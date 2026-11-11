Este povestea unei tinere de 24 de ani din Franța, care a pornit într-o aventură unică. În călătoria ei a dormit la cort și a fost primită cu brațele deschise de oameni necunoscuți. Acum, este în Baia Mare, unde face voluntariat. Însă, călătoria ei nu se oprește aici.

După terminarea facultății, Madhi a decis să dedice un an întreg pentru a călători prin Europa. Așa că, la 24 de ani, cu o bicicletă încărcată de bagaje, a pornit din Franța într-o aventură unică. Timp de 2 luni a pedalat zilnic între 50 și 100 de kilometri ca să ajungă în România.

Noaptea a dormit la cort sau a fost găzduită de oameni necunoscuți. Spune că nu i-a fost frică și că a strâns multe povești pe drum.

Madhi: „Am ajuns într-un sat și m-am dus la magazin ca să cumpăr apă și ceva de mâncare. Apoi, am vrut să-mi montez cortul în pădure, ca să petrec acolo ultima noapte. Am luat-o pe o stradă și, dintr-odată, o mulțime de copii s-au adunat în jurul bicicletei mele. Apoi, au ieșit și câteva femei din case, curioase să vadă ce se întâmplă. M-au invitat într-una dintre casele lor, unde mi-au oferit mâncare”.

„O încântare s-o întâlnim”

Împreună cu bicicleta Pamprenelle, tânăra a ajuns în Baia Mare. Căuta un loc unde să petreacă iarna și, în același timp, să-i ajute pe ceilalți. Acum, s-a alăturat ca voluntar și oferă servicii sociale persoanelor vulnerabile.

Andreea Săsăran, coordonator voluntari: „Momentul în care am văzut-o ajungând la noi, cred că a fost unul extrem de emoționant și o mândrie pe care nu pot să v-o descriu”.

Bianca Pricop Sălăjan, vicepreședinte ASSOC: „O încântare s-o întâlnim, dar sincer nu am avut încredere că o tânără, la vârsta ei, poate să aibă atâta curaj și îndrăzneală să parcurgă atâtea, atâtea mii de kilometri”.

După experiența din Maramureș, tânăra spune că va porni din nou la drum. Vrea să traverseze Polonia, țările baltice și Finlanda, ca să ajungă apoi în Capul Nord.