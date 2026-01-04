Trump vrea să facă Venezuela „măreață din nou”, dar după propriile condiții. Hegseth: „A dat dovadă de leadership american”

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, se află într-o închisoare de maximă securitate din New York, după ce a fost capturat de forțele americane.

Maduro ar putea fi dus în fața instanței luni seară, scrie presa americană, pentru acuzații legate de trafic de droguri și arme.

În Venezuela, vicepreședinta țării a preluat atribuțiile de președinte interimar. Asaltul asupra Venezuelei a fost prezentat de administrația Trump drept un succes, dar operațiunea a fost condamnată de Rusia și China. Cel puțin 40 de oameni, militari și civili, au fost uciși în atacul Statelor Unite asupra Venezuelei de sâmbătă, spun oficialii de la Caracas.

Încătușat și cu papuci în picioare, președintele capturat al Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost transportat la sediul Agenției Antidrog din Manhattan. I s-au luat amprentele și i-a fost adusă la cunoștință acuzația de trafic de droguri și arme. Apoi a fost transferat la Centrul de Detenție din Brooklin, acolo unde a stat închis și rapperul P. Diddy.

Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor conduce Venezuela până când va avea loc o tranziție „sigură și corectă spre pace și libertate”.

Kevin Liptak, CNN: „Președintele Donald Trump a fost întrebat în mod repetat ce înseamnă exact că „va conduce” Venezuela. Iată câteva dintre răspunsurile sale”:

Donald Trump: Ei bine, mereu se vorbește de „trupe pe teren”. Nu ne este teamă (să trimitem) trupe pe teren, dacă va fi nevoie. Nu ne e teamă și nu ne deranjează să spunem asta.

Reporter: Ne puteți explica exact cum veți conduce țara? Veți desemna un oficial american care să coordoneze totul?

Donald Trump: Totul se întâmplă deja. Desemnăm oameni, vorbim cu oameni, desemnăm diferite persoane. În mare parte, pentru o perioadă de timp, cei care stau în spatele meu vor conduce.

Marco Rubio, secretarul de stat american: „Noi suntem în război cu organizațiile de trafic de droguri. Nu este un război împotriva Venezuelei. Aplicăm legile americane în ceea ce privește sancțiunile din domeniul petrolului. Am sancționat anumite entități, mergem în instanță, obținem mandate de arestare și confiscăm navele care transportă petrol, iar acest lucru va continua”.

Trump s-a arătat însă rezervat față de posibilitatea sa ajunga la conducerea țării lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace anul trecut, premiu pe care și l-a dorit si liderul american.

Reporter: Știți unde se află lidera opoziției, Maria Machado? Ați luat legătura cu ea?

Trump: Nu. Nu am vorbit. Cred că i-ar fi foarte greu să fie lider. Nu are sprijinul și nici respectul necesar în țară. Este o femeie foarte drăguță, dar nu are parte de respectul necesar.

Reporter: Veți colabora cu vicepreședinta Venezuelei sau cum vedeți relația cu aceasta?

Trump: Am auzit că a depus jurământul (ca președinte interimar). Tocmai am avut o conversație cu ea și este, în esență, dispusă să facă ceea ce noi considerăm că este necesar pentru a face Venezuela măreață din nou.

Delcy Rodríguez, vicepreședintele Venezuelei: „Cerem eliberarea imediată a președintelui Nicolás Maduro și a soției sale, Cilia Flores. Suntem pregătiți să ne apărăm resursele naturale, care trebuie să fie folosite pentru dezvoltarea națională”.

În discursul său către națiune, Delcy Rodriguez a subliniat că Statele Unite folosesc pretexte false pentru a schimba regimul, iar scopul real al operațiunii este de a stabili controlul asupra rezervelor colosale de petrol și minerale ale Venezuelei.

Donald Trump: „Marile companii petroliere americane, cele mai mari din lume, vor investi miliarde de dolari pentru a repara infrastructura grav deteriorată, în special cea petrolieră, și pentru a începe să facă bani pentru țară”.

Pete Hegseth, secretarul american al Apărării: „Noi stabilim condițiile. Președintele Trump stabilește condițiile. Președintele Trump a dat dovadă de leadership american și va putea dicta pașii următori”.

Operațiunea de capturare a președintelui Venezuelei, considerată cea mai amplă intervenție militară americană în America Latină de la Războiul Rece, a fost ținută strict confidențial. Nici Congresul american nu a fost informat în prealabil.

Pe plan internațional, reacțiile au fost dure. China, aliat al Venezuelei, a condamnat ferm operațiunea americană și a cerut eliberarea imediată a lui Maduro, acuzând o încălcare gravă a dreptului internațional.

Franța a avertizat că o soluție politică nu poate fi impusă din exterior.

Jean-Noël Barrot, ministrul francez de Externe: „Metoda folosită a încălcat principiul dreptului internațional. Viziunea noastră pentru viitor este o tranziție pașnică și democratică, prin care puterea să revină în Venezuela”.

Și Rusia a criticat intervenția militară a Statelor Unite în Venezuela, considerând-o un act de agresiune armată și o încălcare inacceptabilă a suveranității unui stat independent.

La solicitarea Venezuelei, Consiliul de Securitate al ONU se va reuni mâine pentru a discuta cele întâmplate în acest weekend.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













