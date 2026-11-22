Ştefan Baiaram a reuşit o dublă (18, 24), din centrările lui Nicuşor Bancu, Alexandru Cicâldău a înscris pe contraatac (32), lansat de David Matei, iar Nikola Stevanovic (53) şi-a trecut şi el numele pe lista marcatorilor, cu o lovitură de cap la centrarea lui Cicâldău, potrivit Agerpres.

Campioana a avut o relaxare şi a permis arădenilor să marcheze de două ori, prin Denis Ţăroi (66), lansat de Alin Roman, şi prin Marinos Tzionis (72), la centrarea lui Ţăroi.

Universitatea a revenit şi a mai punctat de două ori

Universitatea a revenit şi a mai punctat de două ori, prin Adrian Rus (76), cu capul, după un corner executat de Matei, şi prin Monday Etim (85), la capătul unui contraatac purtat de Steven Nsimba.

Oaspeţii au mai avut două ocazii în situaţie de unu la unu cu portarul Marcio Rosa, dar Baiaram (52) şi Nsimba (88) nu au reuşit să-l învingă.

Universitatea e neînvinsă în campionat din 9 august 2026, de la meciul de acasă cu FC Argeş (0-1). De atunci au urmat nouă victorii şi trei rezultate de egalitate.

Joao Lameira a bifat meciul cu numărul 100

Mijlocaşul portughez Joao Lameira a bifat meciul cu numărul 100 în Superliga României (pentru Oţelul şi Universitatea), competiţie în care a marcat de şapte ori şi a oferit trei pase decisive.

De la revenirea arădenilor pe prima scenă, în 2020, UTA şi Universitatea Craiova s-au întâlnit de 14 ori în principala întrecere internă, de 9 ori s-au impus oltenii, de două ori au câştigat arădenii, iar alte trei partide s-au terminat la egalitate.

AFC UTA Arad - Universitatea Craiova 2-6 (0-3), Arena ''Francisc Neuman'' - Arad

Au marcat: Denis Ţăroi (66), Marinos Tzionis (72), respectiv Ştefan Baiaram (18, 24), Alexandru Cicâldău (32), Nikola Stevanovic (53), Adrian Rus (76), Monday Etim (85).

Arbitru: Rareş George Vidican (Satu Mare); arbitri asistenţi: Ioan Alexandru Corb (Satu Mare), Raul Ghiciulescu (Lugoj); al patrulea oficial: Sorin Vădana (Cluj-Napoca)

Arbitru video: Adrian Sorin Costreie (Buftea); arbitru asistent video: Valentin Porumbel (Olteniţa)

Observatori: Nicolae Grigorescu (Timişoara) - CCA, Paul Mincu (Bucureşti) - LPF