MAE, atenţionare de călătorie pentru Grecia. Grevă generală miercuri, cu perturbări mari în transportul public

Stiri actuale
29-09-2025 | 11:11
trafic grecia
Shutterstock

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Grecia, unde miercuri este aşteptată o grevă generală de 24 de ore, la nivel naţional.

autor
Mihaela Ivăncică

Astfel, se pot înregistra perturbări semnificative în transportul public rutier, feroviar, maritim şi aerian. Este de aşteptat ca mai multe domenii de activitate să fie afectate, în special cele din sănătate, învăţământ şi servicii publice.

MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Grecia că miercuri, începând cu ora locală 00:01, este preconizată declanşarea unei greve ce va afecta mai multe sectoare de activitate, la nivelul întregii ţări, pentru o perioadă de 24 de ore.

În acest context, se pot înregistra perturbări semnificative în domeniul transportului public rutier, feroviar, maritim şi aerian.

Pentru detalii legate de eventualele anulări sau întârzieri ale mijloacelor de transport în comun din 1 octombrie MAE recomandă cetăţenilor români să verifice orarul de funcţionare a acestora pe website-urile oficiale ale companiilor de transport.

Citește și
aeroport
MAE, atenționare de călătorie pentru Marea Britanie, Germania și Belgia, după atacul cibernetic asupra unor aeroporturi

În ceea ce priveşte transportul aerian, cetăţenii români afectaţi sunt sfătuiţi să se informeze din timp cu privire la programul de zbor şi să menţină legătura cu companiile aeriene şi agenţiile de turism pentru a primi detalii cu privire la posibile întârzieri sau anulări ale curselor aeriene.

De asemenea, cetăţenii români interesaţi pot consulta paginile web ale aeroporturilor.

Totodată, este de aşteptat ca mai multe domenii de activitate să fie afectate, în special cele din sănătate, învăţământ şi servicii publice.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +302106728875; +302106728879 şi Consulatului General al României de la Salonic: +302310340088, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefoanele de urgenţă ale Ambasadei României la Atena: +306978996222 şi Consulatului General al României de la Salonic: +306946049076.

MAE recomandă consultarea paginilor web https://www.mae.ro (Sfaturi, alerte de călătorie), https://atena.mae.ro şi https://salonic.mae.ro/. De asemenea, cetăţenii români care călătoresc în Republica Elenă pot accesa aplicaţia digitală „mAIGreece”, realizată de către Ministerul elen al Turismului, disponibilă şi în limba română, la adresa: https://www.gov.gr/en/upourgeia/upourgeio-tourismou/tourismou/maigreece.

Rezultate oficiale, alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025

Sursa: News.ro

Etichete: grecia, MAE, atentionare de calatorie, greva,

Dată publicare: 29-09-2025 11:11

Articol recomandat de sport.ro
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
Citește și...
Grevă de 24 de ore în Italia, în transportul aerian. Sunt aşteptate perturbări majore în circulaţia aeronavelor
Stiri externe
Grevă de 24 de ore în Italia, în transportul aerian. Sunt aşteptate perturbări majore în circulaţia aeronavelor

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Italia, unde vineri este programată o grevă de 24 de ore în transportul aerian. Ca urmare, sunt aşteptate perturbări majore în circulaţia aeronavelor.

 

MAE, atenționare de călătorie pentru Marea Britanie, Germania și Belgia, după atacul cibernetic asupra unor aeroporturi
Stiri actuale
MAE, atenționare de călătorie pentru Marea Britanie, Germania și Belgia, după atacul cibernetic asupra unor aeroporturi

MAE avertizează românii care călătoresc în Marea Britanie, Germania sau Belgia că mai multe aeroporturi au fost vizate de un atac cibernetic în noaptea de 19 spre 20 septembrie. Au fost afectate Heathrow, Berlin Brandenburg și Zaventem.

MAE, atenționare de călătorie pentru Franța: Va fi grevă generală pe 18 septembrie
Stiri actuale
MAE, atenționare de călătorie pentru Franța: Va fi grevă generală pe 18 septembrie

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța că joi este anunțată o grevă generală în mai multe sectoare, inclusiv transporturi, educație, sănătate și servicii publice.

MAE, atenţionare de călătorie pentru Italia. Vreme extremă şi inundaţii severe în mai multe regiuni
Stiri actuale
MAE, atenţionare de călătorie pentru Italia. Vreme extremă şi inundaţii severe în mai multe regiuni

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia că, până pe 23 august, regiunile Emilia-Romagna, Toscana şi Marche vor fi afectate de vreme severă şi inundaţii.

MAE, atenţionare de călătorie pentru Grecia și Albania: Se menţine riscul ridicat de producere a incendiilor de vegetaţie
Stiri actuale
MAE, atenţionare de călătorie pentru Grecia și Albania: Se menţine riscul ridicat de producere a incendiilor de vegetaţie

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Grecia că autorităţile locale au anunţat menţinerea riscului ridicat de producere a incendiilor de vegetaţie.

Recomandări
Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025 – LIVE TEXT. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”
Stiri externe
Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025 – LIVE TEXT. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”

Rezultate alegeri Moldova 2025 - Procesul de centralizare a rezultatelor alegerilor parlamentare din Republica Moldova a început după închiderea secțiilor de votare la ora 21:00. 

Presa internațională, despre rezultatul alegerilor din R. Moldova: Pro-europenii câștigă un scrutin crucial
Stiri externe
Presa internațională, despre rezultatul alegerilor din R. Moldova: Pro-europenii câștigă un scrutin crucial

Pro-europenii au câștigat alegerile parlamentare cruciale pentru Republica Moldova, care se străduie să rămână în afara controlului Rusiei, comentează luni presa internațională.

Ratele la bancă se măresc semnificativ de la 1 octombrie. Care sunt soluțiile pentru a mai ușura povara IRCC
iBani
Ratele la bancă se măresc semnificativ de la 1 octombrie. Care sunt soluțiile pentru a mai ușura povara IRCC

Cresc din nou ratele de la 1 octombrie. Indicele IRCC urcă la un nivel record, de peste 6 la sută, astfel că cei care au credit cu dobândă variabilă vor plăti mai mult.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Septembrie 2025

30:13

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Fără adăpost

42:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 17

43:18

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 19

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28