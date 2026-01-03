Poliția a identificat primele patru victime ale incendiului din Crans-Montana: două fete și doi băieți

Poliția a identificat primele patru cadavre ale persoanelor care au murit în teribilul incendiu izbucnit într-un bar din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana în noaptea de Revelion.

autor
Mihai Niculescu

Cadavrele a două fete elvețiene în vârstă de 21 și 16 ani și ale a doi tineri elvețieni în vârstă de 18 și 16 ani au fost încredințate familiilor lor, a declarat poliția, conform BBC.

Nu au fost făcute publice alte detalii despre victimele identificate, inclusiv numele acestora.

Un adolescent italian, jucător de golf, a fost prima victimă a cărei identitate a fost dezvăluită, deși autoritățile elvețiene și italiene au refuzat până în prezent să confirme decesul acestuia.

Munca „extinsă” a ofițerilor și a Institutului de Medicină Legală a făcut posibilă identificarea, a declarat poliția cantonală din Valais într-un comunicat, iar eforturile de identificare a restului victimelor continuă.

Elvetia
Avertisment în România după tragedia din Elveția. Șeful DSU: Folosirea artificiilor în interior nu e un lucru corect

Incendiul de la clubul Le Constellation din Crans-Montana a ucis cel puțin 40 de persoane și a rănit alte 119, au declarat oficialii. Multe dintre persoanele rănite fiind neidentificate, familiile se confruntă acum cu o așteptare agonizantă pentru informații despre cei care sunt încă dispăruți.

Cauza probabilă a incendiului a fost faptul că artificiile de pe sticlele de șampanie au fost ținute prea aproape de tavan, invelit cu material plastic pentru antifonare, arată primele date din anchetă.

Președintele Elveției, Guy Parmelin, a calificat acest eveniment drept „una dintre cele mai grave tragedii” prin care a trecut țara.

A fost înființată o linie telefonică de asistență pentru familiile afectate: +41 848 112 117.

Sursa: BBC

