Anchetatorii încearcă să stabilească dacă anumite componente ale avionului s-au desprins în zbor, chiar înainte de tragedie.

Toate cele nouă persoane aflate la bord au murit instantaneu, când avionul de tip Learjet, care zbura din Texas către Bahamas, a fost cuprins de flacări și s-a prăbușit duminică în Florida. Un crater a rămas la locul impactului, ca după lovitura unei rachete.

Printre victime se numără Nathalia Gadelha Filgueiras, o tânăra în vârstă de 20 de ani, care obținuse licența de zbor încă din perioada liceului.

Nathalia Filgueiras, în 2023: „Unii oameni cred că este ciudat că pot pilota avioane, dar nu pot conduce o mașînă. Adică, pot, dar... Mulți consideră că este amuzant. Și mie mi se pare amuzant, iar acum îmi doresc foarte mult să obțin și permisul de conducere”.

De asemenea, și-au pierdut viața antreprenorul din domeniul tehnologiei Adam Robinson, soția sa, Helen Sharp, cei doi copii mici ai cuplului, precum și o femeie care îi ajuta pe părinți să aibă grijă de cei mici.

Tom Chapman, reprezentant al Consiliului Național pentru Siguranța Transporturilor din SUA: „Avem, într-adevăr, unele indicii că aeronava se dezintegra înainte de impact. Prin urmare, anumite aspecte sunt încă în curs de investigare. Este posibil să descoperim fragmente ale aeronavei la o anumită distanță de locul propriu-zis al impactului”.

Pete Muntean, CNN: „Această constatare preliminară este susținută de o imagine extrasă din înregistrarea unei camere de bord, surprinsă chiar în momentul dinaintea impactului”.

Imaginea arată avionul Learjet 60 orientat aproape vertical, cu botul în jos, însă fără stabilizatorul orizontal al cozii. Condițiile meteo vor reprezenta un punct esențial în anchetă: piloții au raportat turbulențe, gheață pe fuzelaj și precipitații la altitudinea de 10.700 de metri.

Administrația Federală a Aviației transmisese un avertisment de furtună înainte de producerea accidentului.

Pete Muntean, CNN: „Echipa de meteorologi CNN a corelat traiectoria de zbor a aeronavei cu condițiile meteorologice din momentul accidentului. Analiza arată că avionul a traversat direct o furtună, după care a început o coborâre abruptă, în timp ce vira spre dreapta. Aeronava se afla la aproximativ 10.700 de metri în momentul în care a început picajul violent, accelerând din ce în ce mai mult”.

Datele de monitorizare a zborului arată că avionul cobora cu o viteză de aproximativ 152 de metri pe secundă, atingând viteze de aproximativ 805 km/h.

Tom Chapman, reprezentant al Consiliului Național pentru Siguranța Transporturilor din SUA (NTSB): „Potrivit informațiilor preliminare pe care le avem, aeronava era echipată cu un înregistrator de voce din cabina de pilotaj. Ceea ce nu știm, însă, este dacă dispozitivul se mai afla la bordul aeronavei. Uneori, astfel de echipamente pot fi schimbate de-a lungul timpului. Bineînțeles, sperăm foarte mult să putem recupera aceste date”.