Cine era tânărul român care a murit în tragedia din Elveția. Mama lui l-a dat dispărut după incendiul care a luat 40 de vieți

04-01-2026 | 19:59
Vești triste din Elveția. Anchetatorii și medicii legiști au mai identificat 16 victime, din cele 40, care au murit în incendiul izbucnit într-un bar din stațiunea Crans-Montana.

Printre cei care au pierit se află și tânărul român, de 18 ani, dat dispărut după tragedie. Proprietarii barului „Constellation” au fost puși sub acuzare. Oamenii din Crans-Montana au participat la o slujbă ținută pentru cele 40 de suflete răpite de foc și s-au rugat pentru cei 119 răniți. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Autoritățile au identificat 24 din cele 40 de victime ale tragediei. Pe lista de decedați se află, din păcate, și un băiat de 18 ani pe care mama lui româncă spera să-l găsească în viață. Tânărul e născut în Elveția și cel mai probabil va fi înmormântat acolo. Președintele României, Nicușor Dan, a transmis condoleanțe familiilor îndoliate.

Doliu la Crans-Montana pentru cei 40 de tineri morți

Biserica din stațiunea Crans-Montana a fost neîncăpătoare pentru mulțimea strânsă să-i plângă pe tinerii morți în incendiu.

Corespondent Știrile ProTV: „Tragedia de aici de la Crans-Montana a lovit atât de multe țări. Printre victimele identificate se află tineri de naționalități diferite: elvețieni, francezi, italieni, un cetățean turc și unul cu dublă cetățenie italiană și arabă. Aveau vârste cuprinse între 14 și 31 de ani.”

Federația Elvețiană de Box deplânge pierderea lui Benjamin, un tânăr boxeur elvețian, în vârstă de 18 ani, care și-a pierdut viața în focul din barul Constellation.

Și federația Italiană de Golf a transmis un mesaj emoționant după ce unul dintre sportivii săi, de doar 16 ani, nu a supraviețuit incendiului.

Printre victime se numără și Chiara Costanzo, o adolescentă din Milano, care călătorise la Crans-Montana împreună cu 15 prieteni. Opt au scăpat din flăcări, trei au fost grav răniți, iar patru erau dați dispăruți.

Corespondent Știrile ProTV: „La biserica de aici din Crans-Montana a avut loc o slujbă de reculegere care a durat aproximativ o oră. Au participat câteva sute de persoane, de la familiile victimelor până la turiști și localnici. După slujbă au plecat într-un marș către barul Le Constellation. Vor să încerce, măcar pentru câteva minute, împreună să găsească puterea de a merge mai departe.”

În fața clubului au venit și salvatorii, aplaudați de mulțime. Pe umerii lor au plâns părinții copiilor morți. Printre ei și mama lui Arthur Brodard, un tânăr elvețian de 16 ani. Copleșiți de tristețe, oamenii au cântat rugăciunea „Ave Maria”.

Localnic: „E un moment foarte dureros pentru noi. Locuim aici în Crans-Montana și, deși nu suntem afectați direct, ci indirect, pentru că toți știm pe cineva care a fost într-un fel implicat. Suntem toți în șoc, resimțim tristețea. Mă gândesc că și copiii mei ar fi putut fi acolo dacă erau mai mari și mi se sfâșie inima. Suntem într-o situație care ar trebui să producă niște consecințe în toată Europa. Legile și măsurile de securitate trebuie să fie mai puternice cu siguranță.”

Între timp, administrația locală a stațiunii Crans-Montana a fost inclusă ca parte civilă în ancheta penală, iar proprietarii barului au fost puși sub acuzare.

Tatăl erou care a salvat câțiva tineri prinși în infernul de foc de la Crans Montana, după ce îl sunase fiica lui
Tatăl erou care a salvat câțiva tineri prinși în infernul de foc de la Crans Montana, după ce îl sunase fiica lui

Tatăl unei tinere a salvat mai mulți adolescenți blocați în barul în flăcări din Crans Montana, Elveția, unde petrecerea de Anul Nou s-a transformat într-o tragedie de proporții.

Elveția a desemnat ziua de 9 ianuarie drept zi de doliu național după incendiul de la Crans-Montana

Elveția a decretat o zi de doliu vineri, 9 ianuarie, după incendiul din noaptea trecerii dintre ani într-un bar din stațiunea alpină Crans-Montana, care a făcut 40 de morți și 119 răniți, a anunțat președintele țării, Guy Parmelin, citat de AFP.

„A plecat acum să petreacă în Paradis". Ultimul mesaj trimis de un adolescent de 17 ani înainte de tragedia din Crans-Montana

Într-o postare pe Facebook, Laetitia Brodard-Sistre, în vârstă de 40 de ani, care îşi căuta disperată fiul dispărut în urma incendiului mortal din Crans-Montana, Elveţia, în noaptea de Anul Nou, a anunţat în cele din urmă moartea acestuia.

