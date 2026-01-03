Donald Trump, conferință de presă după atacurile SUA în Venezuela. Maduro și soția sa ar fi fost capturați și scoși din țară

Președintele american Donald Trump anunță că va susține sâmbătă o conferință de presă pe tema situației din Venezuela la ora locală 11:00, adică 18:00, ora României.

SUA au efectuat atacuri la scară largă asupra Venezuelei, încununate de succes, iar liderul acestei ţări, Nicolas Maduro, şi soţia sa, Cilia Flores, au fost capturaţi şi scoşi din ţară pe calea aerului, a declarat sâmbătă preşedintele american Donald Trump, citat de Reuters.

"Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei şi a liderului său, preşedintele Nicolas Maduro, care a fost capturat şi scos din ţară împreună cu soţia sa", a declarat Trump într-o postare pe reţeaua Truth Social.

"Această operaţiune a fost organizată în colaborare cu forţele de ordine din SUA", a mai spus Trump, care a anunţat că o conferinţă de presă va avea loc sâmbătă, la ora locală 11:00, la Mar-a-Lago.

Sâmbătă dimineaţa devreme, s-au auzit explozii şi posibile survoluri militare deasupra Caracasului, pe care preşedintele ţării, Nicolas Maduro, le-a atribuit unei "agresiuni militare foarte grave" din partea Statelor Unite.

