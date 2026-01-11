Comentariul care l-a pus pe gânduri pe Trump. Cuba i-ar putea reveni secretarului de stat Marco Rubio

Secretarul de stat Marco Rubio, care continuă să primescă funcții peste funcții, ar putea avea în curând încă una, a sugerat președintele Trump.

Comandantul suprem a sugerat că Rubio, care a deținut odată patru funcții importante în administrație simultan și a fost propus pentru mai multe, ar putea deveni președinte al Cubei, țara în care părinții săi au fugit în anii 1950, în timpul regimului brutal al lui Batista.

„Mi se pare o idee bună”, a scris Trump duminică pe platforma sa Truth Social, ca răspuns la un utilizator care a glumit că Rubio ar putea deveni liderul Cubei după căderea guvernului de acolo, arată New York Post.

Rubio a devenit subiectul multor meme-uri din cauza multitudinii de sarcini dificile pe care Trump i le-a atribuit.

În prezent, Marco Rubio ocupă funcția de secretar de stat, consilier interimar pentru securitate națională și arhivist național interimar. De asemenea, până în august anul trecut, a ocupat pentru scurt timp funcția de administrator al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Fostul consilier pentru securitate națională Jake Sullivan a declarat public anul trecut că este „ridicol” să se creadă că Rubio ar putea să-și îndeplinească simultan atribuțiile de secretar de stat și de consilier pentru securitate națională.

Portofoliul extins al lui Rubio a dat naștere la mii de meme prin care oamenii glumesc că, de fiecare dată când se eliberează un post, Trump îl va da secretarului său de stat suprasolicitat.

Această listă include totul, de la președintele Venezuelei la guvernatorul statului Minnesota, secretarul general al Groenlandei și chiar postul de director general al echipei Miami Dolphins, atât de îndrăgită de Rubio.

De obicei, membrii comunității online folosesc o fotografie în care Rubio se retrage în scaunul său în timpul celebrului conflict din 28 februarie 2025 din Biroul Oval între Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Rubio părea vizibil jenat în timpul disputei aprinse care s-a desfășurat în fața camerelor de filmat.

În mijlocul glumelor despre faptul că ar putea obține un alt post, secretarul de stat, un pasionat fan al sportului, s-a exclus public săptămâna trecută din funcția de antrenor principal și director general al echipei Miami Dolphins.

„De obicei nu răspund la zvonurile online, dar simt nevoia să o fac în acest moment. Nu voi candida pentru posturile vacante de antrenor principal și director general la Miami Dolphins. Trebuie să rămân concentrat pe evenimentele globale și pe prețioasele arhive ale Statelor Unite ale Americii”, a subliniat Rubio pe X.

Sugestia lui Trump ca Rubio să preia frâiele puterii în Cuba vine în momentul în care administrația se gândește ce să facă cu această țară din Caraibe.

„Dacă aș locui în Havana și aș face parte din guvern, aș fi îngrijorat. Cel puțin o perioadă”, a declarat Rubio reporterilor după ce operațiunea „Absolute Resolve” s-a soldat cu capturarea lui Nicolas Maduro.

Secretarul de stat a subliniat influența Cubei în Venezuela și faptul că unii dintre cei care îl păzeau pe Maduro în timpul raidului erau cubanezi.

Duminică, Trump a avertizat Cuba, declarând că „NU MAI VOR FI PETROL SAU BANI PENTRU CUBA” din Venezuela și îndemnând Havana să încheie un acord „ÎNAINTE DE A FI PREA TÂRZIU”.

„Cuba a trăit, timp de mulți ani, din cantități mari de PETROL și BANI din Venezuela. În schimb, Cuba a furnizat „servicii de securitate” pentru ultimii doi dictatori venezueleni, a postat Trump pe Truth Social.

„Venezuela nu mai are nevoie de protecție împotriva bandiților și extorsionarilor care i-au ținut ostatici atâția ani. Venezuela are acum Statele Unite ale Americii, cea mai puternică armată din lume (de departe!), care să o protejeze, și o vom proteja” a completat președintele SUA.

