Tot mai mulți turiști din Grecia evită ieșitul la restaurant în favoarea gătitului în locuințele închiriate

Restaurantele din Grecia resimt presiunea în acest sezon, chiar dacă numărul vizitatorilor străini atinge cote record.

Turismul în Grecia se află la apogeu, cu 6,3 milioane de sosiri internaționale între ianuarie și mai anul acesta. Însă mulți turiști renunță la ieșitul la restaurant în favoarea gătitului în locuințele închiriate pe termen scurt sau a cumpărăturilor din supermarketuri.

Reprezentanții industriei de catering raportează o scădere a consumului de aproximativ 20% față de anul trecut, unele regiuni fiind mai puternic afectate. Creșterea costurilor de operare adaugă presiune asupra afacerilor deja încercate. În schimb, supermarketurile – în special pe insule și în Creta – se bucură de o creștere puternică, pe măsură ce turiștii se orientează către mâncăruri gata preparate și alimente ca alternativă mai ieftină la restaurante.

Datele companiei de cercetare de piață NielsenIQ arată că vânzările supermarketurilor din Grecia au crescut cu 7,8% ca valoare, ajungând la 10,44 miliarde € în anul încheiat pe 24 august. Vânzările de alimente și băuturi au crescut cu 7,5%, iar cele de produse proaspete și articole vândute la cântar cu 11,5%. Creșterea a fost deosebit de puternică pe insule, cu 11,3%, Creta raportând o creștere de 9,7%.

Turiștii cheltuiesc mai puțin pe mese în oraș

Yiannis Papadopoulos, președintele Asociației de Catering din Naxos, a declarat pentru CNN Greece că această tendință, evidentă încă din vara trecută, s-a accentuat în 2025.

El a spus: „Numărul vizitatorilor a crescut după 15 iulie, dar turiștii rămân pentru perioade mai scurte și cheltuiesc mai puțin pentru a lua masa în oraș, ceea ce stimulează vânzările supermarketurilor, comenzile de mâncare la pachet și livrările.”

Criza este și mai vizibilă în rândul localnicilor, care nu-și mai permit să iasă la restaurant, fiind scoși din piață de prețurile pentru turiști. Studii ale Uniunii Consumatorilor Muncitori din Grecia arată că unul din doi greci nu va merge în vacanță în 2025. Eurostat a raportat că aproape jumătate din populația Greciei – aproximativ 46% – nu și-a putut permite anul trecut o vacanță de o săptămână, o rată cu circa 19 puncte procentuale mai mare decât media UE.

Un sondaj Alco realizat în iunie a arătat că principalele cauze sunt costurile explozive ale cazării, tarifele pentru feriboturi și prețurile de la restaurante. Un utilizator Reddit a scris: „Noi, localnicii, nu putem merge nicăieri în Grecia cu aceste prețuri, așa că stăm acasă. Cel puțin clasa muncitoare.”

Un altul i-a răspuns: „Asta se întâmplă când trăiești într-o țară mică și săracă și toată lumea vrea să se mute aici pentru a se pensiona.”

