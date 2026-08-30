Oficialii occidentali au avertizat cu privire la un risc crescând de operaţiuni hibride ruseşti, inclusiv atacuri cibernetice, împotriva ţărilor europene, care ar putea duce la o confruntare directă cu NATO. Oficialii germani au declarat că, în opinia lor, Rusia ar fi în măsură să atace o ţară membră a NATO până în 2029.
„Dacă cineva are un astfel de glob de cristal – e minunat. Pur şi simplu nu văd nici dovezi, nici fapte care să susţină acest lucru”, a declarat el într-un interviu pentru ziarul german Bild, adăugând că nu crede că Rusia „va dori vreodată să atace NATO, cea mai puternică alianţă militară din lume”.
Stubb, a cărui ţară a aderat la NATO în 2023, renunţând la politica sa anterioară de neutralitate în urma invaziei ruse din Ucraina din 2022, a afirmat însă că alianţa trebuie să fie pregătită pentru orice scenariu, deşi nu crede că Moscova se află în poziţia de a intra în război cu NATO.
El a afirmat că puterea NATO în ceea ce priveşte armele convenţionale, rachetele şi armele nucleare este prea mare pentru a fi atacată, adăugând că dispune de informaţii de la servicii care îi susţin evaluarea.
„Nu are sens ca vreo putere din lume să pună la încercare hotărârea acestei alianţe”, a spus Stubb.
El a afirmat că Rusia încearcă să răspândească panica în Europa prin războiul său informaţional. Însă, în prezent, aceasta suferă pierderi insuportabile în Ucraina, pierzând aproximativ 30.000–35.000 de soldaţi pe lună şi recrutând doar aproximativ 27.000.
„Aşadar, au din ce în ce mai puţini soldaţi într-o situaţie din ce în ce mai complexă”, a spus el. „Pur şi simplu nu pot să-mi imaginez că ar fi capabili brusc să mobilizeze forţe pentru două fronturi”, a arătat el.
Stubb a mai afirmat că Ucraina se află într-o poziţie mai puternică decât în orice alt moment al războiului şi că este vital ca Europa să continue să sprijine Kievul.
„Trebuie să înţelegem – voi în Germania şi noi în Finlanda – că Ucraina este cea mai bună garanţie de securitate pe care o avem împotriva Rusiei. Dacă Ucraina pierde, pierdem şi noi”, a avertizat el.