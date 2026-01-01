Principala ipoteză a anchetatorilor privind incendiul decastator din Elveția. „A dus la o explozie”

Stiri externe
01-01-2026
Incendiu Elvetia
AFP

Cauza incendiului la un bar din staţiunea de schi Crans-Montana din Elveţia în noaptea de Anul Nouă rămâne neclară, anchetatorii presupunând că a fost vorba de un accident.

autor
Stirileprotv

Autorităţile au încercat să clarifice succesiunea evenimentelor din spatele tragediei joi dimineaţă, afirmând că incendiul a declanşat, cel mai probabil, o explozie, relatează dpa.

"Există mai multe ipoteze, dar teoria noastră principală este că întreaga încăpere a fost cuprinsă de flăcări, ceea ce a dus la o explozie", a declarat la conferinţa de presă procuroarea generală a cantonului Valais, Beatrice Pilloud.

Ea a subliniat că explozia nu pare să fi provocat incendiul, ci s-a produs după ce acesta se răspândise deja, autorităţile încercând astfel să elimine speculaţiile iniţiale potrivit cărora incendiul ar fi putut fi un atac.

Procuroarea nu a comentat informaţiile potrivit cărora incendiul ar fi putut fi cauzat de lumânări fixate în sticle de şampanie sau de artificii, invocând ancheta aflată în desfăşurare.

Volodimir Zelenski
Zelenski: Aderarea Ucrainei la UE este o garanție de securitate în fața agresiunii ruse

Aproximativ 40 de persoane au murit în incendiu şi alte aproximativ 115 persoane au fost rănite, majoritatea grav. Acesta este primul bilanţ oficial al victimelor făcut public de autorităţile elveţiene la câteva ore după ce flăcările au cuprins barul Le Constellation plin de turişti în jurul orei 1:30 dimineaţa (00:30 GMT), în timp ce petrecăreţii sărbătoreau sosirea anului 2026.

Sursa: Agerpres

Etichete: elvetia,

Dată publicare: 01-01-2026 20:34

