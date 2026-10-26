Serviciul Român de Informații (SRI) anunță că a identificat, împreună cu parteneri din România și din străinătate, o rețea de sabotaj despre care susține că era coordonată din Federația Rusă. Potrivit instituției, rețeaua ar fi fost implicată în incendiul izbucnit pe 14 septembrie 2026, pe platforma industrială Carfil din Brașov, în apropierea companiei CARFIL SA, producător de armament care face parte din compania națională ROMARM.

„Serviciul Român de Informații, în cooperare cu parteneri interni și externi, a identificat o rețea de sabotaj coordonată din Federația Rusă, implicată în provocarea incendiului din 14 septembrie 2026, din incinta platformei industriale Carfil din Brașov, în imediata apropiere a societății CARFIL SA, filială a CN ROMARM. Investigațiile au confirmat implicarea mai multor cetățeni din state ex-sovietice, rezidenți în state ale Uniunii Europene. În legătură cu activitatea acestora sunt în desfășurare proceduri judiciare, în România și în cooperare cu autorități din mai multe state europene”, a transmis serviciul secret.

Investigațiile au scos la iveală implicarea mai multor cetățeni din foste republici sovietice, care locuiau în state membre ale Uniunii Europene. În legătură cu activitățile acestora au fost inițiate proceduri judiciare atât în România, cât și în alte țări europene. SRI nu precizează în comunicatul prezentat câte persoane sunt vizate, ce cetățenii au acestea sau dacă au fost făcute arestări.

Potrivit informațiilor obținute de anchetatori, activitatea rețelei nu s-ar fi limitat la România. Persoanele implicate ar fi primit de la coordonatorii din Rusia o listă mai largă de ținte din regiune. Acestea includeau fabrici de armament, atât de stat, cât și private, precum și alte obiective cu importanță militară sau industrială. Prin urmare, incendiul de la Brașov este prezentat de SRI ca parte a unei operațiuni mai ample, care ar fi urmărit să afecteze obiective strategice din mai multe țări.

Instituția susține că acest caz face parte dintr-o campanie mai largă de sabotaj atribuită Federației Ruse în Europa. În cursul anului 2026, anchetatorii ar fi identificat și alte tentative care vizau obiective de pe teritoriul României, inclusiv facilități militare internaționale sau locuri folosite pentru instruirea militarilor ucraineni. Potrivit SRI, scopul acestor acțiuni ar fi intimidarea statelor vizate, diminuarea capacităților lor de apărare și afectarea contribuției acestora la securitatea europeană și regională.

„SRI atrage atenția că recrutarea se desfășoară, de regulă, prin rețele sociale. Persoanelor abordate li se oferă inițial bani pentru activități punctuale, precum observarea sau fotografierea unor obiective. Ulterior, sarcinile devin tot mai grave, putând ajunge la distrugeri, incendieri sau chiar asasinate. În cazul unui refuz, coordonatorii pot recurge la presiuni și șantaj.Rețelele exploatează în special vulnerabilități financiare, dependențe sau antecedente infracționale. Pentru a-și ascunde identitatea și deplasările, membrii acestora folosesc frecvent transport, cazare și mijloace de plată pe numele altor persoane, precum și comunicații prin cartele din state terțe și aplicații de mesagerie criptată”, mai transmit autoritățile.