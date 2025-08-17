Desant unic în istorie: liderii europeni iau cu asalt Casa Albă. Cine îl însoțește pe Zelenski la întâlnirea cu Trump

Liderii din Marea Britanie, Franța, Germania și Italia, precum și șefa Comisiei Europene și secretarul general al NATO i se vor alătura lui Volodimir Zellenski la întrevederea cu Donald Trump, luni, la Casa Albă.  

Înainte să plece spre Washington, președintele ucrainean a participat la o reuniune virtuală a așa-numitei Coaliții de voință a țărilor care sprijină Ucraina. Și președintele româniei, Nicușor Dan, a luat parte la video-conferință.

Avem nevoie de garanții de securitate care să funcționeze, în cadrul oricărui acord de pace" - a cerut liderul de la Kiev. Iar emisarul special al lui Donald Trump a spus că Vadimir Putin a accceptat garanții robuste de securitate pentru Ucraina.

Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Bruxelles.

Volodimir Zelenski: ”Putin are multe solicitări, nici nu le cunoaștem pe toate, și ne-ar trebui mult timp să le parcurgem. Nici nu putem face asta sub presiunea armelor. Avem nevoie de negocieri reale care să pornească de la actuala linie a frontului. Constituția Ucrainei face imposibilă cedarea teritoriilor sau schimburile de teritorii”.

Cei doi au participat apoi la reuniunea virtuală a Coaliției de voință, prezidată de președintele Franței, Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron: ”Vrem să împărtășim toate informațiile după convorbirea telefonică de ieri cu președintele Trump, după summitul de la Anchorage, și să ne asigurăm că toți membrii coaliției noastre sunt pe aceeași lungime de undă”.

”Vrem să-l sfătuim bine pe președintele Zelenski”

Friedrich Merz, cancelar german: ”În special, vrem să-l sfătuim bine pe președintele Zelenski cu privire la pașii pe care ar trebui să îi facă și la ceea ce Ucraina ar trebui apoi să fie pregătită să facă. Cred că un progres cu adevărat important este că America este pregătită să ofere (Ucrainei) astfel de garanții de securitate împreună cu noi, europenii, dar mai sunt multe de făcut pentru obținerea unui acord de pace, dacă nu se mai urmărește acum un armistițiu”.

Ursula von der Leyen: ”Salutăm voința președintelui Trump de a oferi Ucrainei garanții de securitate în genul Articolului 5, iar Coaliția de voință, care include Uniunea Europeană, este gata să contribuie cu partea sa”.

Nick Paton Walsh, corespondent-șef CNN pentru securitate internațională: ”Vestea bună pentru Kiev este că se vorbește tot mai mult despre garanții de securitate pentru Ucraina, în cazul în care se ajunge, într-adevăr, la un acord de pace real. Am auzit de la președintele francez Emmanuel Macron că SUA este dispusă să contribuie la aceste garanții de securitate. Un oficial european mi-a spus că ar putea fi vorba de un fel de aranjament asemănător Articolului 5 - un termen folosit de alianța NATO pentru securitate colectivă - Dacă ataci pe unul dintre noi, îi ataci pe toți”.

Ceea ce inițial trebuia să fie o întâlnire bilaterală între Donald Trump și Volodimir Zelenski - luni, la Casa Albă - a crescut spectaculos în amploare.

Au confirmat că participă la discuții cancelarul Germaniei, premierii Marii Britanii și Italiei, președinții Franței și Finlandei, precum și șefa Comisiei Europene și secretarul general al NATO.

Discuții tot mai pronunțate despre garanții solide de securitate pentru Ucraina

Zelenski a spus că speră că noua lui vizita la Casa Albă să fie productivă, când a fost întrebat dacă nu se teme că va nimeri din nou într-o ambuscadă a președintelui american, cum s-a întâmplat în februarie.

Acum, obiectivul esențial al acestui desant european la Casa Albă este tocmai sublinierea necesității unor garanții de securitate pentru Ucraina după un acord de pace – în condițiile în care este exclusă aderarea Ucrainei la Alianța nord-atlantică.

De asemenea aliații europeni, vor dori să ridice "problemele teritoriale" în discuția cu președintele Trump și să își reafirme sprijinul constant pentru Ucraina.

Steve Witkoff: ”(Rușii) au făcut câteva alte concesii în privința mai multor regiuni. Nu voi discuta despre asta acum. Ucrainenii sunt conștienți de acest lucru, la fel și europenii, și a fost semnificativ; asta nu înseamnă că este suficient, dar ideea este că am început să observăm o oarecare moderare în modul în care gândesc (rușii) pentru a ajunge la un acord final de pace”.

În timp ce reuniunea virtuală Zelenski - Europa era în plină desfășuare, Trump a transmis un mesaj în stilul propriu, pe rețeaua lui de comunicare. A promis un mare și misterios progres în legătură cu Rusia.

Nicio înțelegere la summit-ul din Alaska. Putin: Ucraina, ”o națiune frățească”. Trump: ”A fost foarte profund”

Sursa: Pro TV

