Soţia unui important consilier al lui Trump a sugerat că urmează cucerirea Groenlandei. Reacția promptă a Danemarcei

Danemarca şi Groenlanda au făcut apel duminică la „respectarea” integrităţii teritoriale a teritoriului autonom, după ce soţia lui Stephen Miller, directorul adjunct de cabinet de la Casa Albă, a distribuit pe X o postare controversată.

Katie Miller a publicat sâmbătă, după operaţiunea SUA din Venezuela, o hartă a Groenlandei colorată în culorile steagului american, însoţită de o scurtă legendă scrisă cu majuscule: „SOON” (în curând - n.r.), relatează AFP.

Groenlanda este râvnită de Donald Trump, spre marea nemulţumire a Danemarcei, iar tensiunile dintre cele două ţări au fost relansate de anunţul făcut la sfârşitul lunii decembrie de Donald Trump cu privire la numirea unui trimis special pentru acest vast teritoriu autonom danez bogat în resurse.

„Această imagine este lipsită de respect. Relaţiile dintre ţări şi popoare se bazează pe respect şi pe dreptul internaţional, şi nu pe simboluri care ignoră statutul şi drepturile noastre”, a reacţionat premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, pe Facebook. Dar „nu există niciun motiv de panică sau îngrijorare”, a adăugat responsabilul din Groenlanda, reamintind că insula arctică „nu este de vânzare şi (viitorul său) nu se decide pe reţelele sociale”.

La rândul său, ambasadorul Danemarcei în Statele Unite, Jesper Møller Sørensen, a reacţionat pe un ton similar. „Un mic reminder prietenos cu privire la Statele Unite şi Regatul Danemarcei: suntem aliaţi apropiaţi şi trebuie să continuăm să colaborăm ca atare”, a scris el într-un răspuns la mesajul lui Katie Miller. „Şi da, ne aşteptăm la respectarea deplină a integrităţii teritoriale a Regatului Danemarcei”, a adăugat el. „Regatul Danemarcei şi-a intensificat considerabil eforturile în materie de securitate arctică”, a continuat el, subliniind că danezii „iau foarte în serios securitatea lor comună”.

Just a friendly reminder about the US and the Kingdom of Denmark: We are close allies and should continue to work together as such. US security is also Greenland’s and Denmark’s security. Greenland is already part of NATO. The Kingdom of Denmark and the United States work… https://t.co/CboKnlKgJL — Jesper Møller Sørensen ???????? (@DKambUSA) January 4, 2026

Katie Miller a fost o perioadă consilier şi purtător de cuvânt al Comisiei pentru eficienţă guvernamentală (Doge), condusă atunci de Elon Musk, înainte de a fi angajată de miliardar în sectorul privat.

Postarea lui Katie Miller pe X vine după ce armata americană l-a capturat pe preşedintele venezuelean Nicolás Maduro şi pe soţia sa în timpul unei operaţiuni militare desfăşurate la Caracas. Potrivit experţilor, operaţiunea din Venezuela ar putea reaprinde îngrijorările teritoriilor ale căror resurse strategice Donald Trump doreşte să le acapareze, începând cu Groenlanda, pe care preşedintele american şi-a manifestat dorinţa de a o anexa.

Donald Trump nu-şi ascunde ambiţiile sale pentru colosala insulă care aparţine Danemarcei. Bogăţiile sale minerale, precum şi poziţia sa strategică pe rutele comerciale, îi stârnesc interesul miliardarului de la revenirea sa la putere, în ianuarie 2024, potrivit News.ro.

Groenlanda, teritoriu autonom susţinut de puterea sa tutelară, a răspuns în repetate rânduri că nu este de vânzare şi că va decide singură asupra viitorului său. Dar succesul operaţiunii spectaculoase lansate de Washington în Venezuela ar putea spori ambiţiile locatarului Casei Albe în ceea ce priveşte teritoriul danez.

