Reacția fermă a Rusiei, aliatul Venezuelei, după ce SUA au bombardat capitala Caracas: „Dreptul internațional, clar încălcat”

O primă reacție din Rusia a venit imediat după ce capitala Venezuelei, Caracas, a fost bombardată în primele ore ale zilei de sâmbătă de către Armata SUA.

„Majoritatea globală va condamna atacul asupra Venezuelei, deoarece acesta nu a reprezentat o amenințare pentru Statele Unite, a căror operațiune militară este nefondată și încalcă dreptul internațional”, a declarat vicepreședintele Consiliului Federației, Konstantin Kosachev, citat de agenția rusească de știri Interfax, unul dintre canalele de propagandă ale Kremlinului.

„Fără îndoială, Venezuela nu a reprezentat nicio amenințare pentru Statele Unite – militară, umanitară, criminală sau legată de droguri (ultima fiind confirmată de agenția specializată a ONU). Prin urmare, operațiunea militară actuală, precum și acțiunile împotriva Venezuelei din ultimele zile și săptămâni, nu au nicio bază substanțială”, a scris el sâmbătă pe canalul său Telegram.

Potrivit acestuia, „dreptul internațional a fost în mod clar încălcat”.

„Sunt convins că majoritatea globală se va distanța în mod decisiv de atacul asupra Venezuelei și îl va condamna”, a remarcat senatorul.

„Minoritatea globală se confruntă cu chinuri sfâșietoare care fie vor redefini valorile și interesele, fie le vor condamna irevocabil la uitare în fața intereselor geopolitice ale alianței transatlantice”, a adăugat Kosachev.

El a subliniat că „ordinea trebuie să se bazeze pe dreptul internațional, nu pe reguli” și, prin urmare, „ordinea stabilită în acest mod nu trebuie să prevaleze”.

„Este uimitor că Premiul Nobel pentru Pace a fost acordat în 2025 pentru apelurile la bombardarea Venezuelei. Oare bombardarea efectivă a Venezuelei este, de asemenea, un pas către Premiul Nobel pentru Pace, dar în 2026?”, a adăugat Kosachev.

Președintele SUA, Donald Trump, a ordonat forțelor americane să atace ținte, inclusiv militare, în Venezuela, sâmbătă dimineața, a raportat CBS.

Associated Press a raportat că președintele venezuelean Nicolás Maduro „a ordonat punerea în aplicare a tuturor planurilor de apărare națională și a declarat un regim de acțiune în condiții de interferență externă”.

Statele Unite au desfășurat o campanie de presiune împotriva Venezuelei în ultimele luni, inclusiv prin desfășurarea a mii de soldați și a unui grup de atac al portavioanelor în Caraibe, lovind traficanții de droguri suspectați și amenințându-l pe președintele Maduro.

