Grecia oferă tuturor pensionarilor săi un bonus de câte 250 de euro. Banii le intră automat în conturi până pe 15 noiembrie

Grecia le oferă tuturor pensionarilor săi, inclusiv celor străini, un bonus de câte 250 de euro. Banii vin fără nicio obligație și vor intra în conturile vârstnicilor până pe 15 noimebrie.

Grecia oferă un impuls financiar pensionarilor săi, inclusiv celor străini, cum ar fi bulgarii cu venituri mici, prin oferirea unui bonus de câte 250 de euro, scrie agenția bulgară Novinite. Plățile vor fi efectuate automat până la 15 noiembrie, fără a fi necesară nicio acțiune din partea beneficiarilor.

Suma variază în funcție de starea civilă: pensionarii celibatari vor primi 250 de euro, în timp ce cuplurile au dreptul la un total de 500 de euro. Acest nou ajutor anual va fi adăugat la plățile obișnuite de pensii din decembrie, ajungând efectiv în conturi în noiembrie.

Bonusul de 250 de euro este complet scutit de impozite și nu poate fi confiscat, transferat sau dedus de stat sau de terți. Este independent de orice obligații față de autoritățile fiscale și nu este supus taxelor, contribuțiilor sau altor deduceri.

O singură condiție: pensionarul să nu aibă venituri de peste 14.000 de euro

Pentru anul 2025, schema acoperă persoanele care împlinesc 65 de ani în 2024, adică cele născute la sau înainte de 31 decembrie 1959.

Eligibilitatea este, de asemenea, supusă unor criterii de venit și avere: venitul total anual al familiei, fie impozabil, fie scutit, nu trebuie să depășească 14.000 de euro pentru beneficiarii singuri și 26.000 de euro pentru cupluri sau parteneri de concubinaj.

În plus, valoarea combinată a bunurilor imobiliare deținute de persoană, soț/soție sau partener/parteneră și copiii aflați în întreținere trebuie să rămână sub 200.000 de euro pentru persoanele singure și 300.000 de euro pentru cupluri.

