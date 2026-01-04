Soţia unui important consilier al lui Trump a sugerat că urmează cucerirea Groenlandei. Reacția promptă a Danemarcei

Stiri externe
04-01-2026 | 21:59
Groenlanda, Donald Trump
Getty

Danemarca şi Groenlanda au făcut apel duminică la „respectarea” integrităţii teritoriale a teritoriului autonom, după ce soţia lui Stephen Miller, directorul adjunct de cabinet de la Casa Albă, a distribuit pe X o postare controversată.

autor
Stirileprotv

Katie Miller a publicat sâmbătă, după operaţiunea SUA din Venezuela, o hartă a Groenlandei colorată în culorile steagului american, însoţită de o scurtă legendă scrisă cu majuscule: „SOON” (în curând - n.r.), relatează AFP.

Groenlanda este râvnită de Donald Trump, spre marea nemulţumire a Danemarcei, iar tensiunile dintre cele două ţări au fost relansate de anunţul făcut la sfârşitul lunii decembrie de Donald Trump cu privire la numirea unui trimis special pentru acest vast teritoriu autonom danez bogat în resurse.

„Această imagine este lipsită de respect. Relaţiile dintre ţări şi popoare se bazează pe respect şi pe dreptul internaţional, şi nu pe simboluri care ignoră statutul şi drepturile noastre”, a reacţionat premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, pe Facebook. Dar „nu există niciun motiv de panică sau îngrijorare”, a adăugat responsabilul din Groenlanda, reamintind că insula arctică „nu este de vânzare şi (viitorul său) nu se decide pe reţelele sociale”.

La rândul său, ambasadorul Danemarcei în Statele Unite, Jesper Møller Sørensen, a reacţionat pe un ton similar. „Un mic reminder prietenos cu privire la Statele Unite şi Regatul Danemarcei: suntem aliaţi apropiaţi şi trebuie să continuăm să colaborăm ca atare”, a scris el într-un răspuns la mesajul lui Katie Miller. „Şi da, ne aşteptăm la respectarea deplină a integrităţii teritoriale a Regatului Danemarcei”, a adăugat el. „Regatul Danemarcei şi-a intensificat considerabil eforturile în materie de securitate arctică”, a continuat el, subliniind că danezii „iau foarte în serios securitatea lor comună”.

Citește și
Donald Trump
Danemarca a instituit „tură de noapte” la Ministerul de Externe. Trump, monitorizat, din cauza „pericolulului” din Groenlanda

Katie Miller a fost o perioadă consilier şi purtător de cuvânt al Comisiei pentru eficienţă guvernamentală (Doge), condusă atunci de Elon Musk, înainte de a fi angajată de miliardar în sectorul privat.

Postarea lui Katie Miller pe X vine după ce armata americană l-a capturat pe preşedintele venezuelean Nicolás Maduro şi pe soţia sa în timpul unei operaţiuni militare desfăşurate la Caracas. Potrivit experţilor, operaţiunea din Venezuela ar putea reaprinde îngrijorările teritoriilor ale căror resurse strategice Donald Trump doreşte să le acapareze, începând cu Groenlanda, pe care preşedintele american şi-a manifestat dorinţa de a o anexa.

Donald Trump nu-şi ascunde ambiţiile sale pentru colosala insulă care aparţine Danemarcei. Bogăţiile sale minerale, precum şi poziţia sa strategică pe rutele comerciale, îi stârnesc interesul miliardarului de la revenirea sa la putere, în ianuarie 2024, potrivit News.ro.

Groenlanda, teritoriu autonom susţinut de puterea sa tutelară, a răspuns în repetate rânduri că nu este de vânzare şi că va decide singură asupra viitorului său. Dar succesul operaţiunii spectaculoase lansate de Washington în Venezuela ar putea spori ambiţiile locatarului Casei Albe în ceea ce priveşte teritoriul danez.

Sursa: News.ro

Etichete: danemarca, donald trump, groenlanda,

Dată publicare: 04-01-2026 21:59

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
Citește și...
Trump trece la amenințări: Delcy Rodriguez, „va plăti mai scump ca Maduro”. Nu a negat că vizează Groenlanda, după Venezuela
Stiri externe
Trump trece la amenințări: Delcy Rodriguez, „va plăti mai scump ca Maduro”. Nu a negat că vizează Groenlanda, după Venezuela

Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, „va plăti mai scump ca Maduro” dacă „nu va face ce trebuie”, a declarat duminică preşedintele american Donald Trump. El nu a renunțat nici la preluarea ostilă a Gronelandei.

Danemarca a instituit „tură de noapte” la Ministerul de Externe. Trump, monitorizat, din cauza „pericolulului” din Groenlanda
Stiri externe
Danemarca a instituit „tură de noapte” la Ministerul de Externe. Trump, monitorizat, din cauza „pericolulului” din Groenlanda

Guvernul danez a creat o „tură de noapte” specială în cadrul Ministerului de Externe pentru a urmări în timp real declarațiile și acțiunile președintelui american Donald Trump, în timp ce autoritățile din Copenhaga dorm.

NATO construiește o bază laser în Arctica pentru a contracara Rusia și China
Stiri externe
NATO construiește o bază laser în Arctica pentru a contracara Rusia și China

O nouă bază construită de țările NATO în Groenlanda va folosi fascicule laser extrem de înguste pentru a asigura descărcarea rapidă și în volum mare a datelor de la sateliți, scrie Newsweek

Recomandări
Trump vrea să facă Venezuela „măreață din nou”, dar după propriile condiții. Hegseth: „A dat dovadă de leadership american”
Stiri externe
Trump vrea să facă Venezuela „măreață din nou”, dar după propriile condiții. Hegseth: „A dat dovadă de leadership american”

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, se află într-o închisoare de maximă securitate din New York, după ce a fost capturat de forțele americane.

Cine era tânărul român care a murit în tragedia din Elveția. Mama lui l-a dat dispărut după incendiul care a luat 40 de vieți
Stiri actuale
Cine era tânărul român care a murit în tragedia din Elveția. Mama lui l-a dat dispărut după incendiul care a luat 40 de vieți

Vești triste din Elveția. Anchetatorii și medicii legiști au mai identificat 16 victime, din cele 40, care au murit în incendiul izbucnit într-un bar din stațiunea Crans-Montana.

Eurostat: România are cea mai mare diasporă din UE. Câți români și-au părăsit țara pentru un trai mai bun peste hotare
Stiri actuale
Eurostat: România are cea mai mare diasporă din UE. Câți români și-au părăsit țara pentru un trai mai bun peste hotare

Suntem țara europeană cu cei mai mulți cetățeni stabiliți în străinătate. Peste 3 milioane trăiesc legal în statele Uniunii, potrivit Eurostat. Numărul este mai mare în realitate, dacă ne gândim că nu toți apar în statisticile oficiale.

Top citite
1 economie
Profimedia
Stiri Economice
Taxe mai mari, consum mai mic: ce măsuri fiscale au fost implementate în 2025 și cum au schimbat economia României
2 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop săptămâna 5-11 ianuarie 2026. Tensiuni, oportunități și decizii importante pentru zodii
3 Palatul Societății Funcționarilor Publici
metacult.ro / Revista Arhitectura, Soc. Arhitecţilor Români, București, 1934
Stiri Turism
Palatul Societății Funcționarilor Publici găzduia cea mai mare sală de festivități din București
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 04 Ianuarie 2026

31:12

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28