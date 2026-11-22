Autoritățile au anunțat că nicio persoană nu a fost rănită, iar cauza incendiului este în curs de investigare, potrivit TN CZ. Oficialul local Khamis Kibata a confirmat incidentul pentru publicația Swahili Today.

„Incendiul a izbucnit în jurul orei 14:20 la hotelul Makofi, apoi s-a extins la clădirile învecinate. Pompierii au reușit să îl aducă sub control și nu au fost înregistrate decese sau persoane rănite”, a declarat acesta, precizând că, deocamdată, cauza incendiului nu este cunoscută.

Turiștii afectați de incendiu vor primi cazare temporară

Potrivit publicației The Citizen Tanzania, autoritățile au confirmat numele a patru dintre hotelurile afectate: Makofi, Z Hotel, Nungwi Inn și Baobab.

Turiștii afectați de incendiu au fost îndrumați către o școală primară din localitate, unde autoritățile le vor înregistra datele și le vor asigura cazare temporară.

Imaginile video surprind momentul în care oamenii sunt evacuați din clădirile cuprinse de flăcări. Incendiul a avariat și mai multe magazine din zonă.

„Trei dintre hotelurile afectate au suferit pagube semnificative. Magazinele administrate de micii comercianți din zonă au fost, de asemenea, avariate. Cu toate acestea, valoarea totală a pierderilor financiare nu a fost încă estimată”, a adăugat Kibata.

Stațiunea Nungwi, una dintre destinațiile preferate ale turiștilor

„Urmăresc de ieri după-amiază situația incendiului de amploare din Nungwi, în urma căruia șase hoteluri au fost distruse. Cunosc foarte bine acest loc și sunt profund întristat”, a transmis administratorul grupului de Facebook „Zanzibar in the Heart”.

Postarea a stârnit numeroase reacții din partea utilizatorilor.

„Este îngrozitor. Îmi pare atât de rău pentru aceste locuri frumoase și pentru oamenii care vor avea dificultăți în a-și găsi un loc de muncă. Și hotelul nostru preferat, Sandies Baobab, a fost afectat”, a scris Alena.

„Îmi pare atât de rău. Este teribil de trist, erau locuri atât de frumoase”, a comentat o altă utilizatoare, Marcela.