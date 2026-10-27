Doi cetățeni din Belarus și unul din Ucraina au ajuns după gratii în acest caz, cercetați pentru tentativă la acte de diversiune. Potrivit SRI, vinovată de producerea incendiului din septembrie ar fi fost o rețea de sabotaj coordonată din Federația Rusă.

Rețeaua ar fi fost formată din persoane provenite din țări ex-sovietice și rezidente în state ale Uniunii Europene, racolate îndeosebi prin rețelele sociale și plătite, inițial, pentru a fotografia diverse obiective militare ori fabrici de armament din mai multe țări europene.

Ofițerii SRI spun că, după ce inițial erau racolați pentru misiuni aparent inofensive, indivizilor li se cerea să comită acte de violență sau sabotaj, iar dacă refuzau erau șantajați și amenințați.

Așa s-ar fi întâmplat și pe 14 septembrie, când un incendiu produs pe platforma brașoveană Carfil, o filială a ROMARM, s-a întins pe o suprafață de peste 1.000 de metri pătrați și a distrus două service-uri și o spălătorie auto.

„Marius Vlad, proprietarul service-ului afectat: Ne-a ars toată arhiva, toată contabilitatea, iar contabilitatea eu o țineam aici. Lucrăm la lucrul ăsta, să evaluăm pagubele, estimate în jur de vreo 600.000 de euro.

Reporter: Ce s-a distrus?

Marius Vlad: Tot. Adică toate utilajele, piese ale clienților, tot stocul de marfă, tot. Deci n-am putut să recuperez nici măcar un utilaj”.

Pe platforma Carfil, filială a ROMARM, se produce armament, iar în desfășurare ar fi trebuit să fie și un contract de producție drone, într-un partenerat româno-american, la care s-a renunțat însă momentan.

Surse din SRI: Rusia speră să descurajeze statele europene de a mai sprijini Ucraina prin sabotaje precum cel din România

Miza acestor acțiuni de sabotaj, spun surse SRI, este descurajarea statelor europene de a sprijini războiul din Ucraina.

Marius Vlad: „V-ați dat seama că m-am bucurat că i-au prins în primul rând, în al doilea rând dezamăgit, dezamăgit pentru că facem parte dintr-un război hibrid care afectează pe toată lumea”.

După comunicatul SRI, DIICOT a transmis că în anchetă sunt vizați doi cetățeni din Belarus și unul din Ucraina. Doi dintre suspecți au fost arestaţi în Germania, în timp ce pregăteau fapte similare, iar al treilea a fost prins luni seară în Polonia. Cu toții sunt cercetaţi pentru tentativă la acte de diversiune.

Al treilea sabotaj organizat de Rusia pe teritoriul României

Corespondent ProTV: „Contextul acestui incident extrem de grav a fost lămurit. Este vorba despre o tentativă de sabotaj, care din punct de vedere juridic a fost încadrată de procurorii DIICOT ca o tentativă de acte de diversiune, iar autorii acelui incendiu devastator care a produs aceste pagube de peste o jumătate de milion de euro ar fi fost identificați. Este vorba despre doi cetățeni din Belarus, coordonați de un ucrainean, care, pe toată durata acestei operațiuni, ce a fost comandată – spune SRI – de Federația Rusă, nu s-ar fi aflat pe teritoriul României.

Acum este rândul anchetatorilor să ducă la bun sfârșit investigația începută de ofițerii de informații, pentru că este o miză importantă. Cel puțin deocamdată, cei trei sunt în spatele gratiilor. Din acest moment, se așteaptă să fie predați României, iar anchetatorii speră să afle întreaga filieră.

Pe de altă parte, Poliția Română a anunțat că, după acest incident atât de grav, au fost intensificate dispozitivele integrate de securitate și patrulare în proximitatea acestor obiective, în special din domeniul Apărării, apoi sunt păzite principalele căi de transport și, nu în ultimul rând, depozitele majore de logistică.

Așadar, toată lumea este în stare de alertă, câtă vreme prin aceste acțiuni de sabotaj puse pe seama Rusiei, cu scopul de a descuraja sprijinul dat Ucrainei, invadată de Federația Rusă, se încearcă orice pentru ca statul vecin să nu mai fie ajutat.

Am asistat la a treia încercare de sabotaj, după celelalte două destructurate de SRI și DIICOT. E vorba despre cazul columbianului prins înainte să arunce în aer două sonde de petrol de lângă București, dar și o stație de măsurare a gazului metan și cazul celor doi ucraineni care au fost arestați înainte să arunce în aer filiala din România a unei importante firme de curierat din România”.