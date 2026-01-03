Dosar penal după tragedia din Elveția. Administratorii barului, acuzați de omor din culpă pentru moartea a 40 de persoane

Stiri externe
03-01-2026 | 17:19
elvetia, bar, incendiu
Getty

Cei doi administratori francezi ai barului care a fost devastat de un incendiu în noaptea de Anul Nou în staţiunea de schi Crans-Montana, soldat cu moartea a 40 de persoane şi rănirea altor 119, sunt anchetați penal, relatează AFP.  

autor
Adrian Popovici

Aceştia sunt "acuzaţi de omor din culpă, vătămare corporală din culpă şi incendiere din culpă", conform unui comunicat al poliţiei şi al parchetului din cantonul Valais.

Comunicatul nu a menţionat arestarea preventivă şi a reiterat că "prezumţia de nevinovăţie se aplică până la pronunţarea unei condamnări definitive".

Procurorul general din Valais, Beatrice Pilloud, a declarat vineri că incendiul din barul din Crans-Montana, soldat cu cel puţin 40 de morţi şi 119 răniţi, pare să fi izbucnit din cauza „artificiilor puse pe sticle de şampanie care au fost ţinute prea aproape de tavan”, relatează The Guardian şi Reuters.

„Totul ne face să credem că incendiul a izbucnit din cauza lumânărilor sau a artificiilor care au fost puse pe sticle de şampanie care au fost aduse prea aproape de tavan. De acolo, focul s-a extins foarte repede... Au fost analizate înregistrări video, au fost intervievate mai multe persoane şi au fost întocmite rapoarte”, a spus procuroarea.

Citește și
Elvetia
Avertisment în România după tragedia din Elveția. Șeful DSU: Folosirea artificiilor în interior nu e un lucru corect

Au fost furnizate liste cu persoanele care erau prezente în noaptea de Revelion, a adaugat ea.

Următorii paşi ai anchetei se vor concentra pe materialele utilizate în bar, permisele de funcţionare, măsurile de siguranţă, cum ar fi stingătoarele de incendiu şi ieşirile de urgenţă, precum şi numărul de persoane prezente, a precizat procuroarea.

Întrebată dacă ar fi fost necesară vreo autorizaţie pentru artificiile pirotehnice, Pillaud a spus: „Acestea sunt lumânări de aniversare pe care le poţi cumpăra dintr-un magazin, oricine poate avea acces la ele”.

Ancheta verifică, de asemenea, dacă spuma izolatoare a tavanului a contribuit la răspândirea rapidă a incendiului, a spus Pilloud. De asemenea, ancheta va arăta dacă cineva trebuie să fie tras la răspundere penală pentru neglijenţă, a adăugat ea.

Zeci de tineri petrecăreţi răniţi în incendiul din noaptea de Revelion au fost transferaţi la unităţi specializate în tratarea arsurilor din toată Europa, luptându-se pentru viaţa lor.

Între timp, anchetatorii s-au concentrat pe sarcina dureroasă de a identifica cadavrele arse, avertizând că acest proces este foarte delicat şi va dura mult timp. Arsurile au fost atât de grave încât oficialii elveţieni au declarat că ar putea dura zile întregi până când vor putea identifica toate victimele incendiului.

Bilanţul oficial este de 40 de morţi, iar 119 persoane au fost rănite, multe dintre ele foarte grav.

 

Sursa: Agerpres

Etichete: elvetia,

Dată publicare: 03-01-2026 17:19

Articol recomandat de sport.ro
Ana Bogdan a luat prima decizie majoră, după retragerea din tenis / GALERIE FOTO
Ana Bogdan a luat prima decizie majoră, după retragerea din tenis / GALERIE FOTO
Citește și...
Prima declarație a proprietarului barului din Elveția după tragedia cu 40 de morți: „Totul era conform normelor”
Stiri externe
Prima declarație a proprietarului barului din Elveția după tragedia cu 40 de morți: „Totul era conform normelor”

Unul dintre proprietarii Le Constellation, barul din Elveția în care a avut loc tragedia care a dus la moartea a 40 de persoane, insistă că barul era administrat conform normelor. Aceasta este prima lui reacție publică după tragedie.

Avertisment în România după tragedia din Elveția. Șeful DSU: Folosirea artificiilor în interior nu e un lucru corect
Stiri actuale
Avertisment în România după tragedia din Elveția. Șeful DSU: Folosirea artificiilor în interior nu e un lucru corect

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, afirmă că, în urma incendiului din Elveţia în care zeci de oameni au murit, ”trebuie să înveţe lumea că folosirea focurilor de artificii în interior nu este un lucru deloc corect”.

Filmul catastrofei din Elveția, cu 40 de morți și 115 răniți. „Au fost doar câteva secunde până a început să ardă”
Stiri externe
Filmul catastrofei din Elveția, cu 40 de morți și 115 răniți. „Au fost doar câteva secunde până a început să ardă”

Elveția este în stare de șoc după tragedia din stațiunea Crans-Montana, petrecută în noaptea de Revelion. Un incendiu devastator, izbucnit într-un bar, a provocat haos și pierderi uriașe de vieți.

Recomandări
SUA au bombardat Venezuela. Președintele Maduro și soția lui, capturați și scoși din țară cu avionul de Trump | VIDEO
Stiri externe
SUA au bombardat Venezuela. Președintele Maduro și soția lui, capturați și scoși din țară cu avionul de Trump | VIDEO

Președintele Donald Trump a afirmat că SUA l-au capturat pe liderul Venezuelei, Nicolas Maduro, și pe soția acestuia, confirmând în același timp că a lansat un atac „pe scară largă” împotriva țării. El adaugă că Maduro a fost scos din țară cu avionul.

Cod galben de ninsori și viscol în mai multe județe. Zonele unde se va depune strat de zăpadă
Vremea
Cod galben de ninsori și viscol în mai multe județe. Zonele unde se va depune strat de zăpadă

Meteorologii avertizează că vremea rea continuă cel puţin până luni seară, fiind aşteptate ninsori, polei, dar şi viscol în zonele montane. La munte, stratul nou de zăpadă poate ajunge la 50 de centimetri, iar în Transilvania şi Maramureş la 15.

Câți bani a luat România de la UE față de sumele cu care a contribuit, de la aderare
Stiri actuale
Câți bani a luat România de la UE față de sumele cu care a contribuit, de la aderare

România a câștigat semnificativ din apartenența la Uniunea Europeană, primind de peste trei ori mai mulți bani decât a contribuit la bugetul comunitar, susține europarlamentarul liberal Dan Motreanu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 03 Ianuarie 2026

02:15:07

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28