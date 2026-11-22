Landon Tresp, un adolescent de 16 ani din Colorado, a descoperit că fata cu care se împrietenise pe internet era ținută captivă de un bărbat în Oregon. Cu ajutorul mamei sale, a reușit să identifice locuința în care se afla adolescenta și să alerteze FBI-ul. În mai puțin de 24 de ore, aceasta a fost eliberată, scrie BBC.

Cei doi s-au cunoscut în timp ce jucau Among Us. În timpul conversațiilor, fata, identificată de BBC sub pseudonimul „Jenny”, i-a dezvăluit lui Landon că era ținută împotriva voinței sale de un bărbat, la sute de kilometri de casă.

Adolescenta, în vârstă de 17 ani, fusese dată dispărută cu mai bine de un an în urmă. Pe măsură ce afla detalii despre situația ei, Landon a înțeles gravitatea lucrurilor și a decis să-i ceară ajutorul mamei sale, Khristina.

„A avut o singură ocazie să întindă mâna și să ceară ajutor, iar pe mine m-a ales”, a declarat femeia.

Mama băiatului a identificat adresa

Khristina a luat legătura cu Jenny prin intermediul platformei Discord și a aflat că aceasta se afla în statul Oregon, fără să cunoască adresa exactă.

Folosind informațiile oferite de adolescentă, femeia a verificat registrele fiscale și evidențele imobiliare, apoi a comparat fotografiile mai multor locuințe. Jenny a recunoscut casa în care era ținută captivă.

Khristina a contactat familia fetei și autoritățile, iar ulterior a fost sunată de un agent FBI, care a întrebat-o dacă o văzuse în viață. Femeia a confirmat că vorbise cu adolescenta prin apel video.

Potrivit plângerii penale, Jenny îl cunoscuse pe Adam Hunter Harmel, în vârstă de 39 de ani, pe rețelele sociale, în mai 2025. Acesta ar fi convins-o să îl însoțească în Oregon, promițându-i bani.

După ce a luat-o din Utah, bărbatul i-ar fi distrus telefonul și ar fi ținut-o captivă în subsolul locuinței sale. Documentele judiciare descriu acte de violență și agresiuni sexuale, precum și măsuri prin care acesta ar fi încercat să împiedice identificarea fetei.

Adolescenta a reușit să păstreze legătura cu lumea exterioară printr-un telefon cu acces la Wi-Fi, pe care îl folosea pentru jocuri online. Astfel l-a cunoscut pe Landon.

Eliberată după un an de captivitate

După identificarea adresei, FBI-ul a pregătit intervenția. În momentul în care bărbatul a plecat de acasă, polițiștii au ajuns la locuință, în timp ce Khristina a rămas la telefon cu adolescenta și a încurajat-o să fugă.

„Vreau să alergi cât de repede poți. Să ajungi la ușa de la intrare. Nu te opri!”, i-a spus femeia.

Jenny a reușit să iasă din locuință și a fugit direct în brațele unui polițist. Salvarea a avut loc la mai puțin de 24 de ore după ce Landon îi dezvăluise mamei sale situația fetei.

Adam Hunter Harmel se află în custodia autorităților federale și este acuzat de transportul unei persoane în scopul implicării în activități sexuale infracționale. Bărbatul rămâne în arest în așteptarea procesului. Avocatul său nu a răspuns solicitării BBC de a comenta acuzațiile.

După eliberare, Jenny a păstrat legătura zilnic cu Landon și Khristina. Cei doi continuă să se joace online, iar femeia îi oferă sprijin în procesul de recuperare.

„Când are o zi proastă sau un moment greu, mă poate suna imediat pe mine sau îl poate suna pe Landon”, a povestit Khristina.

Cele două familii nu s-au întâlnit încă, însă speră să facă acest lucru cât mai curând.

„Sper să o pot strânge în brațe curând”, a spus femeia.