Un studiu amplu, desfășurat pe parcursul a 24 de ani și care a inclus peste 8.200 de adulți, sugerează că excesul de greutate ar putea accelera îmbătrânirea creierului, favorizând declinul memoriei, concentrării și capacității de a lua decizii, conform ScienceDaily.

Legătura a fost deosebit de puternică în cazul persoanelor de peste 65 de ani, ceea ce ridică semne de întrebare privind efectele obezității asupra sănătății creierului pe termen lung.

Cercetări recente realizate de Universitatea din Georgia sugerează că o greutate corporală mai mare poate afecta nu doar sănătatea fizică, ci și funcțiile cognitive.

Un indice de masă corporală (IMC) ridicat ar putea accelera deteriorarea memoriei și a capacității de gândire odată cu înaintarea în vârstă.

Unele modificări cognitive sunt firești pe măsură ce îmbătrânim. Memorarea informațiilor, gândirea clară și procesarea detaliilor noi pot deveni mai dificile în timp. În cazul adulților sănătoși, aceste schimbări sunt însă, de regulă, moderate și apar treptat.

Noile rezultate sugerează că excesul de greutate ar putea accelera acest proces. Cercetătorii au descoperit că persoanele cu un IMC mai ridicat au înregistrat un declin mai rapid al memoriei, al performanței cognitive generale și al funcțiilor executive.

Aceste abilități sunt esențiale pentru activitățile cotidiene, precum concentrarea, planificarea, organizarea sarcinilor și reglarea emoțiilor.

Pentru a investiga această legătură, echipa de cercetători a analizat datele unui studiu reprezentativ la nivel național, care a monitorizat peste 8.200 de adulți cu vârste de peste 50 de ani, timp de 24 de ani.

IMC-ul ridicat, asociat cu un declin cognitiv mai rapid

Rezultatele au evidențiat o legătură constantă între greutatea corporală și sănătatea cognitivă. Fiecare creștere cu un punct a indicelui de masă corporală a fost asociată cu o accelerare a declinului cognitiv, ceea ce sugerează că inclusiv diferențele relativ mici de greutate ar putea conta în timp.

Asocierea a fost cea mai puternică în al optulea an al studiului, iar adulții de peste 65 de ani au prezentat cele mai evidente efecte.

În ciuda rezultatelor îngrijorătoare, cercetătorii au identificat și o posibilă modalitate de protejare a sănătății creierului. Gestionarea greutății ar putea încetini declinul cognitiv, iar beneficiile ar putea deveni vizibile în numai doi ani.

„Am descoperit că, dacă oamenii își gestionează greutatea, pot reduce semnificativ ritmul declinului cognitiv în doar doi ani. Acest lucru face din IMC unul dintre cei mai ușor de modificat factori de risc atunci când vine vorba despre îmbătrânirea sănătoasă”, a declarat Suhang Song, autorul principal al studiului și profesor asistent la Colegiul de Sănătate Publică al Universității din Georgia.

Cum ar putea afecta excesul de greutate creierul

Obezitatea, definită în general printr-un indice de masă corporală de cel puțin 30, a fost asociată cu o sănătate mai precară a creierului. Oamenii de știință încearcă însă să înțeleagă mecanismele exacte prin care kilogramele în plus pot afecta memoria și alte funcții cognitive.

Mai multe procese biologice ar putea explica această legătură. Excesul de greutate poate favoriza inflamația, afecta circulația sângelui și contribui la rezistența la insulină.

Împreună, aceste modificări ar putea crește riscul de tulburări cognitive, boala Alzheimer și alte forme de demență.

Descoperirile sunt cu atât mai relevante cu cât obezitatea a devenit tot mai răspândită în Statele Unite. Potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), aproximativ doi din cinci americani îndeplinesc criteriile pentru obezitate, dacă indicele de masă corporală este singurul criteriu de evaluare.

Unii oameni de știință susțin că IMC-ul nu oferă singur o imagine completă asupra obezității. Aceștia propun o definiție mai amplă, care să ia în calcul și circumferința taliei, precum și afecțiunile asociate excesului de greutate. Folosind aceste criterii suplimentare, proporția americanilor considerați obezi ar ajunge la 75%.

Gestionarea greutății ar putea proteja sănătatea creierului

Legătura posibilă dintre obezitate și declinul cognitiv este cu atât mai îngrijorătoare cu cât cazurile de demență sunt tot mai numeroase. În prezent, peste 7 milioane de americani trăiesc cu demență, iar cercetătorii estimează că numărul acestora s-ar putea dubla până în 2050.

Deși studiul nu demonstrează că excesul de greutate provoacă în mod direct declinul cognitiv, rezultatele evidențiază greutatea corporală ca pe un posibil factor important pentru menținerea sănătății creierului.

Deoarece greutatea poate fi gestionată, cercetătorii consideră că aceasta ar putea reprezenta o oportunitate de reducere a riscului de deteriorare a memoriei și a capacității de gândire odată cu înaintarea în vârstă.

„Nu există tratamente care să vindece demența. De aceea, este esențial să identificăm și să abordăm toți factorii de risc modificabili pe care îi putem găsi, pentru a preveni apariția acesteia”, a declarat Song, autorul principal al studiului.