Cum explică Marco Rubio legalitatea atacului din Venezuela și ridicarea președintelui Maduro și al soției sale

Atacul lansat sâmbătă de Statele Unite asupra Venezuelei a generat reacţii critice în Congresul american, inclusiv din partea unor senatori republicani, care au pus sub semnul întrebării baza constituţională a acţiunii militare.

Senatorul republican Mike Lee a declarat că a avut o convorbire telefonică cu secretarul de stat american Marco Rubio, în urma căreia acesta i-a transmis că intervenţia SUA în Venezuela „se încadrează probabil în autoritatea inerentă a preşedintelui (Trump), în temeiul Aticolului II din Constituţie, de a proteja personalul american de un atac iminent”, relatează dpa, preluat de Agerpres.

Declaraţia vine după ce Mike Lee îşi exprimase public îngrijorarea cu privire la legalitatea acţiunii militare, într-un mesaj postat anterior.

„Aştept cu nerăbdare să aflu ce, dacă există ceva, ar putea justifica constituţional această acţiune în absenţa unei declaraţii de război sau a unei autorizaţii pentru utilizarea forţei militare”, a scris senatorul republican.

Critici dure din partea democraţilor

Nemulţumiri au fost exprimate şi de senatori democraţi. Senatorul Ruben Gallego, din Arizona, a calificat atacul drept ilegal şi a criticat schimbarea rolului Statelor Unite pe scena internaţională.

„Acest război este ilegal, este jenant că am ajuns de la rolul de poliţist mondial la cel de bătăuş mondial în mai puţin de un an”, a postat Gallego pe reţeaua X.

El a subliniat că nu există o justificare pentru un conflict armat cu Venezuela.

„Nu există niciun motiv pentru care să fim în război cu Venezuela”, a adăugat senatorul democrat.

Într-un mesaj ulterior, Gallego a reiterat poziţia sa critică faţă de intervenţia militară.

„Indiferent de rezultat, greşim că începem acest război în Venezuela”, a subliniat el.

