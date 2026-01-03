Donald Trump, conferință de presă după atacurile SUA în Venezuela. Maduro și soția sa ar fi fost capturați și scoși din țară

03-01-2026 | 14:36
Donald Trump
Președintele american Donald Trump anunță că va susține sâmbătă o conferință de presă pe tema situației din Venezuela la ora locală 11:00, adică 18:00, ora României.

Adrian Popovici

SUA au efectuat atacuri la scară largă asupra Venezuelei, încununate de succes, iar liderul acestei ţări, Nicolas Maduro, şi soţia sa, Cilia Flores, au fost capturaţi şi scoşi din ţară pe calea aerului, a declarat sâmbătă preşedintele american Donald Trump, citat de Reuters.

"Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei şi a liderului său, preşedintele Nicolas Maduro, care a fost capturat şi scos din ţară împreună cu soţia sa", a declarat Trump într-o postare pe reţeaua Truth Social.

"Această operaţiune a fost organizată în colaborare cu forţele de ordine din SUA", a mai spus Trump, care a anunţat că o conferinţă de presă va avea loc sâmbătă, la ora locală 11:00, la Mar-a-Lago.

Sâmbătă dimineaţa devreme, s-au auzit explozii şi posibile survoluri militare deasupra Caracasului, pe care preşedintele ţării, Nicolas Maduro, le-a atribuit unei "agresiuni militare foarte grave" din partea Statelor Unite.

Venezuela atac
Operațiunea SUA din Venezuela, analizată de un expert: „ S-a desfășurat cu o viteză impresionantă”

Sursa: Agerpres

Etichete: atac, donald trump, venezuela, nicolas maduro,

Dată publicare: 03-01-2026 14:36

Ce spune Donald Trump despre operațiunea din Venezuela prin care a fost capturat Nicolas Maduro
Stiri externe
Ce spune Donald Trump despre operațiunea din Venezuela prin care a fost capturat Nicolas Maduro

Președintele Trump a calificat operațiunea SUA în Venezuela drept „strălucită”, dar nu a precizat dacă a consultat Congresul pe această temă.

Operațiunea SUA din Venezuela, analizată de un expert: „ S-a desfășurat cu o viteză impresionantă”
Stiri externe
Operațiunea SUA din Venezuela, analizată de un expert: „ S-a desfășurat cu o viteză impresionantă”

Operaţiunea SUA în Venezuela din cursul nopţii pare să se fi desfăşurat cu „viteză impresionantă”, probabil cu implicarea forţelor speciale, potrivit unui specialist în muniţii şi informaţii care a vorbit cu CNN.

Președintele Nicolas Maduro, capturat de Delta Force. Cum a acționat unitatea de elită a SUA în Venezuela
Stiri externe
Președintele Nicolas Maduro, capturat de Delta Force. Cum a acționat unitatea de elită a SUA în Venezuela

O operaţiune militară a SUA, sâmbătă, care a implicat un amplu dispozitiv aerian cu elicoptere şi forţe speciale de elită, a dus la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro şi evacuarea acestuia din ţară pe cale aeriană.

SUA au bombardat Venezuela. Președintele Maduro și soția lui, capturați și scoși din țară cu avionul de Trump | VIDEO
Stiri externe
SUA au bombardat Venezuela. Președintele Maduro și soția lui, capturați și scoși din țară cu avionul de Trump | VIDEO

Președintele Donald Trump a afirmat că SUA l-au capturat pe liderul Venezuelei, Nicolas Maduro, și pe soția acestuia, confirmând în același timp că a lansat un atac „pe scară largă” împotriva țării. El adaugă că Maduro a fost scos din țară cu avionul.

Cod galben de ninsori și viscol în mai multe județe. Zonele unde se va depune strat de zăpadă
Vremea
Cod galben de ninsori și viscol în mai multe județe. Zonele unde se va depune strat de zăpadă

Meteorologii avertizează că vremea rea continuă cel puţin până luni seară, fiind aşteptate ninsori, polei, dar şi viscol în zonele montane. La munte, stratul nou de zăpadă poate ajunge la 50 de centimetri, iar în Transilvania şi Maramureş la 15.

Câți bani a luat România de la UE față de sumele cu care a contribuit, de la aderare
Stiri actuale
Câți bani a luat România de la UE față de sumele cu care a contribuit, de la aderare

România a câștigat semnificativ din apartenența la Uniunea Europeană, primind de peste trei ori mai mulți bani decât a contribuit la bugetul comunitar, susține europarlamentarul liberal Dan Motreanu.

