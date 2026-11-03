Printre băncile care au pregătir oferte de Black Friday 2026 se numără ING, Banca Transilvania, UniCredit, Raiffeisen Bank, Salt Bank și Libra Internet Bank.

Black Friday la Banca Transilvania – 6 noiembrie

Banca Transilvania organizează vineri, 6 noiembrie, o nouă ediție Bank Friday, cu peste 40 de oferte destinate persoanelor fizice, antreprenorilor și românilor din diaspora. Campania include beneficii pentru cumpărături, credite, investiții, leasing și asigurări.

Ediția din acest an aduce două noutăți: preînscrierea online și sesiunile Happy Hour, în cadrul cărora anumite oferte vor putea fi accesate înainte de ziua oficială a evenimentului.

Cei interesați se pot preînscrie pe site-ul Băncii Transilvania în perioada 26 octombrie – 5 noiembrie. Persoanele care completează formularul și revin pe site în 6 noiembrie pentru a accesa una dintre oferte participă automat la tragerea la sorți pentru unul dintre cele trei telefoane iPhone 18 Pro.

Tot înainte de eveniment, banca va organiza sesiuni Happy Hour. Anumite oferte vor fi disponibile pentru câteva ore, iar acestea vor fi anunțate pe pagina campaniei și pe canalele de social media ale BT.

Cele peste 40 de oferte anunțate de bancă vizează mai multe categorii de produse și servicii. Printre acestea se numără:

Carduri de cumpărături Star: bonusuri de până la 400 de lei în puncte Star.

Credite: dobânzi promoționale la împrumuturile de nevoi personale și la cele imobiliare.

Investiții prin BT Pay: peste 100 de premii, cu valori de până la 10.000 de lei, pentru persoanele care investesc în fonduri sau la bursă.

Leasing auto: condiții speciale pentru persoane fizice și antreprenori, precum și șansa de a câștiga 30.000 de euro.

UNTOLD 2027: abonamente General Access la preț redus și posibilitatea de a câștiga experiențe la festival.

Carduri McLaren: șansa de a câștiga o cască semnată de McLaren Mastercard Formula 1 Team.

Asigurări: oferte pentru polițe RCA și de călătorie.

Lista completă a ofertelor și condițiile de participare vor fi publicate pe site-ul Băncii Transilvania în 6 noiembrie, începând cu ora 00:00.

Black Friday la ING – 3 noiembrie

ING Bank România organizează, în perioada 3-12 noiembrie, cea de-a opta ediție ING Black Friday, cu oferte pentru persoane fizice și antreprenori. Campania include dobânzi reduse la credite, avantaje pentru economii și investiții, cashback la asigurări și cumpărături în rate fără dobândă.

Clienții care folosesc ING Credit Card pot beneficia de până la 32 de rate fără dobândă la comercianți precum eMAG, Flip.ro, Carrefour și Dedeman. În plus, prin ING Bazar, pot primi cashback de 10% la partenerii selectați.

Pentru creditele de nevoi personale ING Personal, banca oferă reduceri de dobândă de până la un punct procentual. În anumite condiții de eligibilitate, dobânzile fixe pot ajunge la 5,49% pentru împrumuturile de peste 150.000 de lei și la 6,49% pentru cele cuprinse între 70.000 și 149.999 de lei. Oferta este valabilă și pentru refinanțări.

La capitolul economii, ING propune o dobândă de 6,25% pe an la Depozitul Bonus în lei, pe patru luni, și de 2,5% pe an la depozitele în euro, pe un an. Pentru investiții, primii 250 de clienți care își deschid un cont ING Invest și plasează minimum 2.500 de lei primesc 250 de lei cashback.

Campania include și beneficii pentru asigurări: 10% cashback la ING Home Protect, returnarea costului poliței PAD, 60 de lei pentru ING Vita Protect și 30% din valoarea asigurării ING Travel Protect.

ING pregătește beneficii și pentru clienții Business Banking. Antreprenorii eligibili care își deschid un cont de firmă în perioada 3-12 noiembrie primesc pachete ING FIX fără cost lunar timp de 12 luni.

De asemenea, prin programul Recomandă ING, clienții existenți pot primi patru luni gratuite la pachetele ING FIX dacă aduc un nou client, iar acesta beneficiază de șase luni fără costuri.

În perioada 6-30 noiembrie, IMM-urile pot accesa și oferte speciale la servicii de la parteneri precum Bitdefender, Oblio, Dacris și Autonom, prin platforma ING Business.

Black Friday la UniCredit – 2 noiembrie

UniCredit Bank a lansat campania de Black Friday 2026, cu oferte pentru persoane fizice și companii mici. Printre beneficii se numără bonusuri de până la 300 de lei la deschiderea unui cont, cashback la cumpărături, dobânzi promoționale la credite și reduceri pentru produsele de investiții. Clienții pot participa și la trageri la sorți pentru 25 de telefoane iPhone 17 Pro.

În perioada 2-6 noiembrie, clienții care își deschid un cont curent prin aplicația Mobile Banking pot primi un bonus de până la 300 de lei. Totodată, cei care constituie un depozit Fresh Money sau investesc în fonduri eligibile pot obține bonusuri de până la 150 de lei și o reducere de 50% a comisionului de subscriere.

Pentru cumpărături, banca oferă 10% cashback, în limita a 100 de lei pentru fiecare client, la tranzacții de minimum 500 de lei realizate pe 6 noiembrie cu un card de debit UniCredit. Clienții eligibili intră și în tragerea la sorți pentru 10 telefoane iPhone 17 Pro.

Alte beneficii anunțate sunt:

zero costuri de administrare pe viață pentru cardurile de credit UniCredit Consumer Financing solicitate între 2 și 9 noiembrie;

dobânzi promoționale la creditele de nevoi personale solicitate între 4 și 6 noiembrie;

reducerea cu 50% a dobânzii pentru creditele auto contractate în aceeași perioadă;

șansa de a câștiga unul dintre cele 10 telefoane iPhone 17 Pro prin finanțările contractate în magazinele partenere, pe parcursul lunii noiembrie.

Campania include beneficii și pentru companiile Micro, cu o cifră de afaceri de până la un milion de euro. Antreprenorii care solicită un pachet MicroStar între 2 și 6 noiembrie beneficiază de 24 de luni fără costuri.

De asemenea, banca oferă comision de acordare zero, în limita a 1.000 de lei, pentru anumite credite noi eligibile, precum și 200 de lei cashback pentru constituirea unui depozit Fresh Money.

Clienții business existenți pot beneficia și de avantaje pentru tranzacțiile cu cardul de debit, servicii de acceptare la plată și programul ShopSmart Micro.

Condițiile de eligibilitate și regulamentele complete ale campaniei sunt disponibile pe site-ul www.unicredit.ro/blackfriday.

CEC Bank pregătește oferte de Black Friday 2026

CEC Bank completează ofertele de Black Friday cu o campanie de premii pentru clienții care plătesc folosind cardurile de credit Visa. În perioada 27 octombrie 2026 – 27 ianuarie 2027, cumpărăturile realizate online sau în magazine, în valoare de minimum 500 de lei în plăți eligibile, îi înscriu automat pe participanți în tragerea la sorți.

Premiile puse în joc sunt șase telefoane iPhone 18, câte două în fiecare etapă lunară, și o Dacia Bigster Hybrid, acordată ca mare premiu. Pentru participarea la extragerea lunară, clienții trebuie să acumuleze minimum 500 de lei în plăți eligibile în fiecare etapă. Pentru șansa de a câștiga automobilul, este suficient să atingă acest prag pe întreaga perioadă a campaniei. Nu este necesară completarea unui formular de înscriere.

În plus, cardurile de credit Visa CEC Bank oferă posibilitatea achitării cumpărăturilor în până la 24 de rate lunare fără dobândă, la orice comerciant din lume. Cardul poate fi solicitat 100% online sau în orice unitate CEC Bank.

Black Friday la Raiffeisen – 15 octombrie

Raiffeisen Bank continuă campania Yellow Friday 2026, cu oferte pentru persoane fizice și antreprenori. Clienții pot beneficia de dobânzi fixe reduse la credite, bonusuri pentru cardurile de cumpărături și condiții speciale pentru finanțarea afacerilor.

Pentru creditele de nevoi personale Flexicredit și refinanțări, banca oferă dobânzi fixe de la 5,55%. Oferta este valabilă până pe 26 noiembrie 2026. Creditele noi pot fi solicitate online, prin aplicația Smart Mobile.

În cazul cardurilor de cumpărături, clienții care efectuează tranzacții de minimum 1.000 de lei cu un card nou pot primi bonusuri. Între 3 și 16 noiembrie, bonusul ajunge la 250 de lei pentru cardurile Standard, eMAG, Platinum și Signature.

Campania include și beneficii pentru IMM-uri. În perioada 15 octombrie – 31 decembrie 2026, companiile eligibile pot obține o reducere de 50% din marja standard de dobândă și zero comision de acordare pentru creditele de capital de lucru, investiții și overdraft.

De asemenea, antreprenorii care utilizează soluțiile de acceptare a plăților ePOS și RaiPOS pot beneficia de zero comisioane timp de trei luni și fără comision de administrare a terminalului în primele șase luni, în condițiile campaniei.

Pentru serviciile de comerț online, banca oferă comisioane speciale pentru tranzacții și șase luni fără abonament lunar, prin programul Visa ePosibil.

Pentru mai multe informații despre ofertele și condițiile Yellow Friday, clienții pot consulta site-ul Raiffeisen Bank

Black Friday la Salt Bank – 2 noiembrie

Salt Bank extinde campania de Black Friday pe toată luna noiembrie 2026, cu oferte pentru carduri de credit, credite de nevoi personale și investiții. Clienții pot beneficia de cashback, dobânzi reduse și pot participa la o tombolă cu premii, printre care cinci telefoane iPhone 18 Pro și un voucher de vacanță de 3.000 de euro.

În perioada 3-6 noiembrie, banca oferă dobânzi de la 5,19% pe an pentru creditele de nevoi personale cu refinanțare și asigurare, în condițiile campaniei. Cererile pot fi depuse direct din aplicația Salt Bank.

Între 6 și 8 noiembrie, clienții care fac o cumpărătură de peste 1.000 de lei cu cardul de credit primesc 10% cashback, în limita a 200 de lei. Totodată, cumpărăturile eligibile pot fi împărțite în 12 rate fără dobândă, conform condițiilor cardului.

Pentru investiții, Salt anunță o campanie cu zero comisioane în perioada 11-27 noiembrie, urmând să comunice detaliile pe 11 noiembrie.

În perioada 2-27 noiembrie, fiecare plată eligibilă de minimum un leu realizată cu un card Salt oferă o șansă la tombolă. Premiile sunt cinci telefoane iPhone 18 Pro și un voucher de vacanță în valoare de 3.000 de euro.

Din 9 noiembrie, banca pregătește și un Mystery Box, ale cărui beneficii urmează să fie dezvăluite.