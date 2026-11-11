Șeful statului a făcut anunțul, în direct, la întâlnirea cu presa pe care a organizat-o marți seară, imediat după ce jurnalistul și-a încheiat întrebarea.

„În primul rând, îmi cer scuze că v-am lăsat să aşteptaţi până acum. (...) În al doilea rând, faţă de injuriile pe care mi le-aţi adus, am dispus ca dumneavoastră să nu mai veniţi la conferinţe de presă, la Palatul Cotroceni în acest moment, în acest mandat. Colegii mei miloşi au sărit peste ordinul meu, peste dispoziţia mea. V-o comunic şi îmi cer scuze că v-am făcut să aşteptaţi, dar dumneavoastră nu o să mai veniţi şi nu o să mai puneţi întrebări în acest mandat”, i-a transmis președintele jurnalistului.

Ovidiu Vanghele a transmis apoi că singurul său regret este că președintele nu i-a răspuns la întrebare.

„Am o singură supărare după această seară: că nu am primit răspuns de la președinte la întrebarea mea, și acest rezultat îmi poate fi imputat, întrucâtva, și mie, că n-am avut prezența de spirit să insist politicos să-mi răspundă. În apărarea mea, am fost, recunosc, uimit de cuvintele președintelui, și asta-mi reproșez, că trebuia să fiu mai bun de-atât.

Întrebarea mea a fost următoarea:

“Vă prezint un fapt: doamna procuror general Cristina Chiriac, numită de dumneavoastră în funcție în 8 aprilie, a votat, acum o lună - o lună și jumătate, dânsa, în secția pentru procurori a CSM din care face parte - e membru de drept acolo - împotriva propunerii ca această secție să sesizeze Inspecția Judiciară pentru ca Inspecția Judiciară să cerceteze o ingerință în actul de justiție - o aparentă ingerință, până la o decizie definitivă - comisă chiar de dânsa. Deci dânsa a votat împotriva propunerii ca dânsa să fie cercetată. Este acest lucru parte din reformarea justiției pe care o propuneați cetățenilor români în campanie acum un an și jumătate?”.

Mi-aș dori să facem cumva să avem noi, cetățenii, un răspuns la această întrebare. Cred că ne-ar ajuta să înțelegem mai mult”, a scris jurnalistul pe Facebook.

Anunțul deschide și o controversă privind relația dintre Administrația Prezidențială și libertatea presei. Potrivit legii, autoritățile și instituțiile publice nu pot interzice în niciun fel accesul reprezentanților mass-media la acțiunile publice organizate de acestea.