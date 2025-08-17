Marco Rubio: „Este o teorie stupidă a mass-media că liderii europeni vin pentru că Trump îl va intimida pe Zelenski”

Stiri externe
17-08-2025 | 20:19
Marco Rubio
Marco Rubio a declarat că liderii europeni vor participa luni la întâlnirea din Biroul Oval nu pentru ca Volodimir Zelenski să nu fie "intimidat" să accepte un acord nefavorabil, ci pentru că au jucat un rol esenţial în discuţiile care au avut loc.

Ioana Andreescu

„Este o teorie stupidă a mass-media că ei vin aici mâine pentru că Trump îl va intimida pe Zelenski să accepte un acord nefavorabil. Lucrăm cu aceşti oameni de săptămâni întregi, săptămâni întregi la acest subiect. Vin aici mâine pentru că au ales să vină mâine. Noi i-am invitat să vină”, a declarat Rubio la emisiunea „Face the Nation” de la CBS.

Rubio a temperat aşteptările privind un acord de pace iminent. „Nu spun că suntem pe punctul de a încheia un acord de pace. Dar spun că am observat mişcare, suficientă mişcare pentru a justifica o întâlnire de follow-up cu Zelenski şi europenii”, a spus el.

Răspunzând referitor la întâlnirea din februarie din Biroul Oval, la care preşedintele american Donald Trump şi vicepreşedintele JD Vance l-au criticat pe Zelenski pentru lipsa de apreciere, Rubio a spus: „Ştiţi câte întrevederi am avut de atunci? Am avut o întâlnire cu Putin şi vreo douăsprezece cu Zelenski”.

„Ei nu vin aici mâine pentru a-l proteja pe Zelenski de intimidări”, a spus Rubio. „Vin aici mâine pentru că am colaborat cu europenii. Am discutat cu ei săptămâna trecută. Au avut loc întâlniri în Marea Britanie în weekendul precedent.”

Sursa: News.ro

