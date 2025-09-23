Cum a reușit Grecia să reducă economia gri și să încaseze mai mulți bani la buget

23-09-2025 | 11:46
oameni pe strada, grecia
Tranzacţiile online au crescut cu 8% în Grecia, în timp ce numerarul utilizat în primele şapte luni din acest an a scăzut cu trei miliarde de euro, reducând şi mai mult economia gri, informează publicaţia Kathimerini.

Adrian Popovici

Aceste evoluţii vin după măsurile adoptate anul trecut de autorităţile elene: Interconectarea caselor de marcat cu POS-urile şi extinderea POS-urilor la întreaga activitate economică, ceea ce a adus la suprafaţă veniturile nedeclarate şi a majorat venituri din taxa pe valoarea adăugată.

Conform datelor Oficiului de contabilitate generală, în perioada ianuarie-iulie 2025 tranzacţiile electronice au urcat la 40,8 miliarde de euro, comparativ cu 37,8 miliarde de euro. Tranzacţiile cu cardul au crescut cu aproximativ 8%, analiştii aşteptând un avans de peste 10% până la finalul anului, ţinând cont că în perioada august-decembrie se realizează multe tranzacţii în turism şi la vânzările de Crăciun.

Tot mai multe tranzacții online

Anul trecut, tranzacţiile electronice s-au situat la 67,7 miliarde de euro şi se estimează că anul acesta vor ajunge la 75 miliarde de euro.

În primele şapte luni din acest an, utilizarea numerarului a scăzut cu trei miliarde de euro, pe ansamblul anului reducerea fiind estimată la şapte miliarde de euro. De asemenea, în perioada 2024-2025 utilizarea numerarului a scăzut cu 13,5 miliarde de euro.

Koufonisia , Grecia
Tot mai mulți turiști din Grecia evită ieșitul la restaurant în favoarea gătitului în locuințele închiriate

Surse de la Ministerul de Finanţe au atras atenţia că scăderea utilizării numerarului a majorat veniturile statului, reducând evaziunea. Parţial, aceste evoluţii se datorează creşterii numărului de salariaţi cu 6,3%. Cu alt cuvinte, majorarea angajărilor a dus la creşterea consumului. 

Sursa: Agerpres

