În urma suspiciunilor ridicate după ce a constatat că autovehiculul figura înmatriculat pe numele unei alte persoane, el a anunțat Poliția, fiind deschisă o anchetă, scrie news.ro.

A găsit oferta pe internet și a plătit 500 de euro

Ancheta derulată de polițiștii brașoveni a început după ce un bărbat din orașul Victoria, reprezentant al unei societăți comerciale, a reclamat că a fost indus în eroare de o persoană care promitea servicii de înmatriculare a autovehiculelor în Polonia.

El a relatat că a identificat, pe o rețea de socializare, un anunț prin care erau oferite servicii de înmatriculare, motiv pentru care a luat legătura cu cel care a publicat anunțul, prin intermediul unei aplicații de mesagerie.

El s-a întâlnit cu un bărbat care s-a prezentat drept „Petru” și căruia i-a dat certificatul de înmatriculare în original al unui autovehicul, o fotografie a actului său de identitate și suma de 500 de euro, în vederea realizării formalităților de înmatriculare în Polonia.

„Aproximativ o lună mai târziu, aceeași persoană i-ar fi predat un permis de circulație provizoriu polonez, precum și un set de plăcuțe de înmatriculare emise în Polonia, solicitând și diferența de bani convenită, adică 5.000 de lei. Suspiciunile au apărut ulterior, când acesta a constatat că autovehiculul figura înmatriculat pe numele unei alte persoane, cu domiciliul în Polonia, iar polița de asigurare prezentată conținea datele unui alt autovehicul”, informează, duminică, reprezentanții Poliției județene Brașov.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru înșelăciune, urmând ca cercetările să fie continuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraș, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care a fost comisă fapta și dispunerii măsurilor legale la finalizarea acestora.

Anunțurile pentru înmatriculări în Polonia, tot mai numeroase

Pe rețelele de socializare au apărut tot mai multe anunțuri prin care unele persoane promit înmatriculări în Polonia ale unor autoturisme folosite de proprietari români. Fenomenul a luat amploare după majorarea taxelor și a valorii polițelor RCA în România, având ca model înmatriculările în Bulgaria, frecvente în urmă cu câțiva ani. Polonia are taxe mai mici pentru autovehicule și polițe RCA mai ieftine.

Cei care dau anunțuri promit „înmatriculări rapide, fără avans, cu toate actele incluse și fără bătăi de cap”, mulți dintre cei care oferă astfel de servicii comunicând doar prin servicii de mesagerie.