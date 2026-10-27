Putin a reiterat de asemenea „cauzele principale” care stau la baza conflictului şi a subliniat că „o pace justă şi durabilă” este posibilă doar dacă se vor lua în considerare "pe deplin" interesele Rusiei, a precizat Kremlinul într-un comunicat, potrivit Agerpres.

Cei trei lideri au salutat acordul privind reluarea discuţiilor trilaterale dintre Rusia, Ucraina şi SUA în prima jumătate a lunii noiembrie la Abu Dhabi.

Ei au convenit totodată să continue „contactul direct prin telefon”, se arată în comunicat.

Liderii Finlandei şi Norvegiei i-au transmis marţi preşedintelui rus că atacurile asupra sectorului energetic şi ale infrastructurii Ucrainei trebuie să înceteze, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pe Telegram, după o discuţie cu Stubb şi Stoere, relatează Reuters.

Preşedintele finlandez şi premierul norvegian „i-au transmis clar liderului rus că sunt necesari paşi concreţi pentru o dezescaladare în ceea ce priveşte sectorul nostru energetic şi infrastructura”, a mai spus Zelenski.