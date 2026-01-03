Cum explică Marco Rubio legalitatea atacului din Venezuela și ridicarea președintelui Maduro și al soției sale

Stiri externe
03-01-2026 | 15:10
Marco Rubio și Donald Trump
IMAGO

Atacul lansat sâmbătă de Statele Unite asupra Venezuelei a generat reacţii critice în Congresul american, inclusiv din partea unor senatori republicani, care au pus sub semnul întrebării baza constituţională a acţiunii militare.

autor
Mihai Niculescu

Senatorul republican Mike Lee a declarat că a avut o convorbire telefonică cu secretarul de stat american Marco Rubio, în urma căreia acesta i-a transmis că intervenţia SUA în Venezuela „se încadrează probabil în autoritatea inerentă a preşedintelui (Trump), în temeiul Aticolului II din Constituţie, de a proteja personalul american de un atac iminent”, relatează dpa, preluat de Agerpres.

Declaraţia vine după ce Mike Lee îşi exprimase public îngrijorarea cu privire la legalitatea acţiunii militare, într-un mesaj postat anterior.

„Aştept cu nerăbdare să aflu ce, dacă există ceva, ar putea justifica constituţional această acţiune în absenţa unei declaraţii de război sau a unei autorizaţii pentru utilizarea forţei militare”, a scris senatorul republican.

Critici dure din partea democraţilor

Nemulţumiri au fost exprimate şi de senatori democraţi. Senatorul Ruben Gallego, din Arizona, a calificat atacul drept ilegal şi a criticat schimbarea rolului Statelor Unite pe scena internaţională.

Citește și
Donald Trump
Ce spune Donald Trump despre operațiunea din Venezuela prin care a fost capturat Nicolas Maduro

„Acest război este ilegal, este jenant că am ajuns de la rolul de poliţist mondial la cel de bătăuş mondial în mai puţin de un an”, a postat Gallego pe reţeaua X.

El a subliniat că nu există o justificare pentru un conflict armat cu Venezuela.

„Nu există niciun motiv pentru care să fim în război cu Venezuela”, a adăugat senatorul democrat.

Într-un mesaj ulterior, Gallego a reiterat poziţia sa critică faţă de intervenţia militară.

„Indiferent de rezultat, greşim că începem acest război în Venezuela”, a subliniat el.

Sursa: Agerpres

Etichete: atac, donald trump, venezuela, nicolas maduro, Marco Rubio,

Dată publicare: 03-01-2026 15:00

Articol recomandat de sport.ro
Ana Bogdan a luat prima decizie majoră, după retragerea din tenis / GALERIE FOTO
Ana Bogdan a luat prima decizie majoră, după retragerea din tenis / GALERIE FOTO
Citește și...
Donald Trump, conferință de presă după atacurile SUA în Venezuela. Maduro și soția sa ar fi fost capturați și scoși din țară
Stiri externe
Donald Trump, conferință de presă după atacurile SUA în Venezuela. Maduro și soția sa ar fi fost capturați și scoși din țară

Președintele american Donald Trump anunță că va susține sâmbătă o conferință de presă pe tema situației din Venezuela la ora locală 11:00, adică 18:00, ora României.

Ce spune Donald Trump despre operațiunea din Venezuela prin care a fost capturat Nicolas Maduro
Stiri externe
Ce spune Donald Trump despre operațiunea din Venezuela prin care a fost capturat Nicolas Maduro

Președintele Trump a calificat operațiunea SUA în Venezuela drept „strălucită”, dar nu a precizat dacă a consultat Congresul pe această temă.

Operațiunea SUA din Venezuela, analizată de un expert: „ S-a desfășurat cu o viteză impresionantă”
Stiri externe
Operațiunea SUA din Venezuela, analizată de un expert: „ S-a desfășurat cu o viteză impresionantă”

Operaţiunea SUA în Venezuela din cursul nopţii pare să se fi desfăşurat cu „viteză impresionantă”, probabil cu implicarea forţelor speciale, potrivit unui specialist în muniţii şi informaţii care a vorbit cu CNN.

De ce SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Poziția oficială a administrației Trump
Stiri externe
De ce SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Poziția oficială a administrației Trump

Statele Unite au atacat sâmbătă Venezuela şi l-au capturat pe preşedintele Nicolas Maduro, care a fost scos din ţară, a declarat preşedintele Donald Trump.

Urme de incendiu la o bază aeriană din Caracas. Venezuela acuză o „agresiune militară” a SUA și declară stare de urgență
Stiri externe
Urme de incendiu la o bază aeriană din Caracas. Venezuela acuză o „agresiune militară” a SUA și declară stare de urgență

Urme de foc, distrugeri ale gardului de securitate și pagube în zona adiacentă au fost constatate sâmbătă dimineață la Baza Aeriană Generalisimo Francisco de Miranda, cunoscută sub numele de La Carlota, principalul aeroport militar din Caracas.

Recomandări
SUA au bombardat Venezuela. Președintele Maduro și soția lui, capturați și scoși din țară cu avionul de Trump | VIDEO
Stiri externe
SUA au bombardat Venezuela. Președintele Maduro și soția lui, capturați și scoși din țară cu avionul de Trump | VIDEO

Președintele Donald Trump a afirmat că SUA l-au capturat pe liderul Venezuelei, Nicolas Maduro, și pe soția acestuia, confirmând în același timp că a lansat un atac „pe scară largă” împotriva țării. El adaugă că Maduro a fost scos din țară cu avionul.

Cod galben de ninsori și viscol în mai multe județe. Zonele unde se va depune strat de zăpadă
Vremea
Cod galben de ninsori și viscol în mai multe județe. Zonele unde se va depune strat de zăpadă

Meteorologii avertizează că vremea rea continuă cel puţin până luni seară, fiind aşteptate ninsori, polei, dar şi viscol în zonele montane. La munte, stratul nou de zăpadă poate ajunge la 50 de centimetri, iar în Transilvania şi Maramureş la 15.

Câți bani a luat România de la UE față de sumele cu care a contribuit, de la aderare
Stiri actuale
Câți bani a luat România de la UE față de sumele cu care a contribuit, de la aderare

România a câștigat semnificativ din apartenența la Uniunea Europeană, primind de peste trei ori mai mulți bani decât a contribuit la bugetul comunitar, susține europarlamentarul liberal Dan Motreanu.

Top citite
1 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop Luna Plină în Rac – 3 ianuarie 2026. Echilibru emoțional și decizii importante pentru zodii
2 Laura Cosoi
Facebook / Laura Cosoi
Stiri Mondene
Laura Cosoi este din nou însărcinată. Actrița va deveni mamă pentru a cincea oară. VIDEO
3 Zohran Mamdani
IMAGO
Stiri externe
Primul ordin executiv al lui Zohran Mamdani i-a înfuriat pe evrei: „antisionist și antisemit”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 03 Ianuarie 2026

02:15:07

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28