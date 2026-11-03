Uniunea Europeană și Regatul Unit au finalizat acordul privind eliminarea controalelor introduse după Brexit (retragerea Marii Britanii din UE) pentru importurile și exporturile de produse alimentare și de origine animală, de la cârnați și brânzeturi până la articole din piele și flori, conform The Guardian.

Exporturile britanice de alimente către UE au scăzut cu o treime după Brexit

Acordul va reprezenta un avantaj major pentru exportatorii britanici de produse alimentare, ale căror schimburi comerciale cu Europa au scăzut cu o treime din 2019 încoace.

De asemenea, le va permite micilor comercianți din Regatul Unit, precum magazinele specializate în delicatese, să revină la achiziționarea unor cantități mai mici de brânzeturi și vinuri, lucru care devenise imposibil din cauza costurilor controalelor post-Brexit introduse în 2022.

Ce prevede acordul dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană

Proiectul de 200 de pagini a fost distribuit la Bruxelles ţărilor membre UE pentru analiză, potrivit Agerpres.

Au mai fost distribuite un text despre mobilitatea tineretului, precum şi o declaraţie comună de 15 pagini, conform sursei citate.

Proiectul privind produsele alimentare reprezintă cel mai important element al relaţiei dintre cele două părţi după Brexit, realizat în 2020 după ce britanicii au votat în favoarea ieşirii din UE într-un referendum organizat în iunie 2016.

Acordul ar urma să elimine necesitatea certificatelor sanitare pentru export, a certificatelor fitosanitare, a taxelor de inspecţie, a certificatelor pentru produsele ecologice, a anumitor taxe portuare, a costurilor de eşantionare şi a altor controale aplicabile exporturilor şi importurilor cu UE, conform BBC.

Acordul Brexit privind alimentele a stabilit controale vamale, sanitare şi fitosanitare stricte pentru comerţul cu produse agroalimentare între Regatul Unit şi UE.

Proiectul va fi discutat miercuri într-o întâlnire a ambasadorilor statelor membre UE, iar în zilele următoare se vor stabili la nivel politic câteva detalii legate de cifrele preconizate pentru un program de mobilitate pentru tineret.

Un program de mobilitate pentru tinerii din UE și Marea Britanie

Acest program de mobilitate este un acord reciproc conceput pentru a permite tinerilor cu vârste cuprinse între 18 şi 30 de ani să locuiască, să muncească sau să studieze între teritoriul britanic şi cele 27 de ţări ale UE pentru o perioadă limitată de timp, cuprinsă între 2 şi 3 ani, fără a fi nevoie de o viză de muncă.

În ultimele săptămâni, prim-ministrul britanic, laburistul Andy Burnham, şi-a exprimat susţinerea pentru stabilirea unei legături mai strânse cu UE şi pentru deschiderea unei dezbateri despre cum ar trebui să fie această relaţie.

Apropierea de UE reaprinde dezbaterea privind Brexit-ul

Deși Regatul Unit a respectat în mare măsură regulile UE, în anumite domenii și-a dezvoltat propriile practici, cum ar fi utilizarea unor fungicide care ajută culturile agricole să se dezvolte în condițiile climatice umede din Marea Britanie.

Legislația este de așteptat să reaprindă controversele legate de statutul Regatului Unit de „preluare de reguli” (rule taker), în loc de „creator de reguli” (rule maker), o problemă centrală a dezbaterii privind Brexitul.

În cadrul noului mecanism propus, comercianții din Irlanda de Nord nu vor mai fi obligați să eticheteze produsele cu mențiunea „nu este destinat comercializării în UE” („not for the EU”), o practică criticată în trecut de mari lanțuri de supermarketuri, precum Marks & Spencer.

Controalele post-Brexit, un obstacol major pentru transportatori

Discuțiile dintre oficialii britanici și cei europeni au început la Londra la începutul acestui an, având ca obiectiv eliminarea unei mari părți din documentele și formalitățile birocratice impuse de Brexit ambelor părți.

Un reprezentant al sectorului transporturilor a declarat în fața comisiei parlamentare pentru comerț că documentația impusă după Brexit a fost „un adevărat coșmar”. Acesta a dat exemplul unui camion care a fost blocat până la 27 de zile în Calais, pur și simplu pentru că nu avea certificatele corespunzătoare pentru un transport de carne de vită congelată.

În 2016, britanicii au votat cu 52% faţă de 48% în favoarea ieşirii din UE, aruncând ţara în cea mai gravă criză politică de după cel de-al Doilea Război Mondial.