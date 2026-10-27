Preşedintele finlandez Alexander Stubb şi premierul norvegian Jonas Gahr Støre au purtat marţi o convorbire la telefon „sinceră şi substanţială” cu preşedintele rus Vladimir Putin, în care au discutat despre negocierile preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner la Oslo, relatează AFP, preluată de News.ro.

Această convorbire, iniţiată de către cei doi lideri nordici, care au găzduit întâlnirea de la Oslo săptămâna trecută, „a fost sinceră şi substanţială”, potrivit lui Stubb, citat într-un comunicat comun.

„Sfârşitul acestui război va avea consecinţe directe asupra securităţii noastre şi, mai larg, asupra securităţii Europei. Pentru a opri războiul sunt necesare negocieri directe”, a adăugat el.

Convorbirea a avut loc în urma unor consultări cu Ucraina, iar cei doi lideri nordici s-au exprimat în nume personal şi nu în numele tuturor europenilor, precizează în comunicat cei doi lideri.

La Kiev, preşedinţia ucraineană a anunţat marţi că preşedintele Volodimir Zelenski discuta la telefon cu cei doi lideri, după convorbirea telefonică a acestora cu Vladimir Putin.

„Ei sunt pe cale să vorbească” la telefon, a declarat presei un consilier al preşedintelui ucrainean, Dmîtro Lîtvîn.

Støre: „Suferinţele şi distrugerile vor avea consecinţe asupra mai multor generaţii”

Finlanda şi Norvegia sunt unele dintre cele mai fervente susţinătoare ale Ucrainei după invazia rusă în 2022.

Støre şi Stubb l-au primit pe Zelenski marţea trecută în capitala norvegiană, unde preşedintele ucrainean s-a întâlnit cu emisarul Steve Witkoff şi - la distanţă - cu Jared Kushner, cu care a discutat despre o ieșire din Războul din Ucraina.

În urma acestor întâlniri, Witkoff s-a dus la Sankt Petersburg şi s-a întâlnit cu Vladimir Putin.

Stubb şi Støre i-au spus în această convorbire telefonică lui Putin, se arată în comunicat, că vor continua să susţină Ucraina şi au insistat să se reia negocierile şi ca războiul să se încheie.

„Războiul antrenează pierderi umane şi materiale uriaşe. Suferinţele şi distrugerile vor avea consecinţe asupra mai multor generaţii”, subliniază citat în comunicat Støre.

„În această discuţie telefonică, noi am subliniat importanţa unei dezescaladări”, declară el.

Liderii din Europa de Nord sunt reuniţi în prezent la Helsinki, în cadrul unei întâlniri a premierilor nordici.