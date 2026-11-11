„Dumneavoastră niciodată n-aţi spus pe larg ce credeţi, cu bune, cu rele, despre Guvernul Bolojan. Puteţi spune acum, vă rugăm, publicului ce credeţi despre premierul Bolojan?" - a fost întrebarea adresată de un reporter preşedintelui Nicuşor Dan în timpul conferinţei de presă desfăşurate marţi seara la Palatul Cotroceni, potrivit Agerpres.

„A condus Guvernul României un an, a fost demis prin moţiune de cenzură, i-am mulţumit public la finalul mandatului. Nu vreau să intru într-o dezbatere politică despre: a fost bun, n-a fost bun, tocmai pentru a-mi păstra, aşa cum am spus, un rol de mediator când este nevoie şi, de asemenea, de facilitator când este nevoie", a răspuns Nicuşor Dan.

Tot în cadrul conferinţei de presă, un jurnalist l-a întrebat pe preşedinte cum comentează o afirmaţie făcută de Laura Codruţa Kovesi într-un interviu, în care i-a urat „mult somn, un somn bun".

„O declaraţie neaşteptată pentru o doamnă", a replicat şeful statului.