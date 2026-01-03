Dosar penal după tragedia din Elveția. Administratorii barului, acuzați de omor din culpă pentru moartea a 40 de persoane

Cei doi administratori francezi ai barului care a fost devastat de un incendiu în noaptea de Anul Nou în staţiunea de schi Crans-Montana, soldat cu moartea a 40 de persoane şi rănirea altor 119, sunt anchetați penal, relatează AFP.

Aceştia sunt "acuzaţi de omor din culpă, vătămare corporală din culpă şi incendiere din culpă", conform unui comunicat al poliţiei şi al parchetului din cantonul Valais.

Comunicatul nu a menţionat arestarea preventivă şi a reiterat că "prezumţia de nevinovăţie se aplică până la pronunţarea unei condamnări definitive".

Procurorul general din Valais, Beatrice Pilloud, a declarat vineri că incendiul din barul din Crans-Montana, soldat cu cel puţin 40 de morţi şi 119 răniţi, pare să fi izbucnit din cauza „artificiilor puse pe sticle de şampanie care au fost ţinute prea aproape de tavan”, relatează The Guardian şi Reuters.

„Totul ne face să credem că incendiul a izbucnit din cauza lumânărilor sau a artificiilor care au fost puse pe sticle de şampanie care au fost aduse prea aproape de tavan. De acolo, focul s-a extins foarte repede... Au fost analizate înregistrări video, au fost intervievate mai multe persoane şi au fost întocmite rapoarte”, a spus procuroarea.

Au fost furnizate liste cu persoanele care erau prezente în noaptea de Revelion, a adaugat ea.

Următorii paşi ai anchetei se vor concentra pe materialele utilizate în bar, permisele de funcţionare, măsurile de siguranţă, cum ar fi stingătoarele de incendiu şi ieşirile de urgenţă, precum şi numărul de persoane prezente, a precizat procuroarea.

Întrebată dacă ar fi fost necesară vreo autorizaţie pentru artificiile pirotehnice, Pillaud a spus: „Acestea sunt lumânări de aniversare pe care le poţi cumpăra dintr-un magazin, oricine poate avea acces la ele”.

Ancheta verifică, de asemenea, dacă spuma izolatoare a tavanului a contribuit la răspândirea rapidă a incendiului, a spus Pilloud. De asemenea, ancheta va arăta dacă cineva trebuie să fie tras la răspundere penală pentru neglijenţă, a adăugat ea.

Zeci de tineri petrecăreţi răniţi în incendiul din noaptea de Revelion au fost transferaţi la unităţi specializate în tratarea arsurilor din toată Europa, luptându-se pentru viaţa lor.

Între timp, anchetatorii s-au concentrat pe sarcina dureroasă de a identifica cadavrele arse, avertizând că acest proces este foarte delicat şi va dura mult timp. Arsurile au fost atât de grave încât oficialii elveţieni au declarat că ar putea dura zile întregi până când vor putea identifica toate victimele incendiului.

Bilanţul oficial este de 40 de morţi, iar 119 persoane au fost rănite, multe dintre ele foarte grav.

