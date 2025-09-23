Doi români, arestați pentru spionaj în Grecia. Au fotografiat o bază navală de lângă Atena

Doi cetățeni români au fost arestați, luni, în Grecia, după ce în telefoanele lor mobile au fost găsite fotografii ale bazei navale din Salamis, de lângă capitala elenă.

Cei doi bărbați din România, în vârstă de 22 și 52 de ani, se aflau pe o barcă turistică care naviga în canalul strâmtorii stației navale Salamis și au fost opriți de o navă a marinei militare.

Apoi, românii au duși la Autoritatea Portuară Centrală din Pireu, unde au fost arestați pentru încălcarea articolului 148 din Codul penal (spionaj), notează CNN Grecia.

În același timp, au fost confiscate trei telefoane mobile, 4.700 de euro și 400 de dolari găsiți în posesia lor, iar barca pe care se aflau a fost dusă la Paloukia, Salamis, pentru a se efectua o verificare amănunțită a documentelor de transport.

„Ieri, în cursul după-amiezii, Autoritatea Portuară din Salamis a fost informată cu privire la existența unei nave profesionale-turistice (E/P-T/R) sub pavilion grecesc, cu doi pasageri străini (cetățeni români), care naviga în canalul strâmtorii Nafstathmos și a fost oprită de o navă a Marinei.”

În urma unei verificări efectuate de echipajul navei LS-EL.AKT. care s-a deplasat la fața locului, s-a constatat că cei doi, în vârstă de 22 și 52 de ani, aveau în posesia lor materiale fotografice ale fortului naval Salamis pe telefoanele mobile pe care le aveau asupra lor.

Cei doi străini au fost duși la Autoritatea Portuară Centrală din Pireu, unde au fost arestați pentru încălcarea articolului 148 din Codul penal (spionaj). În plus, au fost confiscate 3 dispozitive mobile, suma de patru mii șapte sute de euro (4.700 €) și patru sute de dolari (400 $), iar nava E/P-T/R a fost dusă în portul Paloukia, Salamis, pentru a se efectua o verificare amănunțită a documentelor sale de transport”, a transmis Garda de Coastă elenă.

