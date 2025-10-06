România încearcă pentru a doua oară să-l aducă din Grecia pe fugarul condamnat Sorin Oprescu. Ce spune fostul primar

06-10-2025 | 19:11
Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, reținut sâmbătă în Grecia, a fost plasat sub control judiciar până când autoritățile elene vor judeca mandatul de arestare.  

Lavinia Petrea

Responsabilii de la București încearcă pentru a doua oară să îl aducă în țară, după ce, acum trei ani, grecii au respins solicitarea, sub pretextul că la noi sunt condiții precare de detenție.

În momentul în care a fost prins, Oprescu își aștepta un prieten pe Aeroportul Makedonia din Salonic.

Sorin Oprescu a fost dus încătușat la Parchetul Curții de Apel din Salonic. Acolo, un procuror a analizat atât solicitările autorităților din România, cât și pe cele depuse de avocatul fostului primar al Capitalei. Oprescu vrea să rămână în Grecia.

Sorin Oprescu, sursa stirilemedia.ro: ”Unde să plec din Grecia? Eu nu am plecat patru ani de zile. M-am dus să aștept un prieten. Asta e!”.

Sorin Oprescu are în prezent 73 de ani și acuză mai multe probleme de sănătate.

Sorin Oprescu: ”Am o serie întreagă de lucruri destul de serioase, încerc să nu le fac public. Mai e o rămășiță de bun-simț”.

Autoritățile de la București încearcă pentru a doua oară aducerea lui în țară. În 2022, Curtea de Apel din Salonic a respins cererea.

Regretele lui Sorin Oprescu

Corespondent ProTV: ”Oprescu a fugit în Grecia în urmă cu trei ani, cu puţin timp înainte să fie condamnat la 10 ani si 8 luni de închisoare pentru constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare a banilor. A fost prins la scurt timp în Grecia, însă un judecător a respins atunci solicitarea de trimitere în România, după ce fostul edil-șef a invocat condițiile precare de detenție din țară. Acum, la trei ani distanță, Radu Marinescu, ministrul Justiției, a declarat că acest argument nu se mai susține, condițiile din penitenciarele din România sunt, iată, la standarde europene”.

După ce i-a fost verificată identitatea, Sorin Oprescu a fost plasat sub control judicar. Asta până când instanța elenă va decide dacă îl va preda sau nu.

Reporter: Regretați ceva domnule Oprescu de pe vremea când erați primar al Capitalei? Vreo decizie luată?

Sorin Oprescu: ”Regret faptul că nu s-a luat în considerare ce am realizat, ce am făcut, ci din contră”.

Cererea de predare va fi analizată pe fond și poate dura câteva săptămâni. 

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 06-10-2025 19:00

Fostul primar al Bucureștiului Sorin Oprescu, care a fost arestat, sâmbătă după-amiază, la Salonic, în executarea unui mandat european de arestare emis împotriva sa de autoritățile române, a fost, luni, eliberat, cu condiții restrictive.

