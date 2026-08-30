Oficialii occidentali au avertizat cu privire la un risc crescând de operaţiuni hibride ruseşti, inclusiv atacuri cibernetice, împotriva ţărilor europene, care ar putea duce la o confruntare directă cu NATO. Oficialii germani au declarat că, în opinia lor, Rusia ar fi în măsură să atace o ţară membră a NATO până în 2029.

„Dacă cineva are un astfel de glob de cristal – e minunat. Pur şi simplu nu văd nici dovezi, nici fapte care să susţină acest lucru”, a declarat el într-un interviu pentru ziarul german Bild, adăugând că nu crede că Rusia „va dori vreodată să atace NATO, cea mai puternică alianţă militară din lume”.

Stubb, a cărui ţară a aderat la NATO în 2023, renunţând la politica sa anterioară de neutralitate în urma invaziei ruse din Ucraina din 2022, a afirmat însă că alianţa trebuie să fie pregătită pentru orice scenariu, deşi nu crede că Moscova se află în poziţia de a intra în război cu NATO.

El a afirmat că puterea NATO în ceea ce priveşte armele convenţionale, rachetele şi armele nucleare este prea mare pentru a fi atacată, adăugând că dispune de informaţii de la servicii care îi susţin evaluarea.

„Nu are sens ca vreo putere din lume să pună la încercare hotărârea acestei alianţe”, a spus Stubb.

El a afirmat că Rusia încearcă să răspândească panica în Europa prin războiul său informaţional. ⁠Însă, în prezent, aceasta suferă pierderi insuportabile în Ucraina, pierzând aproximativ 30.000–35.000 de soldaţi pe lună şi recrutând doar aproximativ 27.000.

„Aşadar, au din ce în ce mai puţini soldaţi într-o situaţie din ce în ce mai complexă”, a spus el. „Pur şi simplu nu pot să-mi imaginez că ar fi capabili brusc să mobilizeze forţe pentru două fronturi”, a arătat el.

Stubb a mai afirmat că Ucraina se află într-o poziţie mai puternică decât în orice alt moment al războiului şi că este vital ca Europa să continue să sprijine Kievul.

„Trebuie să înţelegem – voi în Germania şi noi în Finlanda – că Ucraina este cea mai bună garanţie de securitate pe care o avem împotriva Rusiei. Dacă Ucraina pierde, pierdem şi noi”, a avertizat el.