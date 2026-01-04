Horoscop 5 ianuarie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care se bucură de un premiu la început de an

Horoscop cu Neti Sandu
04-01-2026 | 21:22
neti sandu
PRO TV

Horoscop 5 ianuarie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu relaxare. O să ne facem planuri cu bătaie lungă ca să ne adunăm resursele treptat și să ne atingem obiectivele cu succes.  

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 5 și să avem curaj să ne depășim pe noi înșine.

Horoscop 5 ianuarie 2025 – CAPRICORN

Sunt solicitări din toate direcțiile și o să vă străduiți să le faceți față cu brio, să mulțumiți pe toată lumea, mai ales dacă este în joc și cariera voastră. Sunt parteneri de afaceri care insistă să bateți palma pentru un contract început de anul trecut.

Horoscop 5 ianuarie 2025 – VĂRSĂTOR

Este posibil să fiți cooptați într-o afacere care vă poate aduce succes, fie la serviciu, fie într-un business particular convenabil. Cineva de care vă e dor soseste și o să vă faceți program de ieșit la evenimente zilele acestea pentru a lua pulsul societății.

Horoscop 5 ianuarie 2025 – PEȘTI

Este nevoie de voi în diverse grupuri de interese, dar voi veți face o alegere în funcție de tema preferată. Poate organizați o ieșire la sfârșit de săptămână și vă alegeți anturajul și destinația pentru a vă deconecta.

Citește și
neti sandu
Horoscop 4 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. O revedere emoționantă

Horoscop 5 ianuarie 2025 – BERBEC

O să fiți invitați de onoare la un eveniment, poate fi o decernare de premii, și veți fi printre câștigători, căci munca voastră va fi apreciată. Se poate să întâlniți prin cercurile de prieteni pe cineva cu care să formați un cuplu.

Horoscop 5 ianuarie 2025 – TAUR

Este posibil să primiți o invitație să plecați în străinătate, fie cu treabă, fie la distracție, fiind așteptați de ceva timp acolo și vă veți bucura de un sejur folositor. Poate vă pregătiți de un examen, faceți diferențe sau schimbați profilul și vă veți adapta din mers.

Horoscop 5 ianuarie 2025 – GEMENI

Parcă mai aveți de luat niște bani de anul trecut și veți avea și pentru cheltuielile din perioada aceasta, de Bobotează sau Sfântul Ion. Veți relua un subiect de afaceri și, dacă sunteți hotărâți, veți da acordul pentru un contract.

Horoscop 5 ianuarie 2025 – RAC

Vin bani de undeva și va fi potrivit să mai luați ceva pentru sărbătorile de încheiere a capitolului. Lumea vă caută, pentru că și oamenilor le e dor de voi și vor să vă coopteze în diverse afaceri, ca să nu vă ia alții inițiativa.

Horoscop 5 ianuarie 2025 – LEU

Este o reușită care vă va pune în lumina reflectoarelor și veți primi un premiu. Se va vorbi despre voi – de bine – și vă veți bucura de noua postură în care veți fi. Se poate să stați la masa negocierilor cu angajatorii pentru a vă impune punctul de vedere și a nu lăsa regulile să vă facă munca grea.

Horoscop 5 ianuarie 2025 – FECIOARĂ

Se poate să vă găsiți o ocupație de timp liber și să vă mobilizați pentru a întâlni un grup o dată sau de două ori pe săptămână. Este cineva care dispăruse o vreme din viața voastră și va sparge gheața, ajutându-vă să treceți mai ușor peste acea absență.

Horoscop 5 ianuarie 2025 – BALANȚĂ

O să vă puteți lua diverse lucruri pentru casă, poate vă rugaseră cei dragi la sfârșitul anului și vă veți conforma de data aceasta. Veți invita prietenii să treacă pe la voi, dacă nu azi, măcar zilele următoare, pentru a sărbători împreună.

Horoscop 5 ianuarie 2025 – SCORPION

Vă pregătiți de examene și mai aveți de achitat taxe pentru a fi la zi, că mai aveți și alte obligații financiare. Este o întrunire cu grupul pentru a lua parte la o serbare – poate fi și a copiilor – dar este un eveniment important.

Horoscop 5 ianuarie 2025 – SĂGETĂTOR

Se poate să mai primiți niște bani, pe lângă salariu, și veți avea pentru o escapadă turistică la sfârșit de săptămână. Se anunță cineva în vizită și vă veți bucura de revederi emoționante, cu condiția să nu aveți rezervări prin țară.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: horoscop, horoscop neti sandu, neti sandu,

Dată publicare: 04-01-2026 21:22

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
Citește și...
Horoscop 4 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. O revedere emoționantă
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 4 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. O revedere emoționantă

Horoscop 4 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu vești bune. O să scoatem lista cu cei cărora le-am rămas datori cu o vizită de anul trecut și o să facem tot posibilul să ajungem pe-acolo.  

Horoscop 3 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. O revedere emoționantă și planuri de viitor
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 3 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. O revedere emoționantă și planuri de viitor

Horoscop 3 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Lună plină cu agitație. O să profităm din plin de ce ne-a mai rămas din vacanța de iarnă și o să ne întâlnim cu un prieten sau o rudă, să mai mergem la câte un party să ne distrăm.  

Horoscop 2 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. O să reparați chestiuni de ordin sentimental
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 2 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. O să reparați chestiuni de ordin sentimental

Horoscop 2 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi condimentată. Privind cu speranță și încredere în viitor, o să ne organizăm frumos ca să ne iasă toate pasiunile.

Recomandări
Trump vrea să facă Venezuela „măreață din nou”, dar după propriile condiții. Hegseth: „A dat dovadă de leadership american”
Stiri externe
Trump vrea să facă Venezuela „măreață din nou”, dar după propriile condiții. Hegseth: „A dat dovadă de leadership american”

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, se află într-o închisoare de maximă securitate din New York, după ce a fost capturat de forțele americane.

Cine era tânărul român care a murit în tragedia din Elveția. Mama lui l-a dat dispărut după incendiul care a luat 40 de vieți
Stiri actuale
Cine era tânărul român care a murit în tragedia din Elveția. Mama lui l-a dat dispărut după incendiul care a luat 40 de vieți

Vești triste din Elveția. Anchetatorii și medicii legiști au mai identificat 16 victime, din cele 40, care au murit în incendiul izbucnit într-un bar din stațiunea Crans-Montana.

Eurostat: România are cea mai mare diasporă din UE. Câți români și-au părăsit țara pentru un trai mai bun peste hotare
Stiri actuale
Eurostat: România are cea mai mare diasporă din UE. Câți români și-au părăsit țara pentru un trai mai bun peste hotare

Suntem țara europeană cu cei mai mulți cetățeni stabiliți în străinătate. Peste 3 milioane trăiesc legal în statele Uniunii, potrivit Eurostat. Numărul este mai mare în realitate, dacă ne gândim că nu toți apar în statisticile oficiale.

Top citite
1 economie
Profimedia
Stiri Economice
Taxe mai mari, consum mai mic: ce măsuri fiscale au fost implementate în 2025 și cum au schimbat economia României
2 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop săptămâna 5-11 ianuarie 2026. Tensiuni, oportunități și decizii importante pentru zodii
3 Palatul Societății Funcționarilor Publici
metacult.ro / Revista Arhitectura, Soc. Arhitecţilor Români, București, 1934
Stiri Turism
Palatul Societății Funcționarilor Publici găzduia cea mai mare sală de festivități din București
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 04 Ianuarie 2026

31:12

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28