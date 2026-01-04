Gestul făcut de regimul de la Teheran după protestele împotriva scumpirilor. Suma cu care încearcă să-și „cumpere” liniștea

04-01-2026 | 21:51
Ali Khamenei
Guvernul iranian a anunţat duminica aceasta că fiecare cetăţean va primi timp de patru luni un ajutor lunar de circa şase euro, la o săptămână după o mişcare de contestare declanşată de revendicări economice, informează AFP.

„Fiecare persoană va primi câte un milion de de tomani (n.r. circa şase euro) de persoană pe lună, care va fi creditată pe contul său timp de patru luni”, a declarat purtătoarea de cuvânt a guvernului iranian Fatemeh Mohajerani la televiziunea de stat.

Acest ajutor vizează „să reducă presiunea economică asupra populaţiei”, a precizat ea.

Salariul mediu în Iran, o ţară cu 86 de milioane de locuitori, este de circa 170 de euro pe lună, iar salariul minim este de circa 85 de euro pe lună.

Majoritatea iranienilor îşi plătesc cumpărăturile zilnice mai degrabă cu telefoanele sau cărţile lor de credit decât cu bani lichizi.

Mişcarea de contestare, legată iniţial de costul de trai, a început pe 28 decembrie la Teheran, unde numeroşi comercianţi şi-au închis magazinele pentru a protesta contra hiperinflaţiei şi a marasmului economic, iar de atunci şi-a extins revendicările politice.

Această mişcare s-a făcut simţită în grade diferite în circa 40 de oraşe, în principal situate în vestul Iranului. Cel puţin 12 persoane, printre care membri ai forţelor de securitate, au fost ucise, potrivit unui bilanţ bazat pe anunţuri oficiale.

