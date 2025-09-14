Tot mai mulți turiști din Grecia evită ieșitul la restaurant în favoarea gătitului în locuințele închiriate

Stiri Turism
14-09-2025 | 10:53
Koufonisia , Grecia
Shutterstock

Restaurantele din Grecia resimt presiunea în acest sezon, chiar dacă numărul vizitatorilor străini atinge cote record.

autor
Ioana Andreescu

Turismul în Grecia se află la apogeu, cu 6,3 milioane de sosiri internaționale între ianuarie și mai anul acesta. Însă mulți turiști renunță la ieșitul la restaurant în favoarea gătitului în locuințele închiriate pe termen scurt sau a cumpărăturilor din supermarketuri.

Reprezentanții industriei de catering raportează o scădere a consumului de aproximativ 20% față de anul trecut, unele regiuni fiind mai puternic afectate. Creșterea costurilor de operare adaugă presiune asupra afacerilor deja încercate. În schimb, supermarketurile – în special pe insule și în Creta – se bucură de o creștere puternică, pe măsură ce turiștii se orientează către mâncăruri gata preparate și alimente ca alternativă mai ieftină la restaurante.

Datele companiei de cercetare de piață NielsenIQ arată că vânzările supermarketurilor din Grecia au crescut cu 7,8% ca valoare, ajungând la 10,44 miliarde € în anul încheiat pe 24 august. Vânzările de alimente și băuturi au crescut cu 7,5%, iar cele de produse proaspete și articole vândute la cântar cu 11,5%. Creșterea a fost deosebit de puternică pe insule, cu 11,3%, Creta raportând o creștere de 9,7%.

Turiștii cheltuiesc mai puțin pe mese în oraș

Yiannis Papadopoulos, președintele Asociației de Catering din Naxos, a declarat pentru CNN Greece că această tendință, evidentă încă din vara trecută, s-a accentuat în 2025.

Citește și
oameni pe strada
Grecia a anunțat un plan de 1,6 miliarde de euro pentru a combate criza natalității. Populația ar putea scădea sub 8 milioane

El a spus: „Numărul vizitatorilor a crescut după 15 iulie, dar turiștii rămân pentru perioade mai scurte și cheltuiesc mai puțin pentru a lua masa în oraș, ceea ce stimulează vânzările supermarketurilor, comenzile de mâncare la pachet și livrările.”

Criza este și mai vizibilă în rândul localnicilor, care nu-și mai permit să iasă la restaurant, fiind scoși din piață de prețurile pentru turiști. Studii ale Uniunii Consumatorilor Muncitori din Grecia arată că unul din doi greci nu va merge în vacanță în 2025. Eurostat a raportat că aproape jumătate din populația Greciei – aproximativ 46% – nu și-a putut permite anul trecut o vacanță de o săptămână, o rată cu circa 19 puncte procentuale mai mare decât media UE.

Un sondaj Alco realizat în iunie a arătat că principalele cauze sunt costurile explozive ale cazării, tarifele pentru feriboturi și prețurile de la restaurante. Un utilizator Reddit a scris: „Noi, localnicii, nu putem merge nicăieri în Grecia cu aceste prețuri, așa că stăm acasă. Cel puțin clasa muncitoare.”

Un altul i-a răspuns: „Asta se întâmplă când trăiești într-o țară mică și săracă și toată lumea vrea să se mute aici pentru a se pensiona.”

Alertă în Tulcea. Armata a ridicat două avioane F-16. O dronă rusească a fost interceptată în spaţiul aerian naţional

Sursa: https://www.express.co.uk

Etichete: grecia, turisti, localnici,

Dată publicare: 14-09-2025 10:53

Articol recomandat de sport.ro
Cât a contat Ianis Hagi în victoria lui Alanyaspor: răspunsul turcilor
Cât a contat Ianis Hagi în victoria lui Alanyaspor: răspunsul turcilor
Citește și...
Salonic, destinația din Grecia care combină plaja, cultura și relaxarea. Totul despre obiectivele turistice și gastronomice
Stiri Turism
Salonic, destinația din Grecia care combină plaja, cultura și relaxarea. Totul despre obiectivele turistice și gastronomice

Deși este al doilea cel mai mare oraș al Greciei și un loc extrem de interesant, cu mii de ani de istorie, Salonic este aproape complet ignorat de majoritatea turiștilor internaționali.

Grecia a anunțat un plan de 1,6 miliarde de euro pentru a combate criza natalității. Populația ar putea scădea sub 8 milioane
Stiri externe
Grecia a anunțat un plan de 1,6 miliarde de euro pentru a combate criza natalității. Populația ar putea scădea sub 8 milioane

Grecia a anunțat măsuri drastice, inclusiv scutiri fiscale și alte stimulente financiare, pentru a combate declinul demografic care o va transforma în cea mai îmbătrânită națiune din Europa.

Grecia a aprobat extrădarea în Moldova a oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc
Stiri externe
Grecia a aprobat extrădarea în Moldova a oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc

Ministerul Justiţiei din Grecia a acceptat extrădarea omului de afaceri fugar Vladimir Plahotniuc, informaţia fiind confirmată pentru IPN de avocatul acestuia, Lucian Rogac, relatează Radio Chişinău.

Recomandări
Alertă în Tulcea. Armata a ridicat două avioane F-16. O dronă rusească a fost interceptată în spaţiul aerian naţional
Stiri actuale
Alertă în Tulcea. Armata a ridicat două avioane F-16. O dronă rusească a fost interceptată în spaţiul aerian naţional

Alertă, sâmbătă seară, în Delta Dunării, după ce o dronă rusească a fost detectată în spațiul nostru aerian. Două aeronave F-16 au urmărit aparatul, al cărui semnal a dispărut în zona Chilia Veche.

Fostul președinte Traian Băsescu avertizează: ”Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Stiri Politice
Fostul președinte Traian Băsescu avertizează: ”Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”

Fostul preşedinte Traian Băsescu trage un semnal de alarmă în privința importanței alegerilor parlamentare care vor avea loc în 28 septembrie în Republica Moldova.

Donald Trump dă un ultimatum țărilor NATO în privința sancțiunilor asupra Rusiei: ”Sunt gata să acționez când sunteți și voi”
Stiri externe
Donald Trump dă un ultimatum țărilor NATO în privința sancțiunilor asupra Rusiei: ”Sunt gata să acționez când sunteți și voi”

Președintele Donald Trump a dat un ultimatum aliaților NATO într-o scrisoare, sâmbătă, spunând că Statele Unite vor impune sancțiuni „majore” Rusiei numai dacă aceștia vor fi de acord să facă același lucru și vor înceta să mai cumpere petrol din Rusia.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 14 Septembrie 2025

02:05:27

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 1

22:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E18

21:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 18 - 2025

21:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28