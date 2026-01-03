Reacția emoționantă a unui bătrân care își caută cu disperare nepoata dispărută în tragedia din Elveția: „Eu îi consolam”

Un bărbat în vârstă, Pierre Pralong, solicită informaţii despre nepoata sa, Emilie, în vârstă de 22 de ani, despre care nu mai ştie nimic de la incendiul de la barul Le Constellation din Crans-Montana, Elveţia.

Bunicul a lansat un apel sincer către martori, îndemnând pe oricine are informaţii despre tânără să îl sune, relatează CNN.

Pierre Pralong a declarat pentru BFM TV, afiliată CNN, că rămâne optimist că nepoata sa Emilie va fi găsită într-un spital, descriind această perioadă ca fiind una foarte dificilă pentru un bunic care „o iubeşte foarte mult”.

El a povestit despre aşteptarea „agonizantă” a familiei sale, care nu a mai primit veşti de la Emilie de când aceasta a petrecut Revelionul cu doi prieteni în barul Le Constellation.

„Încă mai avem speranţă, suntem plini de speranţă”, a declarat Pralong pentru postul de televiziune, adăugând că familia trebuie să fie realistă şi pregătită să facă faţă şi unui răspuns mai dificil.

El a spus că a găsit alinare în sprijinul acordat de ceilalţi, în special la o slujbă la care a participat pentru a onora victimele şi familiile lor. „Unii oameni ştiau că era nepoata mea şi au venit să mă salute. Oamenii plângeau, iar eu eram cel care îi consola”, a adăugat el.

