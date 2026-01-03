Reacția fermă a Rusiei, aliatul Venezuelei, după ce SUA au bombardat capitala Caracas: „Dreptul internațional, clar încălcat”

Stiri externe
03-01-2026 | 12:01
caracas bombardat
AFP

O primă reacție din Rusia a venit imediat după ce capitala Venezuelei, Caracas, a fost bombardată în primele ore ale zilei de sâmbătă de către Armata SUA.

autor
Alexandru Toader

„Majoritatea globală va condamna atacul asupra Venezuelei, deoarece acesta nu a reprezentat o amenințare pentru Statele Unite, a căror operațiune militară este nefondată și încalcă dreptul internațional”, a declarat vicepreședintele Consiliului Federației, Konstantin Kosachev, citat de agenția rusească de știri Interfax, unul dintre canalele de propagandă ale Kremlinului.

„Fără îndoială, Venezuela nu a reprezentat nicio amenințare pentru Statele Unite – militară, umanitară, criminală sau legată de droguri (ultima fiind confirmată de agenția specializată a ONU). Prin urmare, operațiunea militară actuală, precum și acțiunile împotriva Venezuelei din ultimele zile și săptămâni, nu au nicio bază substanțială”, a scris el sâmbătă pe canalul său Telegram.

Potrivit acestuia, „dreptul internațional a fost în mod clar încălcat”.

„Sunt convins că majoritatea globală se va distanța în mod decisiv de atacul asupra Venezuelei și îl va condamna”, a remarcat senatorul.

Citește și
drona
CNN: CIA, operațiune secretă cu dronă asupra unui port din Venezuela

„Minoritatea globală se confruntă cu chinuri sfâșietoare care fie vor redefini valorile și interesele, fie le vor condamna irevocabil la uitare în fața intereselor geopolitice ale alianței transatlantice”, a adăugat Kosachev.

El a subliniat că „ordinea trebuie să se bazeze pe dreptul internațional, nu pe reguli” și, prin urmare, „ordinea stabilită în acest mod nu trebuie să prevaleze”.

„Este uimitor că Premiul Nobel pentru Pace a fost acordat în 2025 pentru apelurile la bombardarea Venezuelei. Oare bombardarea efectivă a Venezuelei este, de asemenea, un pas către Premiul Nobel pentru Pace, dar în 2026?”, a adăugat Kosachev.

Președintele SUA, Donald Trump, a ordonat forțelor americane să atace ținte, inclusiv militare, în Venezuela, sâmbătă dimineața, a raportat CBS.

Associated Press a raportat că președintele venezuelean Nicolás Maduro „a ordonat punerea în aplicare a tuturor planurilor de apărare națională și a declarat un regim de acțiune în condiții de interferență externă”.

Statele Unite au desfășurat o campanie de presiune împotriva Venezuelei în ultimele luni, inclusiv prin desfășurarea a mii de soldați și a unui grup de atac al portavioanelor în Caraibe, lovind traficanții de droguri suspectați și amenințându-l pe președintele Maduro.

Sursa: Interfax.ru

Etichete: Rusia, SUA, bombardamente, venezuela, caracas,

Dată publicare: 03-01-2026 12:01

Articol recomandat de sport.ro
Ana Bogdan a luat prima decizie majoră, după retragerea din tenis / GALERIE FOTO
Ana Bogdan a luat prima decizie majoră, după retragerea din tenis / GALERIE FOTO
Citește și...
SUA au bombardat Venezuela. Președintele Maduro și soția lui, capturați și scoși din țară cu avionul de Trump | VIDEO
Stiri externe
SUA au bombardat Venezuela. Președintele Maduro și soția lui, capturați și scoși din țară cu avionul de Trump | VIDEO

Președintele Donald Trump a afirmat că SUA l-au capturat pe liderul Venezuelei, Nicolas Maduro, și pe soția acestuia, confirmând în același timp că a lansat un atac „pe scară largă” împotriva țării. El adaugă că Maduro a fost scos din țară cu avionul.

CNN: CIA, operațiune secretă cu dronă asupra unui port din Venezuela
Stiri externe
CNN: CIA, operațiune secretă cu dronă asupra unui port din Venezuela

Ținta era folosită de traficanții de droguri pentru a încărca navele cu destinația America.  

Iranul se aliază cu Venezuela împotriva Statelor Unite. Președintele Maduro este deja susținut de Rusia și China
Stiri externe
Iranul se aliază cu Venezuela împotriva Statelor Unite. Președintele Maduro este deja susținut de Rusia și China

Venezuela a anunţat că Iranul i-a propus cooperarea „în toate domeniile” pentru a combate „pirateria şi terorismul internaţional” al Statelor Unite, în urma unei convorbiri telefonice între miniştrii de externe ai celor două ţări.

Recomandări
SUA au bombardat Venezuela. Președintele Maduro și soția lui, capturați și scoși din țară cu avionul de Trump | VIDEO
Stiri externe
SUA au bombardat Venezuela. Președintele Maduro și soția lui, capturați și scoși din țară cu avionul de Trump | VIDEO

Președintele Donald Trump a afirmat că SUA l-au capturat pe liderul Venezuelei, Nicolas Maduro, și pe soția acestuia, confirmând în același timp că a lansat un atac „pe scară largă” împotriva țării. El adaugă că Maduro a fost scos din țară cu avionul.

Cod galben de ninsori și viscol în mai multe județe. Zonele unde se va depune strat de zăpadă
Vremea
Cod galben de ninsori și viscol în mai multe județe. Zonele unde se va depune strat de zăpadă

Meteorologii avertizează că vremea rea continuă cel puţin până luni seară, fiind aşteptate ninsori, polei, dar şi viscol în zonele montane. La munte, stratul nou de zăpadă poate ajunge la 50 de centimetri, iar în Transilvania şi Maramureş la 15.

Câți bani a luat România de la UE față de sumele cu care a contribuit, de la aderare
Stiri actuale
Câți bani a luat România de la UE față de sumele cu care a contribuit, de la aderare

România a câștigat semnificativ din apartenența la Uniunea Europeană, primind de peste trei ori mai mulți bani decât a contribuit la bugetul comunitar, susține europarlamentarul liberal Dan Motreanu.

Top citite
1 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop Luna Plină în Rac – 3 ianuarie 2026. Echilibru emoțional și decizii importante pentru zodii
2 avalansa
Facebook // Salvamont Sibiu
Stiri actuale
VIDEO. Avalanșă de proporții la Bâlea Lac. Cum au declanșat-o doi schiori
3 Aeronavă C-27 J Spartan
MAPN
Stiri actuale
România a pregătit un avion care va transporta la Paris şase tineri cu arsuri grave în urma incendiului de la Crans-Montana
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 03 Ianuarie 2026

02:15:07

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28