităţi din regimul venezuelean să-i succeadă la putere omologului său Nicolas Maduro, a firmat sîmbătă Donald Trump.

„Nu ne putem asuma riscul de a permite altcuiva să-i ia locul şi să-i continue calea", a declarat el într-un interviu acordat Fox News, transmite Agerpres.

Statele Unite vor fi „foarte implicate" în viitorul Venezuelei, a adăugat el, spunând că „vrea libertate pentru popor".

Sursa: New York Post

