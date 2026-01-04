Palatul Societății Funcționarilor Publici găzduia cea mai mare sală de festivități din București

04-01-2026 | 11:09
Palatul Societății Funcționarilor Publici
metacult.ro / Revista Arhitectura, Soc. Arhitecţilor Români, București, 1934

La doi pași de Piața Universității, aproape de kilometrul 0 al Capitalei, pe strada Batiștei nr. 14, se află una dintre cele mai frumoase clădiri în stil Art Deco din oraș: Palatul Societății Funcționarilor Publici, fostul sediu al ARCUB.

Andreea Popa

Clădirea este încadrată în clasa I de risc seismic, iar Primăria Capitalei a demarat proiectul de consolidare, după mai mulți ani de amânări.

A mai existat o altă clădire denumită Palatul Societății Funcționarilor Publici, în stil neoromânesc, construită în anul 1900 la intersecția dintre Calea Victoriei cu Strada Buzești, dar aceasta a fost grav avariată de bombardamentele din 1944 și demolată.

În acest articol vom prezenta povestea Palatului Arta al Societății Funcționarilor Primăriilor Municipiului București de pe strada Batiștei nr.14, care în decursul timpului a avut mai multe denumiri și destinații. Construcția are o istorie interesantă și este clasificată ca monument istoric.

Cea mai mare sală de festivități din București

Palatul Societății Funcționarilor Publici ai Municipiului București sau Palatul Societății Funcționarilor Comunali a fost construit între anii 1932-1934 după planurile arhitecților Radu Culcer și Ion C. Roșu, , conform bucurestiivechisinoi.ro. Clădirea, concepută în stil Art Deco, avea pe atunci cea mai mare sală de festivități din București, cu o suprafață de 400 mp, dar și un restaurant, sală de bal, sală de popice și o sală de sport.

sovata
Stațiunea renumită pentru apa tămăduitoare unde se refac mii de români după sărbători. „Facem ce e necesar pentru organism”

Palatul a fost conceput ca un omagiu în amintirea funcționarilor care au murit pe front în Primul Război Mondial, scrie Asociația Igloo Habitat & Arhitectură în volumul B:MAD - București Modernism Art Deco 1920-1945, ediția 2018. Clădirea avea și o grădină de vară, spre intersecția străzii Batiștei cu strada Dionisie Lupu, unde erau organizate proiecții de filme.

Palatul Societății Funcționarilor Publici

Palatul Societății Funcționarilor Publici a avut mai multe destinații

De-a lungul timpului, Palatul Societății Funcționarilor Publici a găzduit diferite instituții ale statului. Astfel, din anul 1945, clădirea a devenit sediul Asociației Române pentru Strângerea Legăturilor de Prietenie cu Uniunea Sovietică (ARLUS), iar în perioada 1996-2014 a găzduit Centrul Cultural al Municipiului București (ARCUB).

Ulterior, sediul ARCUB a fost mutat într-o altă clădire, la Hanul Gabroveni din Centrul Vechi al Capitalei, unde funcționează și în prezent, iar Palatul Societății Funcționarilor Publici a fost luat în evidență de Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, fiind încadrat în clasa I de risc seismic.

Din păcate, lucrările necesare pentru consolidarea și restaurarea impresionantului palat Art Deco au întârziat foarte mulți ani, pentru că o parte din clădire a fost proprietate privată. Recent însă, Primăria Capitalei a cumpărat integral construcția, iar după reabilitare aceasta va găzdui din nou diferite evenimente culturale.

Dată publicare: 04-01-2026 11:09

