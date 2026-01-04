Haos în traficul aerian din Europa: defecțiune „fără precedent” în Grecia, mii de pasageri blocați în Italia, curse anulate

04-01-2026 | 21:49
aeroport atena
Profimedia

Traficul aerian în primul weekend al anului a fost perturbat în Europa din cauza unor dificultăţi tehnice sau din cauza vremii.

Astfel, zborurile din Grecia au fost suspendate duminică timp de mai multe ore din cauza pierderii comunicaţiilor, o problemă tehnică neobişnuită a cărei cauză încă nu a fost identificată. În Italia, aeroportul din Bergamo a suspendat traficul sâmbătă seara din cauza unor probleme tehnice cu sistemul de ghidare la aterizare şi a vizibilităţii reduse, în timp ce peste 100 de zboruri KLM au fost anulate luni în Olanda din cauza vremii, relatează Reuters.

Zborurile din Grecia au fost suspendate timp de câteva ore duminică, după ce o întrerupere a frecvenţelor radio a paralizat comunicaţiile din traficul aerian, blocând mii de călători şi ducând la o oprire aproape totală a operaţiunilor aeroportuare.

Nu există prea multe clarificări cu privire la cauza întreruperii, care a început duminică dimineaţa şi s-a agravat rapid, afectând planurile de călătorie ale mii de persoane în ultima săptămână aglomerată a perioadei de sărbători.

Unele zboruri deasupra spaţiului aerian grecesc şi regional erau încă operate, dar au fost impuse restricţii asupra operaţiunilor aeroportuare, a declarat autoritatea aviatică civilă din Grecia.

Duminică după-amiază, servicii limitate au fost restabilite după ce piloţii au trecut la frecvenţe de rezervă pentru a păstra legătura cu controlorii de la sol, au declarat autorităţile.

Autorităţile elene încă nu ştiau cu certitudine care este cauza întreruperii, care a perturbat zeci de zboruri.

„Din anumite motive, toate frecvenţele au fost brusc pierdute... Nu am putut comunica cu aeronavele aflate în zbor”, a explicat Panagiotis Psarros, preşedintele Asociaţiei Controlorilor de Trafic Aerian din Grecia, la postul public de televiziune ERT.

Defecțiune „fără precedent”

Asociaţia a declarat ulterior că defecţiunea a afectat toate frecvenţele utilizate la sol şi unele frecvenţe utilizate de Athens Approach, o unitate de control al traficului aerian responsabilă de gestionarea aeronavelor care sosesc şi pleacă de la aeroportul Eleftherios Venizelos din Atena.

Printre responsabilităţile sale se numără monitorizarea radarului pentru separarea în siguranţă a aeronavelor în aer, precum şi emiterea de instrucţiuni cu privire la viteza şi nivelurile de altitudine.

Controlorii de trafic au utilizat toate mijloacele de care dispuneau pentru a asigura siguranţa zborurilor, a declarat Asociaţia Controlorilor de Trafic Aerian, calificând amploarea incidentului ca fiind „fără precedent şi inacceptabilă” pentru un sistem de control al traficului aerian.

Psarros a declarat că problema părea să fie o cădere a sistemelor centrale de frecvenţe radio care a apărut la sistemele de control din zona Atenei şi Macedoniei, cea mai mare instalaţie de control aerian din ţară. Acesta monitorizează regiunea de informare a zborurilor din Atena, o vastă zonă aeriană aflată sub controlul autorităţilor elene.

„Nu am fost informaţi cu privire la cauza acestei probleme. Cu siguranţă echipamentul pe care îl avem este practic antic. Am ridicat această problemă de multe ori în trecut”, a declarat Psarros.

Până la sfârşitul după-amiezii, autorităţile reuşiseră să crească la 45 numărul zborurilor care pleacă din aeroporturile elene în fiecare oră, a declarat un oficial elen.

Mii de persoane blocate la Bergamo

Aeroportul italian Bergamo Orio-al-Serio, un hub Ryanair pentru zborurile către Milano, a suspendat zborurile sâmbătă seara din cauza unor probleme tehnice cu sistemul de ghidare la aterizare şi a vizibilităţii reduse, lăsând mii de persoane blocate peste noapte.

SACBO, compania care operează aeroportul, a declarat într-un comunicat că problema tehnică a fost rezolvată în jurul miezului nopţii, dar un avertisment pe site-ul aeroportului a indicat că „zborurile pot fi întârziate sau anulate”.

Incidentul a dus la anularea a 26 de zboruri de plecare, dintre care 6 au fost redirecţionate către alte aeroporturi şi 7 reprogramate pentru duminică, potrivit presei locale.

Mii de persoane au petrecut noaptea la aeroport, imaginile arătând oameni dormind pe podea şi pe benzile de check-in pentru bagaje.

Ediţia online a ziarului Corriere della Sera din Bergamo a declarat că primele zboruri au fost suspendate sâmbătă, în jurul orei 17:00 GMT (19:00, ora României).

Informaţiile în timp real despre zboruri de pe site-ul aeroportului arătau o listă lungă de zboruri Ryanair întârziate, deşi câteva au plecat duminică dimineaţa, potrivit News.ro.

Un zbor Ryanair către Cagliari, programat pentru ora 06:05 GMT şi întârziat până la ora 08:50 GMT, era afişat ca „plecat”, la fel un zbor Neos către Sharm-el-Sheikh, programat pentru ora 06:20 GMT şi întârziat până la ora 08:55 GMT

124 de zboruri anulate de KLM

Compania olandeză KLM a anunţat că vremea de iarnă a forţat-o să anuleze 124 de zboruri programate pentru luni către şi dinspre Aeroportul Schiphol din Amsterdam.

Filiala olandeză a Air France-KLM a anulat deja sute de zboruri începând de vineri, deoarece condiţiile meteorologice reci perturbă operaţiunile la Schiphol.

Aeroportul a avertizat pasagerii să se aştepte la întârzieri şi anulări, deoarece personalul lucrează la dezgheţarea aeronavelor.

Meteorologii anunţă că în următoarele zile se aşteaptă până la 5 centimetri de zăpadă proaspătă în unele părţi ale Olandei.

Sursa: News.ro

