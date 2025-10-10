Nepalezi veniți la muncă în România, păcăliți și trimiși în altă țară. Acolo erau bătuți și răpiți

Grecia a destructurat o rețea criminală care trafica zeci de bărbați nepalezi, îi bătea și îi obliga să lucreze în ferme din toată țara în condiții degradante, cu salarii mici sau fără salarii, a anunțat joi poliția.

Poliția a pus sub acuzare 17 persoane, dintre care 10 cetățeni pakistanezi, pentru participarea la banda care opera cel puțin din noiembrie 2024. Alte 100 de persoane au fost arestate pentru că nu aveau permise de ședere legale, scrie Reuters.

Bărbații lucrau, inclusiv în România, și trăiau în „condiții insalubre și degradante”, a declarat poliția într-un comunicat. Europol a asistat la operațiune și va extinde ancheta și în alte țări.

O femeie nepaleză în vârstă de 29 de ani se ocupa de promovarea locurilor de muncă în Grecia și Europa și de a recruta bărbați care lucrau legal în țările balcanice, inclusiv România, promițându-le salarii mai bune și condiții de muncă favorabile.

Banda confisca documentele de identitate ale victimelor la sosirea acestora în Grecia, iar unii erau bătuți sau răpiți dacă încercau să plece și erau obligați să plătească răscumpărări pentru eliberarea lor.

