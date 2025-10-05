De ce Grecia a refuzat în 2022 să îl predea pe Sorin Oprescu și cum încearcă România acum extrădarea. Gestul Polției Române

Stiri Justitie
05-10-2025 | 19:09
Reținut în Grecia, fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu așteaptă acum în custodia poliției să afle dacă va fi predat autorităților din România.

autor
Cristina Dobre

Până la decizia instanței, nu este exclus ca Oprescu să fie lăsat și în libertate sub control judiciar. În plus, din cauza vârstei, dacă va ajunge într-o închisoare, ar putea executa doar două treimi din pedeapsă.

Sorin Oprescu se află în acest moment în custodia autorităților din Grecia. Pentru a putea fi adus în țară, el trebuie să ajungă mai întâi în fața unei instanțe din Grecia, însă deocamdată nu a fost stabilit un termen.

Până atunci, nu este exclus să fie plasat sub o formă de control judiciar cu anumite limitări, cum ar fi interzicerea părăsirii orașului sau țării.

Grecii l-au mai reținut și în 2022, dar au refuzat atunci să îl predea, invocând condițiile nepotrivite de detenție de la noi și starea lui de sănătate. Anul acesta, Poliția Română a solicitat emiterea unui nou mandat european de arestare pentru el, susținând că au fost îmbunătățite condițiile de detenție.

Fost primar al Capitalei, Oprescu are 73 de ani și este condamnat la 10 ani și opt luni de închisoare pentru corupție. Dacă va ajunge în România, vârsta înaintate l-ar pute ajuta să ceară eliberarea condiționată după executarea a două treimi din pedeapsă.

În 2015, fostul primar al Capitalei a fost prins în flagrant în timp ce primea 25.000 de euro de la fostul șef al Administrației Cimitirelor din București.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 05-10-2025 19:09

