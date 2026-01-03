Reacția emoționantă a unui bătrân care își caută cu disperare nepoata dispărută în tragedia din Elveția: „Eu îi consolam”

03-01-2026 | 07:12
explozie crans montana
Un bărbat în vârstă, Pierre Pralong, solicită informaţii despre nepoata sa, Emilie, în vârstă de 22 de ani, despre care nu mai ştie nimic de la incendiul de la barul Le Constellation din Crans-Montana, Elveţia.

Bunicul a lansat un apel sincer către martori, îndemnând pe oricine are informaţii despre tânără să îl sune, relatează CNN.

Pierre Pralong a declarat pentru BFM TV, afiliată CNN, că rămâne optimist că nepoata sa Emilie va fi găsită într-un spital, descriind această perioadă ca fiind una foarte dificilă pentru un bunic care „o iubeşte foarte mult”.

El a povestit despre aşteptarea „agonizantă” a familiei sale, care nu a mai primit veşti de la Emilie de când aceasta a petrecut Revelionul cu doi prieteni în barul Le Constellation.

„Încă mai avem speranţă, suntem plini de speranţă”, a declarat Pralong pentru postul de televiziune, adăugând că familia trebuie să fie realistă şi pregătită să facă faţă şi unui răspuns mai dificil.

incendiu elvetia, lumanari, tragedie
Prima ipoteză a anchetatorilor despre cauza tragediei din Elveția. 50 de răniți, transferați la spitale din străinătate

El a spus că a găsit alinare în sprijinul acordat de ceilalţi, în special la o slujbă la care a participat pentru a onora victimele şi familiile lor. „Unii oameni ştiau că era nepoata mea şi au venit să mă salute. Oamenii plângeau, iar eu eram cel care îi consola”, a adăugat el.

Două tragedii, o singură nesfârșită durere. Cum a ajuns Colectiv să ajute victimele de la Crans Montana și întreaga Europă
Două tragedii, o singură nesfârșită durere. Cum a ajuns Colectiv să ajute victimele de la Crans Montana și întreaga Europă

Tragedia de la Colectiv a dat naștere unui mecanism oficial al Uniunii Europene pentru intervenții rapide și ajutor imediat între țările de pe continent care se confruntă cu astfel de nenorociri. Incendiul de la Crans-Montana este ultimul exemplu.

Prima ipoteză a anchetatorilor despre cauza tragediei din Elveția. 50 de răniți, transferați la spitale din străinătate
Prima ipoteză a anchetatorilor despre cauza tragediei din Elveția. 50 de răniți, transferați la spitale din străinătate

Autoritățile elvețiene admit că incendiul devastator produs în barul „Constellation”, din Crans Montana, a pornit, cel mai probabil, de la artificii decorative, puse în sticle de șampanie și apropiate prea mult de tavan.

Momente cutremurătoare povestite de George, românul implicat în salvarea victimelor din Crans-Montana. „Foarte mulți copii"
Momente cutremurătoare povestite de George, românul implicat în salvarea victimelor din Crans-Montana. „Foarte mulți copii”

George, un român aflat în apropierea clubului din Crans Montana, susține că a ajutat paramedicii să salveze zeci de persoane. El a văzut scene cutremurătoare la locul tragediei.

Liniște apăsătoare la Crans-Montana după tragedie. Imagini greu de privit cu familiile îndurerate ale celor dispăruți
Liniște apăsătoare la Crans-Montana după tragedie. Imagini greu de privit cu familiile îndurerate ale celor dispăruți

Tragedia din stațiunea elvețiană Crans-Montana provoacă valuri de emoție. Lângă barul „Constellation”, unde în noaptea de Revelion a avut loc incendiul devastator, oamenii vin cu flori și lumânări.

Lapoviță și ninsori în 14 județe. Drumarii au scos utilajele de deszăpezire. Unde se circulă cu dificultate
Lapoviță și ninsori în 14 județe. Drumarii au scos utilajele de deszăpezire. Unde se circulă cu dificultate

Centrul Infotrafic anunţă, sâmbătă dimineaţă, că se intervine pentru deszăpezire pe drumuri din 14 judeţe şi pe mai multe tronsoane de autostradă, dar nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu trafic oprit.

Ucraina, Europa și SUA, întâlnire cu miză mare la Kiev. Zelenski și aliații discută despre garanţiile de securitate
Ucraina, Europa și SUA, întâlnire cu miză mare la Kiev. Zelenski și aliații discută despre garanţiile de securitate

La Kiev au loc noi negocieri, sâmbătă, între Ucraina şi aliaţii săi europeni şi americani cu privire la un eventual acord pentru a pune capăt războiului cu Rusia, care şi-a anunţat intenţia de a-şi „înăspri” poziţia.

