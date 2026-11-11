Acest gând, alături de altele, este consemnat în scrisoarea pe care Donald Trump i-a lăsat-o lui Joe Biden la părăsirea funcţiei, în ianuarie 2021, potrivit News.ro.

Biden a arătat biletul unor membri ai echipei sale după învestirea sa din 2021, dar nu a lăsat pe nimeni să-l citească, descriindu-l mai târziu în aceeaşi zi ca fiind "foarte generos", dar precizând totodată că îl consideră un mesaj privat.

Includerea scrisorii în noua carte de memorii

Includerea scrisorii în noua carte de memorii a lui Biden, "Promise Me, America", a cărei lansare este programată pentru 17 noiembrie, a fost anunţată pentru prima dată marţi de The New York Times. Associated Press a examinat o fotocopie a scrisorii de două pagini, scrisă de mână cu markerul negru Sharpie, marca înregistrată a lui Trump, pe hârtie cu antet de Casa Albă şi adresată "Lui 46", Biden fiind al 46-lea preşedinte al Statelor Unite.

"Mulţi preşedinţi au venit şi au plecat, guvernând pur şi simplu ca republicani sau democraţi", a scris Trump. "În mare parte, ei nu au schimbat istoria, ci au fost pur şi simplu purtaţi de valul ei implacabil. Acest lucru nu ţi se va întâmpla ţie, pentru că ştiu cât de mult iubeşti poporul american", i-a scris Trump rivalului democrat.

Se spune că Biden a fost surprins de cât de amabil era tonul scrisorii, având în vedere animozitatea dintre cei doi. Trump renunţase la alte tradiţii prezidenţiale, precum participarea la învestirea lui Biden sau primirea noului preşedinte şi a primei-doamne la un ceai la Casa Albă.

Trump a declarat că este la latitudinea lui Biden dacă face sau nu publică scrisoarea, calificând-o drept "un bilet drăguţ" în timpul unui interviu din septembrie 2023 acordat emisiunii "Meet the Press" de la NBC. "M-am gândit mult la asta", a mărturisit el atunci.

Biden, la rândul său, i-a lăsat, conform tradiţiei, o scrisoare lui Donald Trump atunci când a plecat de la Casa Albă, în ianuarie 2025. Trump i-a dezvăluit conţinutul la Fox News.

Un prim fragment a fost publicat

În altă parte a memoriilor, din care un prim fragment a fost publicat luni de revista "The Atlantic", Biden a scris despre pagubele profunde provocate de Trump, cu o administraţie hotărâtă să "dărâme instituţiile şi să incite la ură".

Deplângând Departamentul pentru Eficienţă Guvernamentală al lui Trump şi inversarea agresivă a multora dintre politicile sale, Biden a scris despre "natura dispreţuitoare şi distructivă" a lui Trump, descriindu-l pe predecesorul şi succesorul său ca pe cineva "care pare incapabil să tolereze ideea că realizările altcuiva ar merita să fie dezvoltate, mai degrabă decât distruse".

Însă cea mai dură caracterizare de până acum pe care o face Biden s-a concentrat asupra rolului lui Trump în atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului, când Congresul se întrunea pentru a certifica rezultatele alegerilor din 2020, pe care Biden le câştigase. Scriind că Trump "a condus o insurecţie", Biden spune că "scopul lui Trump era să rămână la putere după ce poporul american îl eliminase din funcţie prin vot".

"Ceea ce a făcut Trump pe 6 ianuarie 2021 nu ar trebui uitat niciodată", a scris Biden. "Ar trebui să-l urmărească până în mormânt", afirmă fostul preşedinte democrat.

Solicitat să comenteze atât scrisoarea, cât şi memoriile lui Biden, directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, l-a numit pe fostul preşedinte "o ruşine" care "ar fi trebuit să ţină seama de cuvintele înţelepte ale preşedintelui, dar, în schimb, a încercat să distrugă ţara şi să folosească sistemul judiciar ca armă împotriva duşmanilor săi politici".