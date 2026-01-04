Horoscop 5 ianuarie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care se bucură de un premiu la început de an

Horoscop 5 ianuarie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu relaxare. O să ne facem planuri cu bătaie lungă ca să ne adunăm resursele treptat și să ne atingem obiectivele cu succes.

Vibrația zilei este 5 și să avem curaj să ne depășim pe noi înșine.

Horoscop 5 ianuarie 2025 – CAPRICORN

Sunt solicitări din toate direcțiile și o să vă străduiți să le faceți față cu brio, să mulțumiți pe toată lumea, mai ales dacă este în joc și cariera voastră. Sunt parteneri de afaceri care insistă să bateți palma pentru un contract început de anul trecut.

Horoscop 5 ianuarie 2025 – VĂRSĂTOR

Este posibil să fiți cooptați într-o afacere care vă poate aduce succes, fie la serviciu, fie într-un business particular convenabil. Cineva de care vă e dor soseste și o să vă faceți program de ieșit la evenimente zilele acestea pentru a lua pulsul societății.

Horoscop 5 ianuarie 2025 – PEȘTI

Este nevoie de voi în diverse grupuri de interese, dar voi veți face o alegere în funcție de tema preferată. Poate organizați o ieșire la sfârșit de săptămână și vă alegeți anturajul și destinația pentru a vă deconecta.

Horoscop 5 ianuarie 2025 – BERBEC

O să fiți invitați de onoare la un eveniment, poate fi o decernare de premii, și veți fi printre câștigători, căci munca voastră va fi apreciată. Se poate să întâlniți prin cercurile de prieteni pe cineva cu care să formați un cuplu.

Horoscop 5 ianuarie 2025 – TAUR

Este posibil să primiți o invitație să plecați în străinătate, fie cu treabă, fie la distracție, fiind așteptați de ceva timp acolo și vă veți bucura de un sejur folositor. Poate vă pregătiți de un examen, faceți diferențe sau schimbați profilul și vă veți adapta din mers.

Horoscop 5 ianuarie 2025 – GEMENI

Parcă mai aveți de luat niște bani de anul trecut și veți avea și pentru cheltuielile din perioada aceasta, de Bobotează sau Sfântul Ion. Veți relua un subiect de afaceri și, dacă sunteți hotărâți, veți da acordul pentru un contract.

Horoscop 5 ianuarie 2025 – RAC

Vin bani de undeva și va fi potrivit să mai luați ceva pentru sărbătorile de încheiere a capitolului. Lumea vă caută, pentru că și oamenilor le e dor de voi și vor să vă coopteze în diverse afaceri, ca să nu vă ia alții inițiativa.

Horoscop 5 ianuarie 2025 – LEU

Este o reușită care vă va pune în lumina reflectoarelor și veți primi un premiu. Se va vorbi despre voi – de bine – și vă veți bucura de noua postură în care veți fi. Se poate să stați la masa negocierilor cu angajatorii pentru a vă impune punctul de vedere și a nu lăsa regulile să vă facă munca grea.

Horoscop 5 ianuarie 2025 – FECIOARĂ

Se poate să vă găsiți o ocupație de timp liber și să vă mobilizați pentru a întâlni un grup o dată sau de două ori pe săptămână. Este cineva care dispăruse o vreme din viața voastră și va sparge gheața, ajutându-vă să treceți mai ușor peste acea absență.

Horoscop 5 ianuarie 2025 – BALANȚĂ

O să vă puteți lua diverse lucruri pentru casă, poate vă rugaseră cei dragi la sfârșitul anului și vă veți conforma de data aceasta. Veți invita prietenii să treacă pe la voi, dacă nu azi, măcar zilele următoare, pentru a sărbători împreună.

Horoscop 5 ianuarie 2025 – SCORPION

Vă pregătiți de examene și mai aveți de achitat taxe pentru a fi la zi, că mai aveți și alte obligații financiare. Este o întrunire cu grupul pentru a lua parte la o serbare – poate fi și a copiilor – dar este un eveniment important.

Horoscop 5 ianuarie 2025 – SĂGETĂTOR

Se poate să mai primiți niște bani, pe lângă salariu, și veți avea pentru o escapadă turistică la sfârșit de săptămână. Se anunță cineva în vizită și vă veți bucura de revederi emoționante, cu condiția să nu aveți rezervări prin țară.

