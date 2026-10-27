Comunicatul de presă transmis de SRI cu privire la actul de sabotaj coordonat de Rusia care a dus la incendierea unei fabrici de armament din judeţul Braşov reprezintă o premieră, a transmis marţi analistul politic Remus Ştefureac, care a atras atenţia că instituţii ale statului afirmă „la unison”, în mod oficial, că Moscova derulează agresiuni „grave” pe teritoriul României, scrie Agerpres.

Remus Ștefureac este fondatorul și directorul general al institutului de cercetare INSCOP și președinte al think-tank-ului STRATEGIC Thinking Group.

„Intensificarea măsurilor active ruseşti anti-româneşti - măsurile active reprezintă un concept din doctrina de război hibrid şi spionaj (moştenit din perioada sovietică şi utilizat intensiv de serviciile secrete ruseşti) care combină dezinformarea, propaganda, influenţa politică şi, în formele sale cele mai agresive, actele de sabotaj fizic şi diversiune, toate sunt agresiuni grave care au fost sau sunt utilizate împotriva României. La acestea, se adaugă incursiunile pe teritoriul ţării şi în apele noastre teritoriale ale dronelor de război ruseşti care au lovit un bloc de locuinţe sau distrug nave comerciale. Este un arsenal de război care încalcă grav suveranitatea României şi implicit a Uniunii Europene şi a NATO”, a explicat Ştefureac, într-o postare pe Facebook.

DIICOT şi SRI au anunţat luni că au documentat activitatea infracţională a trei cetăţeni străini, membri ai unei reţele de sabotaj coordonată din Federaţia Rusă, implicaţi în explozia din incinta platformei industriale Carfil din Braşov, filială a ROMARM.

„Comunicatul de presă de ieri al SRI cu privire la actul de sabotaj coordonat de Rusia care a dus la incendierea unei fabrici de armament din judeţul Braşov (Carfil) reprezintă însă o premieră. Principalul serviciu de informaţii al ţării, serviciul militar de informaţii, Armata, Internele şi procurorii care investighează crima organizată şi terorismul (SRI, DGIA, MApN, MAI şi DIICOT) o spun la unison, în mod oficial, cu informaţii şi anchetă judiciară, ca să fie clar pentru oricine ar mai putea avea confuzii şi îndoieli, vecine cu trădarea: Rusia derulează agresiuni grave pe teritoriul României! Sunt veritabile acte de război faţă de care avem obligaţia de a ne apăra împreună cu aliaţii noştri din NATO şi Uniunea Europeană cu care, de altfel, am şi colaborat în documentarea acţiunilor de sabotaj ale Rusiei'', a menţionat analistul politic.

Ștefureac: Moment de clarificare a apelor. Suveraniștii noștri care defilează în pas de kazaciok sunt trădători de țară

Potrivit acestuia, în prezent, este vorba despre un punct de inflexiune în modul în care România se raportează la agresiunile ruseşti.

„Este evident că până acum am adoptat, în general, poziţii politice şi reacţii moderate. Dincolo de o posibilă intenţie de evitare a escaladării, efectul mai mare a fost menţinerea unei stări de ambiguitate în spaţiul public. Urmarea a fost că instrumentele propagandistice ale Kremlinului (lideri politici, diverşi influenceri, mijloace media) au fost încurajate să întreţină o stare de confuzie în opinia publică care a afectat serios sprijinul populaţiei pentru măsurile de protecţie şi apărare a ţării. Tot ce putem spera după acest moment de clarificare a apelor este că elitele noastre politice vor fi mai hotărâte în poziţionarea faţă de Rusia, că populaţiei îi va fi mai limpede cine este agresorul în acest război, cine ameninţă cu adevărat şi prosperitatea şi libertatea şi viaţa, că vom realiza, în al doisprezecelea ceas, care sunt costurile reale pentru România şi că vom şti să ne mobilizăm mai bine şi noi şi pe aliaţii noştri în apărarea ţării care este şi teritoriu al NATO şi al Uniunii Europene. Şi poate, cu această ocazie, vom fi mai eficienţi de acum încolo în demascarea şi contracararea „suveraniştilor” noştri care defilează, în pas de kazaciok, fie din oportunism, fie din prostie, fie de-a dreptul din trădare de ţară'', a subliniat Ştefureac.

SRI și DIICOT au documentat sabotajul organizat de Rusia pe teritoriul României

DIICOT şi SRI au anunţat luni că au documentat activitatea infracţională a trei cetăţeni străini (doi bieloruşi şi un ucrainean) rezidenţi în state UE, membri ai unei reţele de sabotaj coordonată din Federaţia Rusă, implicaţi în explozia din incinta platformei industriale Carfil din Braşov, filială a ROMARM.

„Cercetările au fost demarate în luna septembrie 2026, când pe o platformă industrială din municipiul Braşov, situată în imediata apropiere a societăţii Carfil SA, filială a CN ROMARM, s-a declanşat un incendiu care a afectat sediile mai multor societăţi comerciale. Din probatoriul administrat a reieşit faptul că cei trei inculpaţi, doi cetăţeni bieloruşi şi un cetăţean ucrainean, sunt implicaţi în cauză, context în care judecătorii de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Bucureşti au emis mandate europene de arestare în lipsă, doi dintre inculpaţi fiind, în baza cooperării internaţionale, depistaţi şi arestaţi preventiv pe teritoriul Germaniei, în timp ce pregăteau comiterea unor fapte similare", a precizat DIICOT, într-un comunicat de presă.

Luni, a fost emis un al treilea mandat european de arestare, pe numele unui alt inculpat, localizat pe teritoriul Poloniei.

La rândul său, Serviciul Român de Informaţii a informat luni că, în cooperare cu parteneri interni şi externi, a identificat o reţea de sabotaj coordonată din Federaţia Rusă, implicată în provocarea incendiului din 14 septembrie din incinta platformei industriale Carfil din Braşov.