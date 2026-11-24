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24 de apartamente de 4 stele sunt distruse, spun pompierii, care au intrat marți în clădire pentru evaluarea pagubelor.

Cauza incendiului, va fi stabilită de o comisie a inspectoratului pentru situații de urgență. Și poliția face verificări în acest caz, pentru distrugere din culpă.

Imaginile surprinse din dronă arată dimensiunile dezastrului făcut de incendiu. Jumătatea superioară a fațadei e complet distrusă. Bucăți din materialele care o înveleau atârnă în bătaia vântului. Încins de flăcări, acoperișul din tablă s-a deformat. Apa cu care a fost stins focul a înghețat sub formă de țurțuri. Balcoanele de lemn s-au făcut cenușă, iar prin ferestrele sparte se zăresc încă așternuturi imaculate.

În camerele de la etajul 13 totul a făcut scrum înăuntru. Aici erau apartamente prezidențiale de 130 de metri pătrați cu două dormitoare și două băi. Mai jos afectate de foc și apă au fost și apartamentele executive de 110 metri pătrați.

Într-un apartament mobila elegantă a scăpat din gheara focului, dar pereții sunt afumați.

Corespondent PRO TV: „Clădirea pe care o vedeți găzduia 114 apartamente de 4 stele, și a costat circa 14 milioane de euro, după cum au comunicat investitorii. O parte a acestor apartamente a fost scoasă la vânzare, iar proprietarilor li se garanta un venit lunar, din închirierea lor. Toate erau administrate in cadrul complexului."

Pagubele sunt imense, spun pompierii care au făcut o evaluare.

Ciprian Sfreja, purtătorul de cuvânt al ISU Brașov: „Au ars aproximativ 3.000 de mp si au fost afectate 24 de apartamente de asemenea, acoperișul a fost afectat în proporție de 80% din cauza flăcărilor”.

Complexul hotelier este format din trei corpuri de clădire - și doar unul a fost afectat de incendiu. Hotelul Alpin, construit în 1976, nu a fost atins de flăcări. De joi va funcționa normal, a anunțat conducerea complexului.

Alexandra Ionescu Galați, reprezentantul complexului hotelier: „Apartamentele afectate au fost relocate pe spațiile de cazare din hotel și Casa Alpin. Ofertele atât de sărbători și viitoare vor fi respectate în integralitate adică vom oferi sejururi conform a ceea ce au achiziționat”.

Cauza incendiului nu a fost deocamdată stabilită. Poliția a anunțat că face cercetări și a deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă.

Corespondent PRO TV: „În urmă cu puțin timp am stat de vorbă cu reprezentanții complexului hotelier care ne-a spus că gradul de ocupare pentru Crăciun și Revelion este de circa 70%. Au primit totodată câteva telefoane pentru anulări sau întrebări, nu a putut spune câte, însă a dat asigurări tuturor că resortul își poate onora angajamentele. De asemenea, restaurantele, zona de spa, piscină, locurile de joacă și sălile de conferințe nu au fost afectate de incendiu și funcționează normal. În acest moment e nevoie de toți angajații ca să pună complexul la punct”.

Deocamdată nu se poate intra. Nu se pune problema de curățenie și reconstrucție. Nimeni nu are voie în clădire până la finalizarea anchetei.

Doar pompierii au intrat azi în clădire și au verificat apartament cu apartament. Inspectoratul pentru Situații de Urgentă a constituit o comisie pentru a stabili cauza incendiului, dar nu a enunțat până acum o ipoteză. Deocamdată, nici valoarea pagubelor nu a fost stabilită. Aici, după cum vedeți, încă se mai află două echipaje de pompieri și o autoscară, gata să intervină în caz că se reaprinde vreun focar”.