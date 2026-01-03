Ce spune Donald Trump despre operațiunea din Venezuela prin care a fost capturat Nicolas Maduro

Stiri externe
03-01-2026 | 14:35
Donald Trump


Președintele Trump a calificat operațiunea SUA în Venezuela drept „strălucită”, dar nu a precizat dacă a consultat Congresul pe această temă.

Președintele SUA a fost sunat de reporterii New York Times, sâmbătă, și părea obosit, arată sursa citată.

Era puțin după ora 4:30 dimineața, sâmbătă, și la 10 minute după ce anunțase pe rețelele de socializare că Statele Unite îl capturaseră pe Nicolás Maduro, liderul Venezuelei.

„L-am sunat pe președinte pentru a încerca să înțeleg mai bine ce s-a întâmplat și ce va urma. A răspuns după trei sunete de apel și a răspuns la câteva întrebări” explică jurnalistul Tyler Pager.

Domnul Trump a sărbătorit mai întâi succesul misiunii.

„O planificare foarte bună și o mulțime de soldați și oameni minunați. De fapt, a fost o operațiune strălucită, a declarat Trump.

L-am întrebat apoi dacă a solicitat autorizarea Congresului înainte ca armata americană, împreună cu personalul de aplicare a legii, să se angajeze într-un „atac la scară largă”, așa cum a scris pe rețelele de socializare.

„Vom discuta despre asta”, a spus el. „Vom ține o conferință de presă” a răspuns Trump, evaziv

În anunțul său de pe rețelele sociale, Trump a spus că va vorbi la ora 11 dimineața (ora 18.00, ora României) de la Mar-a-Lago, clubul său privat și reședința în care a petrecut ultimele două săptămâni.

Am încercat să-l întreb ce viziune are pentru viitorul Venezuelei și de ce a meritat această misiune riscantă.

„Veți afla totul la ora 11”, a spus el înainte de a închide telefonul.

Convorbirea a durat 50 de secunde, a adăugat reporterul New Times.

Sursa: New York Times

