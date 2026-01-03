De ce SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Poziția oficială a administrației Trump

03-01-2026
Nicolas Maduro
Getty

Statele Unite au atacat sâmbătă Venezuela şi l-au capturat pe preşedintele Nicolas Maduro, care a fost scos din ţară, a declarat preşedintele Donald Trump.

Statele Unite nu au mai intervenit atât de direct în America Latină de la invazia din Panama din 1989, când l-au dat jos de la putere pe liderul militar Manuel Noriega.

Statele Unite l-au acuzat pe Maduro că ar conduce un „narco-stat” şi că a fraudat alegerile.

Liderul venezuelean, care i-a succedat lui Hugo Chavez la putere în 2013, a declarat că Washingtonul doreşte să preia controlul asupra rezervelor de petrol ale ţării, cele mai mari din lume.

Deocamdată, nu există o confirmare a capturării sale din partea guvernului venezuelean. Până acum, a existat un comunicat special din partea guvernului venezuelean, care respinge acțiunile atribuite de autorități guvernului SUA. De asemenea, comunicatul cheamă la acţiune susţinătorii guvernului din toată ţara – adică miliţiile şi organizaţiile de bază care îl susţin pe Maduro.

Este vorba de o escaladare semnificativă a unei situaţii care se conturează de luni de zile. BBC consideră însă că este o intensificare semnificativă a evenimentelor, remarcând totodată cea mai mare concentrare militară americană din America de după Războiul Rece.

Mai întâi, au avut loc atacuri aeriene asupra unor ambarcaţiuni rapide care se presupune că transportau droguri prin apele teritoriale ale Venezuelei.

Aceste atacuri s-au extins în estul Caraibelor, Pacific şi în alte părţi - până în prezent au fost ucise 110 persoane.
Forţele americane au confiscat două petroliere sancţionate, iar un al treilea vas este urmărit.

De Crăciun, Trump a făcut referire la un prim atac terestru, asupra unei infrastructuri portuare. Există foarte puţine detalii despre acest lucru, dar BBC a analizat declaraţiile martorilor şi crede că ar fi avut loc în Zulia, un stat bogat în petrol.

Sursa: News.ro

Urme de foc, distrugeri ale gardului de securitate și pagube în zona adiacentă au fost constatate sâmbătă dimineață la Baza Aeriană Generalisimo Francisco de Miranda, cunoscută sub numele de La Carlota, principalul aeroport militar din Caracas.

