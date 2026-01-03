Noi imagini cutremurătoare din infernul de la Crans Montana. Tinerii dansau și filmau focul care avea să-i ucidă

Managerii barului din Crans Montana sunt cercetați penal în urma incendiului catastrofal în care au murit 40 de oameni și au fost răniți 119. 22 de tineri pacienți sunt în stare critică la principalul spital din Lausane.

Identitatea unor tineri prinși în capcana de foc a fost dezvăluită. Însă, din cauza gravității arsurilor, ar putea dura săptămâni până când toate victimele vor fi identificate.

Au apărut noi imagini cu momentul dezlănțuirii infernului de foc în barul Constellation. Șocant, se văd câțiva tineri care filmează și dansează în timp ce flăcările cuprind amenințător plafonul. Alții, ca Victoria, au fost salvați de instinctul de supraviețuire.

”- Am întors capul și am văzut tavanul în flăcări. Eram așezată pe un scaun în acel moment... Mi-am luat paltonul, geanta și am plecat imediat, împreună cu prietenele mele.

- Pe unde ați ieșit?

- Pe ușa de intrare principală.

- Ați urcat pe scara interioară?

- Da”.

Victoria și cele cinci prietene au reușit să iasă afară în primele momente, înaintea formării unei busculade pe scara de la subsol.

Victoria: ”I-am spus portarului "este foc!". Iar el s-a aruncat în flăcări, a făcut tot ce a putut să stingă focul, a încercat să salveze oameni. Nu cred că a supraviețuit...”.

”-Ce v-a făcut să veniți aici?

-Fiul meu a fost aici și a plecat cu câteva minute înainte să izbucnească focul”.

”Am văzut cum arde, trupuri zăcând pe jos”

Lupo a plecat de la bar înainte să izbucnească incendiul. Când s-a întors a găsit o scenă de groază.

”Am văzut cum arde... Din nefericire, trupuri zăcând pe jos, oamenii urlau, poliția venise... Peste tot vedeai oameni cu arsuri...”.

A aflat că opt dintre prietenii lui sunt la spital, unii la terapie intensivă. Despre alții care au fost în bar, în noaptea fatidică, nu știe nimic.

”- Șase mesaje...

- Da, sper să îi revăd... Le-am dat mesaje, i-am sunat... Niciun răspuns”.

Potrivit poliției - primele patru victime de naționalitate elvețiană au fost identificate - două tinere de 21 și 16 ani, respectiv doi băieți de 18 și 16 ani. Trupurile neînsuflețite au fost predate familiilor.

”Am venit sa aprindem o lumânare pentru toate familiile care și-au pierdut copiii și care nu știu unde se află”.

Sunt multe familii care așteapă cu disperare vești despre copii lor, adolescenți, dispăruți după dezastrul din barul Constellation.

Câțiva au fost numiți - Charlotte, care lucra ca baby sitter, italianul Emanuel, un jucător de golf de 17 ani, un adolescent elvețian, Alice, o fată de 15 ani din Grecia, Emille. Și Arthur.

Letitia Brodar, mama lui Arthur: ”Prietenii fiului meu, care erau la aceeași masă, sunt dați dispăruți. Sunt 10 tineri, inclusiv fiul meu, care sunt dispăruți. Așadar, noi, părinții celor de la masa aceea, ne mobilizăm, ne activăm ca să încercăm să obținem informații”.

”Erau în stare de șoc, plângeau și strigau: Nu vreau să mor!”

Când focul făcea ravagii în barul Constellation, membii unei familii elvețiene au intervenit încercând să-i salveze măcar pe câțiva dintre cei prinși în capcana de foc.

Paolo: ”Încerc să deschid o ușă, dar părea blocată de ceva. În mod miraculos, o altă persoană a apărut în spatele meu. Am tras amândoi foarte, foarte tare și atunci au căzut corpurile...”.

În total Paolo, crede că a reușit să ajute să iasă afară 10 - 12 persoane. Între timp, soția lui, Giulia, încerca să le acorde primul ajutor tinerelor victime, care puteau fi copiii lor.

Giulia: ”Aduceau victimele una după alta. Erau în stare de șoc, plângeau și strigau: "Și pe mine! Și pe mine! Nu vreau să mor...".

Și fiul lor, de 19 ani a ajutat cum a putut, chiar dacă a fost șocat de ce a văzut acolo.

Unii clienți ai barului susțin că nu s-au simțit în siguranță în trecut.

Localnic mutat în Finlanda: ”Nu ne așteptam să se întâmple așa ceva, dar mi-a lăsat impresia ca nu era un loc sigur. Din felul în care era manageriat, nu parea ceva profesionist”.

Corespondent ProTV: ”Din spusele localnicilor, proprietarii barului Le Constalation ar deține și acest local din stațiunea Crans Montana, se află la câteva sute de metri de locul incendiului, barul a fost însă închis din cauze excepționale”.

”Am fost impresionat de autorități”

Pascal Praz este consilier local într-o comună înfrățită cu orașul Gherla din Cluj. Vizitează România de 4- 5 ori pe an și este apropiat de comunitatea românescă din Elveția. Din seara dezastrului a ajutat autoritățile noastre să ia legătura cu echipele de salvare de la fața locului.

”- În această zonă, e pentru prima dată un accident de așa importanță. Știți ceva despre tânărul român dispărut?

-Nu știm că e dispărut, nu contează până la urmă de unde vine informația, important e ca ea să ajungă la familie. Am fost impresionat de autorități, au făcut un lucru bun. Au intervenit repede, pentru că pompierii de la noi nu sunt profesioniști ca la voi, ci sunt voluntari. E foarte greu, e un format nou pentru aceste situații, e emoționant și am respect pentru toată echipa, sunt venite ajutoare și din alte cantoane și acum și din alte țări”.

Anchetatorii trebuie să afle dacă artificiile festive erau permise în bar. Verifică și măsurile de siguranță - inclusiv stingătoarele de incendiu, căile de evacuare și respectarea reglementărilor.

Un aspect cheie al anchetei este modul în care focul s-a propagat atât de rapid. Plafonul era căptușit cu spumă antifonantă, pentru a reduce zgomotul din sala, însă este un material puternic inflamabil.

