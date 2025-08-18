Analiză: Liderii Europei au o misiune delicată astăzi – Trump nu va dori să pară că este luat la țintă

Ne îndreptăm către o „adevărată despărțire a drumurilor” între SUA și aliații europeni, a declarat luni pentru Sky News analistul de securitate și apărare Michael Clarke.

El a explicat că, deși încă nu am ajuns în acel punct, „suntem pe cale să aflăm cât de pregătiți sunt aliații europeni să fie alături de Ucraina”.

Clarke a spus că este „uimitor” să vedem liderii Marii Britanii, Franței, Germaniei și Italiei, alături de șefii UE și NATO, reuniți pentru a-l sprijini pe Volodimir Zelenski.

„Gândiți-vă doar la perturbarea agendelor oficiale pe care acest lucru a provocat-o”, a subliniat el.

Totuși, Clarke a precizat că aceștia vor încerca să discute cu Trump, adăugând că președintele SUA „a adoptat aproape complet poziția lui Putin”.

„Nu-mi amintesc de vreun precedent pentru aceasta, greutatea diplomatică pe care europenii încearcă să o exercite asupra gândirii de la Washington”, a spus el.

„Doamne, au o misiune delicată, pentru că un lucru pe care Trump nu îl va dori este să pară că este luat la țintă de ceilalți.”

Trump, „disperat după un acord”

Întrebat despre așteptările sale legate de întâlnirea de astăzi, Clarke a spus că, probabil, lucrurile nu vor merge „prea bine”.

„Nu cred că îl vor întoarce pe Trump din direcția în care merge”, a adăugat el. „Trump este disperat după un acord, de orice fel.”

