Persoane familiarizate cu aceste discuţii au declarat pentru Bloomberg că solicitarea ar putea să fie formulată chiar luna aceasta şi ar viza contribuţii suplimentare la Lista de cerinţe prioritare pentru Ucraina (PURL) a NATO, o iniţiativă care le permite ţărilor aliate să finanţeze achiziţionarea de arme fabricate în SUA pentru Ucraina, potrivit Agerpres.

SUA le-au semnalat deja unor aliaţi din NATO că intenţionează să caute finanţare suplimentară, potrivit relatării. Deocamdată nu se ştie despre ce fel de sumă este vorba.

Sursele, care s-au exprimat cu condiţia anonimatului, au afirmat că programul se confruntă cu un deficit de finanţare de aproximativ 2 miliarde de dolari pentru pachete de armament deja aprobate.

În pofida deficitului de finanţare, SUA au continuat să livreze arme Ucrainei, înainte de a primi integral contribuţiile financiare de la aliaţii lor. Deficitul s-ar putea accentua dacă Pentagonul va autoriza livrări suplimentare de arme, au indicat sursele.

PURL a devenit o componentă centrală a eforturilor NATO de a întări capacităţile militare ale Ucrainei. În cadrul acordului, aliaţii participanţi contribuie cu fonduri pentru a cumpăra arme şi echipamente militare americane, care sunt apoi livrate Kievului.

Livrările anterioare realizate în cadrul acestei iniţiative au inclus sisteme esenţiale de apărare antiaeriană şi alte echipamente militare de care au nevoie forţele ucrainene în contextul războiului Rusiei în curs de desfăşurare în Ucraina.

Cererea de finanţare prevăzută relevă că sprijinul militar al SUA pentru Ucraina continuă, în pofida tensiunilor politice dintre preşedintele Donald Trump şi omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

Potrivit Bloomberg, Pentagonul a menţinut livrările de arme chiar şi atunci când contribuţiile aliaţilor au avut dificultăţi în a ţine pasul cu fluxul de echipamente militare americane.